دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، اليوم عن مشاركتها في النسخة الرابعة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال 2024، الذي يقام في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي. وتعرض "نداء" خلال الحدث مجموعة من أحدث ابتكاراتها وخدماتها في مجال اتصالات المهام الحرجة، بما يعكس التزامها بدفع عجلة النمو والتقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتخصصة للقطاعات الحكومية وفرق إنفاذ القانون والدفاع المدني. وتلقي "نداء" الضوء، خلال الحدث البارز، على قدرات شبكتها القوية من الجيل الرابع، للتأكيد على دورها المحوري في دعم وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً في حلول المدن الذكية والسلامة العامة.

وستعرض مؤسسة "نداء" أول نظام ذكاء اصطناعي توليدي طورته مؤخراً، مخصص لأجهزة الراديو المحمولة المستخدمة في مجالات الأمن والسلامة. ويقدم هذا النظام لمستخدمي أجهزة "نداء" على شبكتي "التترا" والجيل الرابع التفاعل صوتياً مع الذكاء الاصطناعي، مما يتيح الوصول الفوري إلى قواعد البيانات الخاصة بالمستخدمين وتقديم استجابات دقيقة ومتخصصة وفقاً لمتطلبات العمل بضغطة زر.

وستقدم "نداء" في معرض جيتكس جلوبال حلول اتصال متطورة تهدف إلى إحداث تحولات إيجابية في عمليات الاستجابة الطارئة والعاجلة. ومن أبرز الخدمات التي ستكشف عنها المؤسسة هو جهاز "Handsfree R5" المبتكر والمدمج في دراجات الإطفاء والإنقاذ، والذي يعمل بالاعتماد على شبكات الجيل الرابع 4G الآمنة الخاصة بـ"نداء". وتعمل هذه التكنولوجيا المتقدمة على تعزيز مستوى التنسيق في الوقت الفعلي بين المستجيبين الأوائل، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز سرعة الاتصال وموثوقيته خلال المواقف الحرجة، لضمان إدارة أسرع وأكثر كفاءة في حالات الطوارئ.

وستشمل حلول وخدمات "نداء" التي ستعرضها في جيتكس، سترة ذكية متطورة، مزودة بكاميرا مثبتة على الجسم متصلة بسلاسة عبر شريحة مدعومة بشبكة4G. وصُمم هذا المنتج التقني المبتكر القابل للارتداء خصيصاً لمساعدة فرق إنفاذ القانون وتلبية الاحتياجات لمستجيبي الطوارئ، فإلى جانب توفريها اتصال فيديو في الوقت الفعلي، تسهم كذلك في زيادة الوعي الظرفي خلال حالات الطوارئ، وتقديم تنبيهات آلية للكشف عن حالات المخاطر فيما يتعلق بالصحة والسلامة. وتم تصميم السترة الذكية لتعزيز مستوى التنسيق المباشر وتسهيل عمليات التوجيه عن بُعد أثناء العمليات الحرجة.

إضافة إلى ذلك، ستكشف "نداء" عن مشروعها المبتكر الخاص بأبراج الاتصالات المشتركة، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للجهات الحكومية في دبي من خلال توفير إمكانية الوصول المشترك إلى بنية تحتية موحدة تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية مع خفض التكاليف. وتسهم هذا المبادرة بدور محوري في تعزيز شبكات الاتصالات الحيوية في المدينة، وتوفير اتصال فائق السرعة يتمتع بالموثوقية وتعزيز السلامة العامة عبر مختلف القطاعات والمجالات. ويعد المشروع خطوة مهمة وأساسية في ضمان خدمات اتصالات سلسة وآمنة للخدمات الرئيسية، بما يتماشى مع رؤية دبي لدفع عجلة التقدم التكنولوجي وتبني أحدث حلول المدن الذكية.

وأكد سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز ممارسات السلامة العامة، قائلاً: "تعكس مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2024، الحدث البارز عالمياً، التزام "نداء" بدفع عجلة الابتكار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير وتحسين أداء عمليات ومهام فرق السلامة العامة. ومن خلال دمج أحدث تقنيات الاتصالات المتخصصة مع الخدمات الحكومية الرئيسية وأنظمة الاستجابة الطارئة، فإننا نعمل على تعزيز مستوى الموثوقية والتنسيق وسرعة الاستجابة بما يسهم في دعم فرق إنفاذ القانون والسلامة العامة في حالات الطوارئ والأزمات. ولا يقتصر التزامنا على تحسين مستويات الكفاءة التشغيلية فحسب، بل المساهمة كذلك في دعم رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى عالمياً، من خلال تسخير أحدث حلول الاتصالات المتخصصة لتحسين معايير السلامة العامة وضمان جودة حياة أفضل للجميع".

وستعرض "نداء" نظام الرادار "رصد" التابع لشرطة دبي، والمدعوم بشبكتها المتطورة من الجيل الرابع، والذي تم تصميمه للارتقاء بمستويات السلامة العامة من خلال تعزيز مراقبة حركة المرور في جميع أنحاء المدينة. ويدمج هذا الحل المتطور شريحة 4G من "نداء" مع نظام الإدارة عن بُعد (RMS)، ما يتيح تحكماً سلساً عن بُعد إلى جانب تعزيز التوعية الظرفية في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات بشكل أسرع وقدرات استجابة أكثر فعالية.

كما ستكشف "نداء" عن طائرة بدون طيار آلية بالكامل مجهزة بشريحة 4G، مصممة خصيصاً لتعزيز السلامة العامة في البيئات الصناعية والبيئات الأخرى. وتتميز هذه الطائرة باتصال موثوق بشبكات 4G/LTE و5G، حيث تتكامل بسلاسة مع أنظمة السلامة الأخرى وأدوات التحليل المتقدمة، لتشكل حلاً مثالياً للعمليات الحرجة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض "نداء" خلال مشاركتها في جيتكس منصة Tactilon Agnet، وهي منصة متقدمة للاتصال الصوتي والوسائط المتعددة من ايرباص ، توفر خدمات الضغط للتحدث (MCPTT) وخدمات البيانات (MCData) وخدمات الفيديو (MCVideo) خلال المهام الحرجة.

لمزيد من المعلومات وللتعرف أكثر على هذه الحلول المبتكرة، تفضل بزيارة جناح "نداء" في قاعة الشيخ سعيد 3 في معرض جيتكس جلوبال 2024.

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