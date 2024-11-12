مسقط: نظير ابتكاره المُستمر ، والتزامه الراسخ بالنمو المستدام، سجّل بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، أداءً مالياً جيداً في الربع الثالث من عام 2024، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر. حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 12,431 مليون ريال عُماني، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 6%. ويعكس هذا النمو الإيجابي كفاءة المبادرات الاستراتيجية للبنك، بالإضافة إلى قدرته على مواجهة تقلبات السوق مع الحفاظ على مبادئه الأساسية في العمل المصرفي الإسلامي.

وفي إطار استراتيجيته التوسعية، اعتمد البنك نهجًا استباقيًا لزيادة قاعدة أصوله، حيث بلغت إجمالي الأصول 1,770 مليار ريال عُماني، مسجلاً نمواً بنسبة 13% مقارنةً بـ 1,570 مليار ريال عُماني في 30 سبتمبر 2023. كما حققت محفظة التمويل نمواً بنسبة 14% لتصل إلى 1,507 مليار ريال عُماني، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20% لتصل إلى 1,440 مليار ريال عُماني، مما يعكس موقع البنك الريادي في السوق وفاعلية استراتيجياته في جذب وتفاعل العملاء.

وفي تعليقه على الأداء المالي للبنك، قال الشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك نزوى: "تؤكد هذه النتائج المالية القوية على المكانة الرائدة التي يحظى بها بنك نزوى في بيئة تنافسية عالية. إن تقدمنا المستمر هو انعكاسٌ لرؤيتنا الواضحة والتنفيذ الدقيق لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، التي تتماشى بشكل وثيق مع تطلعات النمو الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة. ومن خلال تعزيز ثقة المساهمين ودعم المبادرات التحويلية، نُعزز قيادتنا ونفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام."

مُضيفًا : "في بنك نزوى، نبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استراتيجيتنا للنمو، من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات العملاء المتطورة والمتنوعة. إذ وبفضل التزامنا بأعلى معايير الامتثال والمرونة المالية؛ سنتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة. ومع اعتمادنا لنهج استباقي يواكب الاتجاهات والتقنيات الناشئة، نلتزم بتقديم قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، ودعم نمو وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان."

إلى جانب أدائه المالي المميز، يولي بنك نزوى اهتماماً كبيراً بتطوير المواهب الوطنية، مسجلاً نسبة تعمين تصل إلى 91%. وبفضل برامج التدريب المستمر وتعزيز ورفع الكفاءات، يعزز البنك بيئة عمل داعِمة ومحفزة للإبتكار، مما يعزز من ميزة البنك التنافسية. ويستثمر بنك نزوى سجله الحافل في المسؤولية الإجتماعية بمواصلته تنفيذ مبادرات مُجتمعية رائِدة تتمحور حول الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي المالي الإسلامي، مؤكِدًا بذلك التزامه الراسخ بالنهوض بالمُجتمع نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار.

ومع استمرار مسيرته الناجحة ووضع معايير جديدة للصناعة، يبقى بنك نزوى ثابتاً في التزامه بتقديم تجارب مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مُعززًا دوره في بناء مستقبل واعد ومُشرق للجميع.

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