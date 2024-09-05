الكويت- أعلنت مجموعة "إيكويت" العالمية البارزة في إنتاج البتروكيماويات والمورّد الرائد عالميًا للإيثيلين جلايكول، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024. وأعلنت المجموعة، خلال الأسبوع الجاري، عن أن إيراداتها الإجمالية بلغت في النصف الأول من هذا العام 1,861 مليون دولار، مقارنة بـ 1,518 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت المجموعة إن صافي الدخل بعد احتساب الضريبة بلغ 348 مليون دولار، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدَين 650 مليون دولار، مقارنة بـ 89 مليون دولار و377 مليون دولار على التوالي في عام 2023.

وظلّ أداء "إيكويت" قويا بالرغم من بطء التعافي في القطاع اً بسبب ظروف الأسواق العالمية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والتقلبات في سلاسل التوريد العالمية. وتواصل المجموعة الاستفادة من حالة التعافي القوي التي يشهدها الطلب الحاصل في بعض الأسواق الإقليمية ذات القيمة الأعلى، وذلك بفضل حضورها العالمي وريادتها في السوق والاستجابة السريعة للفرص المتاحة في الأسواق.

وبهذه المناسبة، قال ناصر الدوسري الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيكويت"، معلقًا على النتائج المالية، إن في أداء المجموعة في النصف الأول من عام 2024 دلالة على قوة عملياتها وقدرتها على الاستمرار بأداء عالي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات، وأضاف: "استطعنا، بالرغم من تلك التحديات، تحقيق نتائج تشغيلية و مالية قوية بفضل نهجنا المنضبط في الكفاءة التشغيلية وإدارة الموارد".

وتابع القول: "ندرك جيدًا الظروف المتغيرة التي تشهدها السوق، ونظل مع ذلك ملتزمين بالحفاظ على موقعنا الريادي، كما نحرص على مواصلة تقديم القيمة للمستفيدين من خلال تحسين العمليات اوالاستثمار في الاستدامة وتعزيز حضورنا في السوق. وبالرغم من أن دورة الاقتصاد في السوق العالمية قد تفرض علينا بعض التحديات، فإننا نظل محافظين على مكانة جيدة تكفل لنا تحقيق النجاح المستدام، بفضل مبادراتنا والتزامنا بالتميز".

و من الجدير بالذكر أن مجموعة "إيكويت" أعلنت في أغسطس الماضي عن إصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات، وذلك ضمن أنشطتها للنصف الثاني من عام 2024. وقد جذب هذا الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين العالميين، ليؤكد ثقة السوق في المجموعة. ومن المقرر تخصيص عائدات إصدار الصكوك لإعادة تمويل جانب من الدين القائم والمستحق خلال الأشهر التسعة المقبلة،.

وانتهى الدوسري إلى القول: "حظي إصدار "إيكويت" الأحدث لصكوك مدتها سبع سنوات بالنجاح من خلال اهتمام المستثمرين العالميين ، ويشكل هذا الاهتمام دعمًا واضحًا للأداء المالي القوي للشركة، وتميزها التشغيلي، والتزامها بالنمو المستدام".

عن مجموعة إيكويت

تعتبر مجموعة إيكويت من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم. وتمتلك مجموعة إيكويت وتتولى تشغيل مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 6 ملايين طن سنوياً من الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين، والستايرين مونيمر، والبرازيلين، والعطريات الثقيلة، والبنزين. وتضم مجموعة إيكويت كلا من شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات، إضافة إلى مجموعة من الشركات التابعة، مثل شركة أم إي جلوبال وشركة إيكوي بوليمرز. ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومساهمو مجموعة إيكويت هم شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. ومع قيامها بتوظيف أكثر من 1,500 شخص في مختلف أرجاء العالم، فإن مجموعة إيكويت تمثل مؤسسة رائدة تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع المناطق التي تتمتع بالحضور فيها من خلال الشراكات في عدة مجالات مثل البيئة والاقتصاد والمجتمع. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.equate.com.

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