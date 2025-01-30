دبي - الإمارات العربية المتحدة، أظهر المستثمرون الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2024 إقبالاً على القطاعات عالية النمو والقائمة على الابتكارات، حيث تصدّرت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرعاية الصحية قائمة الأسهم "الأكثر ارتفاعاً" على منصة التداول والاستثمار "إيتورو".

وقامت "إيتورو" بإجراء تحليل للشركات التي شهدت أكبر تغيير نسبي في عدد المستثمرين في الإمارات على أساس ربع سنوي (الجدول 1) وسنوي (الجدول 2)، إلى جانب استعراض أكثر 10 أسهم احتفاظاً على المنصة (الجدول 2).

ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية وخسارة الوزن

تكشف بيانات الربع الأخير من العام 2024 عن تغيّر في الميول الاستثمارية المفضلة، مع رصد تركيز متزايد على أسهم الشركات العاملة في منتجات خسارة الوزن والرعاية الصحية. وبرزت شركة "إيلي ليلي" بعد أن حققت زيادة بنسبة 44% في عدد المستثمرين، ويعزى الفضل في ذلك إلى نجاح علاجيها القويين لفقدان الوزن، وهما "مونجارو"Mounjaro و "زيباوند" Zepbound، تلتها "موديرنا" و "فايزر" اللتين سجلتا زيادة بنسبة 5%، ليكون ذلك انعكاساً حقيقياً على تزايد جاذبية الشركات الصحية.

وقال جورج نداف، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "إيتورو": "يعكس الارتفاع الكبير في الاستثمار في علاجات مكافحة السمنة تحولاً جذرياً في قطاع الرعاية الصحية، ويستند ذلك إلى تطوير العلاجات المبتكرة لفقدان الوزن وحلول الصحة الاستقلابية، ليتمكن هذا القطاع من الاستحواذ على مكانة الصدارة في اتجاهات النمو الرئيسية. ومع ظهور علاجات متطورة لمواجهة التحديات الصحية، سيؤدي ذلك إلى خلق فرص سوقية جديدة، إلى جانب إعادة تشكيل المشهد الصحي العالمي."

أسهم الذكاء الاصطناعي تتصدّر الاتجاهات الفصلية والسنوية

شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات طلباً متزايداً خلال العام الماضي 2024، حيث تمكنت "إنفيديا" من تحقيق أكبر ارتفاع في عدد المستثمرين بنسبة قدرها 217%، مستفيدةً من الزخم القوي الذي أظهره السوق على مدار العام. وشهدت شركات رئيسية أخرى في منظومة الذكاء الاصطناعي نمواً مستمراً في اهتمام المستثمرين، بما في ذلك، أدفانسد مايكرو ديفاسيز" (183%)، و "إنتل" (96%)، و "شركة تايوان لتصنيع أسباه الموصلات" (89%). وتعتبر هذه الزيادات تجسيداً حقيقياً للثقة المتزايدة في الشركات الرائدة في ثورة الذكاء الاصطناعي.

وشهد ترتيب الأسهم الأكثر احتفاظاً بها بين المستثمرين في نهاية العام تغييرات ملحوظة، حيث صعدت "إنفيديا" إلى المركز الأول، متجاوزة "تسلا" التي تراجعت إلى المركز الثاني. وفي الوقت ذاته، استمر الحضور القوي لعمالقة التكنولوجيا، خاصة مع احتفاظ كل من "أمازون" و "أبل" و "مايكروسوفت" بمواقعها ضمن قائمة العشرة الأوائل.

وأضاف جورج نداف: "يعكس ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ثقة المستثمرين في التقنيات التحويلية التي ترسم معالم مستقبل الأسواق. ويبدو جلياً أن مستثمري الإمارات لا يزالون يحرصون على مواكبة الاتجاهات العالمية الكبرى، فضلاً عن المزج بين الابتكار عالي النمو والاستقرار طويل الأجل. وتمكنت "إنفيديا" من التفوّق على "تسلا"، الأمر الذي يؤكد على توسّع هيمنة الذكاء الاصطناعي، في حين يعكس صمود شركات التكنولوجيا الكبرى مدى الثقة التي يوليها المستثمرون في الابتكار وقوة السوق. إن هذا التحوّل في ترتيب الأسهم الأعلى احتفاظاً في أوساط المستثمرين، يوضح استراتيجية استثمارية تجمع بين الفرص الديناميكية والاستثمارات المستقرة ذات النمو المستدام."

الجدول 1: يوضح الأسهم التي شهدت أكبر زيادة نسبية في عدد المستثمرين على منصة "إيتورو" على أساس فصلي:

الأسهم الأكثر إقبالاً بين مستخدمي إيتورو في الإمارات المرتبة الشركة زيادة عدد حاملي الأسهم على أساس فصلي 1 أوبر تكنولوجيز 60% 2 إيلي ليلي آند كو 44% 3 أدفانسد مايكرو ديفايسز إنك 35% 4 سوبر مايكرو كمبيوتر إنك 30% 5 علي بابا 22% 6 كوكا كولا 17% 7 بالانتير تكنولوجيز إنك 12% 8 إل في إم إتش موت هينيسي 12% 9 جونسون آند جونسون 10% 10 إنفيديا 8% 11 ميتا 7% 12 أدوبي 6% 13 تسلا 6% 14 فايزر 5% 15 موديرنا 5%

الجدول 2: يوضح الأسهم التي شهدت أكبر زيادة نسبية في عدد حامليها على منصة "إيتورو" على أساس سنوي

أكبر زيادة في عدد حاملي الأسهم على منصة إيتورو في الإمارات المرتبة الشركة الزيادة الفصلية في عدد حاملي الأسهم 1 إنفيديا 217% 2 أدفانسد مايكرو ديفايسز إنك 183% 3 إنتل 96% 4 تايوان لأشباه الموصلات 89% 5 نايكي 62% 6 بوينغ 48% 7 مايكروسوفت 34% 8 أدوبي 29% 9 بيركشاير هاثاواي 28% 10 ألفابت 28%

الجدول 3: يوضح الأسهم الأكثر انتشاراً بين مستخدمي "إيتورو" في الإمارات وترتيبها في العام الماضي

الشركة الترتيب في نهاية 2024 الترتيب في نهاية 2023 إنفيديا 1 9 تسلا 2 1 أمازون 3 2 أبل 4 3 نيو 5 4 مايكروسوفت 6 5 ألفابت 7 6 ميتا 8 8 علي بابا 9 7 أدفانسد مايكرو ديفايسز إنك 10 17

-انتهى-

#بياناتشركات