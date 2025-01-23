الكويت: تأكيداً على ريادته المتميزة في قطاع الاستثمار العقاري على مستوى المنطقة، حصد المركز المالي الكويتي "المركز" جائزتين مرموقتين من"يوروموني 2024"، هما "أفضل مدير استثمار عقاري في الشرق الأوسط" و"أفضل مدير استثمار عقاري في الكويت"، لترتفع حصيلة "المركز" إلى تسع جوائز مرموقة في العام 2024 من جهاتٍ عالمية بارزة مثل "إيميا فاينانس" و"ميد" و"يوروموني"، و"غلوبال فاينانس"

وتؤكّد الجائزتان المرموقتان التزام "المركز" بالتميّز والابتكار في القطاع العقاري في منطقة الكويت والشرق الأوسط، وتأتيان كتتويج لأدائه الاستثنائي خلال العام 2024. وقد دعم هذا الأداء المميز النجاح الذي حققه من خلال أداء الصناديق ومشاريع التطوير العقاري الاستراتيجية، إضافة إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه في مجال الاستدامة. وخلال العام، قدّم "المركز" حلولاً مبتكرة لإدارة العقارات، ساهمت في تعزيز أداء صندوق "المركز" العقاري ضمن سجله الحافل في إدارة الأصول العقارية على مدى أكثر من 20 عام.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميلاد إيليا، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، قائلاً: "سعدنا باختتام العام 2024 بالحصول على هذه الجوائز المرموقة التي تعكس التزامنا بالابتكار ورضا العملاء، استناداً لخبراتنا الطويلة التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، كما أنها تجسد الكفاءة العالية لفريق عملنا في إدارة الأصول بمهنية واحترافية لضمان حصول عملائنا على أفضل الفرص المتاحة وأعلى العوائد الممكنة. وتُعد هذه الجوائز شهادة تقدير لصندوق "المركز" العقاري، الذي يُعد الأول والأقدم في الكويت، والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يقدّم عوائد مستقرة مع توزيعات شهرية من خلال استثمارات متنوعة في العقارات المحلية."

من جانبه، أكد السيد عبد اللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز"، قائلاً: "الإنجازات التي حققها "المركز" والجوائز المرموقة التي حصدها خلال العام 2024 تجسد مكانته الرائدة كشريك موثوق في بناء الثروات. ومنذ تأسيس "المركز" قبل نصف قرنٍ مضى، ونحن نضع الابتكار والتركيز على العملاء في مقدمة أولوياتنا، وسنواصل تقديم الفرص الاستثمارية المتميزة لمستثمرينا من خلال محفظتنا المتنوعة في الأسواق الرئيسية والناشئة تفعيلاً لالتزامنا التام بتمكين عملائنا من خلال الحلول المصممة حسب متطلبات وأهداف عملائنا، والاستثمار المدروس في الأسواق الاستراتيجية".

ويعكس حصول "المركز" على جائزة "أفضل مدير استثمار عقاري في الشرق الأوسط" جودة أدائه والتزامه الراسخ بأعلى معايير القطاع، سعياً لتلبية احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى قدرته على ضمان معدلات إشغالٍ عاليةٍ للعقارات، وإدارتها بكفاءةٍ واقتدار. كما تبرز الاستدامة كميزة محورية في مشاريع "المركز" العقارية، ويتجلى ذلك من خلال مبادرات رائدة مثل تركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية في الأبراج السكنية الفاخرة "المها" و"الندى".

ويتميز فريق إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز" بسجل حافل بالإنجازات في إدارة الأصول، وتبلغ قيمة الأصول التي يديرها الفريق حالياً في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشام نحو 953.8 مليون دولار أمريكي. فيما تصل قيمة المحفظة العقارية المحلية المدرة للدخل إلى 619.6 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يدير "صندوق "المركز" العقاري" أصولاً عقارية بقيمة 253 مليون دولار أمريكي موزعة على 17 عقاراً في عدة قطاعات.

وتمتد خبرة "المركز" في مجال الاستثمار العقاري على الصعيد الدولي أيضاً، وذلك من خلال شركة مار-جالف، الذراع العقاري الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى الآن، نفذ "المركز" أكثر من 100 مشروع بقيمة تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، كما يدير الذراع القاري الدولي أصولًا بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تقريبًا، ويعمل مع شركاء رائدين في مختلف القطاعات العقارية.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.39 مليار دينار كويتي (4.56 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2024 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

-انتهى-

#بياناتشركات