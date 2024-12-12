الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، الرائدة في مجال الاتصالات والإعلام والتقنية في المملكة العربية السعودية، عن حصولها على جائزة "أفضل شركة للنواقل والمشغلين في منطقة الشرق الأوسط" لعام 2024، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشر من قمة قادة قطاع الاتصالات "Telecom Review Leaders’ Summit"، التي أقيمت خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في دبي.

وجاء فوز موبايلي بجائزة "أفضل شركة للنواقل والمشغلين في منطقة الشرق الأوسط " تقديراً لدورها كلاعب رئيسي في مجال النواقل والمشغلين في المنطقة، وانعكاسًا لالتزامها المستمر بتقديم حلول رقمية مبتكرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما تسلط الجائزة الضوء على فعالية استراتيجيات الشركة التي تركز على بناء العديد من الشراكات، بهدف تسخير خدمات موبايلي ونماذج أعمالها لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لعملائها وشركائها، مما يساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة، علق المهندس ثامر الفدا، نائب الرئيس الأول لمبيعات النواقل والمشغلين في موبايلي: " فخورون بالحصول على هذه الجائزة التي تمثل تقديرًا لجهودنا في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وحلول النواقل وتقديم أحدث الخدمات المبتكرة وتعزيز تجربة عملاؤنا محليا ودوليا.

يشار إلى أن موبايلي تساهم بفاعلية في التمكين الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال امتلاكها مركزًا رقميًا يضم منظومة متكاملة لتسهم بالربط المحلي والدولي والربط بمراكز البيانات ومقسم الإنترنت الدولي المحايد، مما يتيح فرصًا متنوعة للشركات المحلية والدولية ويساهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة مركزًا رقميًا عالميًا يربط الشرق بالغرب.

يذكر أن قمة تيليكوم ريفيو شارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين من أكثر من 36 دولة، مما شكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث الاتجاهات والفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

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