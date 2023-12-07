من المنتظر أن تثبت سيارة BMW M4 GT4 التي سيتم عرضها في صالة عرض المركز الميكانيكي للخليج العربي في موتور سيتي، كامل إمكاناتها على الحلبة خلال البطولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فريق المركز الميكانيكي للخليج العربي للسباقات عن مشاركته في بطولة كأس الشرق الأوسط العريقة لعام 2023/2024 بالتعاون مع سيمبسون موتورسبورت. وستتضمن البطولة المرتقبة المدعومة من "هانكوك"، والتي ستقام في كل من الكويت ودبي وأبوظبي سلسلة سباقات زاخرة بالحماس تعدّ من أفضل سباقات التحمّل التي تنظّم في منطقة الشرق الأوسط. وسيحظى فريق المركز الميكانيكي للخليج العربي للسباقات بدعم المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الرسمي لمجموعة سيارات BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

وتشكّل فعالية كأس الشرق الأوسط محطة مهمة ضمن رزنامة رياضة السيارات، حيث تقام في ثلاثة مواقع شهيرة وتجمع أهمّ المواهب الناشطة في مجال السباقات. ويستعدّ فريق المركز الميكانيكي للخليج العربي هذا الموسم لتقديم أداء مبهر على المضمار وتحقيق نتيجة أفضل من العام السابق الذي شهد استحواذه على المركز الثاني.

وقال زياد بغدادي، مدير قطاع التسويق في المركز الميكانيكي للخليج العربي: "يسعدنا أن نحظى مجدداً بفرصة استعراض مهاراتنا على الحلبة في إطار المنافسة على لقب كأس الشرق الأوسط لعام 2023/2024. فسيتنافس فريق المركز الميكانيكي للخليج العربي للسباقات بالتعاون مع سيمبسون موتورسبورت في هذه المواقع الثلاثة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتاح له استعراض إمكاناته في رياضة السيارات من خلال سيارة BMW M4 GT4 التي تتميز بجدارتها على الحلبة وبأدائها اللافت وموثوقيتها العالية وكفاءتها."

ويقام سباق هانكوك 12 ساعة الافتتاحي في الكويت من 7 إلى 9 ديسمبر 2023 في مدينة الكويت لرياضة المحرّكات؛ فيما تقام النسخة الثامنة عشرة من سباق هانكوك 24 ساعة دبي من 12 إلى 14 يناير 2024 على حلبة دبي أوتودروم. أما سباق هانكوك 6 ساعات أبوظبي فسيقام يومي 20 و21 يناير 2024 على حلبة مرسى ياس.

ويمكن للجماهير ترقّب أحداث حافلة بالإثارة والحماسة خارج المضمار في مناطق المشجعين المتعددة وكذلك مناطق الضيافة التي تمّ إعدادها، بحيث سيتاح لهم خوض تجربة غامرة تبقى محفورة في ذاكرتهم. وسيحظى فريق المركز الميكانيكي للخليج العربي للسباقات في هذه الفعالية المنتظرة بدعم الراعيين: شركة أوبو موبايلز والمستشفى الأمريكي.

وسيتم عرض سيارة BMW M4 GT4 التي ستُبرز مهارات الفريق المشارك في مجال السباقات، في صالة عرض BMW المركز الميكانيكي للخليج العربي في موتور سيتي بعد سباق الكويت. ويمكن للزوار وهواة رياضة المحركات مشاهدة هذه السيارة المذهلة عن كثب ابتداءً من 14 ديسمبر 2023 وحتى موعد إقامة سباق دبي 24 ساعة في منتصف يناير، وكذلك الاطلاع على تكنولوجياتها المتطورة ومواصفاتها التي تجعل منها نجمة السباقات.

وصُممت BMW M4 GT4 الاستثنائية خصيصاً للفوز بالسباقات والألقاب. فقد زوّدت بالتقنيات الرئيسية التي تميّز بها الطراز السابق،M4 GT3 ، لتوفر لكل من السائقين والمشجعين تجربة سباق لا تضاهى. ويعزز أداءها المتميز على الحلبة محرك قوي من ست اسطوانات سعة 2993 سنتم مكعباً مزوّد بتقنية M TwinPower Turbo وقادر على توليد 550 حصاناً وعزم دوران بمعدّل 650 نيوتن متر. أما ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 7 سرعات الذي يحمل توقيع شركة ZF والمزوّد ببرنامج رياضة سيارات فيمنحها طاقة إضافية.

وتتميز سيارة BMW M4 GT4 على الحلبة بالأخصّ بفضل بنيتها المستدامة وخفيفة الوزن. فقد صُنعت من ألياف الكتان المتجددة عالية الأداء التي حلّت تقريباً مكان كافة مكونات البلاستيك المقوى بألياف الكربون. كما يتم تصنيع كل طراز M4 GT4 يدوياً وبعناية فائقة في شركة BMW M GmbH في غارشينغ الألمانية.

وتتمتع سيارة BMW M4 GT4 بسجل انتصارات حافل على حلبات السباق، حيث حصدت عدداً من الألقاب المهمة في أبرز السباقات بما في ذلك بطولة GT البريطانية، وسلسلة GT4 الأوروبية، وبطولةGT4 فرنسا، وكأس DTM وغيرها.

ترقّبوا هذا الموسم أكثر السباقات حماسة وإثارة مع BMW وفريق المركز الميكانيكي للخليج العربي للسباقات.

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نبذة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي: الوكيل والمورد الحصري لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية

قدم المركز الميكانيكي للخليج العربي لمدة تزيد على 46 سنة، منتجات وخدمات متميزة لعملائه في مجال السيارات باعتباره الوكيل والمورد الحصري لسيارات مجموعة BMW وعلامة Motorrad في 6 مواقع دبي والشارقة والإمارات الشمالية. تمّ تأسيس المركز الميكانيكي للخليج العربي عام 1976، وأصبح الآن واحداً من أهم الأسواق لمجموعة BMW الشرق الأوسط.

يلتزم المركز الميكانيكي للخليج العربي تجاه المجتمعات التي يقدم فيها خدماته، ويتجلى ذلك من خلال دعم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تعزيز إمكانات المنطقة بما في ذلك توقيع شراكة حصرية مع دبي أوتودروم لتقديم تجارب قيادة BMW لا مثيل لها على الحلبة في الإمارات العربية المتحدة فضلاً على شراكته مع مؤسّسات محلية من ضمن التزامه بنموّ الأمّة.

وبالإضافة إلى التزامه تجاه المجتمع المحلي، عمل المركز الميكانيكي للخليج العربي على تنفيذ سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الشراكات مع برامج السلامة على الطرق للشباب، وعلاقته طويلة الأمد مع شرطة دبي، والتي يتمّ من خلالها استخدام مزايا BMW ConnectedDrive المبتكرة، والتي تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق للأجيال القادمة وتطوير حلول التنقل في جميع أنحاء الإمارات.