رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للربع الرابع والسنة المالية لعام 2024.

تواصل جلفار تحقيق نتائج قوية محافظة على توسيع هامش الربح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء المالي. حيث بلغت مبيعات الشركة من العمليات المستمرة 1,312.5 مليون درهم إماراتي، مسجلةً نموًا بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي4.1+) %على أساس العملة الثابتة .(

وأنهت المجموعة السنة المالية 2024 بربحية تشغيلية قوية للمجموعة لتتجاوز بذلك أرباحها قبل حساب الضريبة في نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 44.9 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـخسائر بلغت 98.5 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

كما تضاعفت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 144.7 مليون درهم إماراتي، مما يعكس نجاح استراتيجية الشركة لتعزيز الكفاءة والربحية.

استمرت الربحية في تحقيق نمو مستدام حيث بلغ التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 245 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 93.6 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بالإدارة الفعالة لرأس المال العامل وتحسن الربحية.

بلغ الربح من العمليات المستمرة 16.3 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بخسارة قدرها 75.9 مليون درهم إماراتي في عام 2023. أما نتائج العمليات المتوقفة لعام 2024، فقد شملت بشكل أساسي مكسبًا لمرة واحدة قدره 37.6 مليون درهم إماراتي ناتج عن التخارج من شركة دايبتيك ذ.م.م، وهي شركة مملوكة بالكامل للمجموعة.

تواصل جلفار إظهار مرونة استثنائية في أعمالها بفضل محفظتها المتنوعة، حيث سجلت 72 منتجًا جديدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا و التي سيتم إطلاقها تباعا. كما وتعكس إمكانياتها التصنيعية التزام فريقها في مختلف الأسواق قدرتها على تحقيق نتائج قوية، مع التركيز على تنفيذ استراتيجيتها وترسيخ أسس نمو مستدام على المدى الطويل.

في الربع الأول من عام 2025، تم استكمال الإجراءات القانونية للتخارج من مجموعة صيدليات زهرة الروضة في المملكة العربية السعودية وإتمام الصفقة بنجاح. و الذي سيمكن المجموعة من التركيز بشكل أكبر على أعمالها الأساسية.

تؤكد المجموعة نظرتها الإيجابية لعام 2025 من خلال مواصلة تطوير وتوسيع محفظتها عبر استثمارات استراتيجية وشراكات جديدة، إلى جانب إطلاق منتجات مبتكرة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية.

تصريحات الإدارة:

صرح الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة في جلفار، قائلاً: "مع خدمتنا لملايين المرضى عبر مختلف المجالات العلاجية، نحن على ثقة بأن تركيزنا على النمو والابتكار والتعاون والتوسع الجغرافي سيمكننا من تحقيق تأثير إيجابي مستدام في قطاع الرعاية الصحية واقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي وما بعدها. إن استراتيجيتنا للنمو 2030 ترشد التزامنا بتقديم منتجات رائدة وحلول طبية ذات قيمة مضافة".

وأضاف باسل زياده، الرئيس التنفيذي لجلفار: " لقد قمنا بتنفيذ تغييرات تحويلية في نموذج أعمالنا، والذي سيمكننا من تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية أكبر وتحقيق قيمة طويلة الأجل، و تعكس النتائج الماية تقدمنا المستمر في الحفاظ على توازن قوي بين الاستثمارات والهيكل الرأسمالي المتين وتقديم عوائد للمساهمين. كما أن موقعنا القوي في السوق يعزز من تفاني فريقنا في جميع أسواقنا التشغيلية".

شركة جلفار للصناعات الدوائية هي واحدة من أبرز شركات تصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تأسست عام 1980 في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة. وتتميز بدورها الريادي في إنتاج المستحضرات الصيدلانية وتوزيعها على نطاق واسع.

تقدم الشركة حلولًا للرعاية الصحية لملايين الأشخاص يوميًا في أكثر من 16 دولة حول العالم.

على مدار 45 عامًا، التزمت جلفار بتقديم محفظة متنوعة من العلاجات، مدعومة بفريق يضم 2,400 متفانٍ ، يساهمون في تحسين صحة المجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات