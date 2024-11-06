نمو قوي في إجمالي الدخل بنسبة 17 % على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليار درهم إماراتي .

% على أساس سنوي، ليصل إلى مليار درهم إماراتي نمو قوي في الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 23% على أساس سنوي، لتصل إلى 6 مليار درهم إماراتي.

رفع تصنيف القدرة على الاستمرار للبنك من "bb+" إلى "bbb-" ، من قبل وكالة فيتش.

رفع تصنيف مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك من " BBB " إلى درجة " A ".

دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024:

سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 23 % على أساس سنوي، لتصل إلى 6,002 مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة 5,448 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 13 % على أساس سنوي. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) للربع الثالث من العام 2024 نمواً بنسبة 32.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,281 مليون درهم إماراتي .

% على أساس سنوي، لتصل إلى مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته % على أساس سنوي. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) للربع الثالث من العام 2024 نمواً بنسبة % على أساس سنوي، لتصل إلى مليون درهم إماراتي سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 7 % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 286 مليار درهم إماراتي. وارتفع صافي التمويلات حتى تاريخه من العام بنسبة 3.7 %. كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 68.8 مليار درهم إماراتي .

% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى مليار درهم إماراتي. وارتفع صافي التمويلات حتى تاريخه من العام بنسبة %. كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى مليار درهم إماراتي بلغ إجمالي الدخل 16,995 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 14,548 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 16.8 % على أساس سنوي .

مليون درهم إماراتي مقارنة مع مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة % على أساس سنوي حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، ليصل إلى 9,085 مليون درهم إماراتي.

% على أساس سنوي، ليصل إلى مليون درهم إماراتي. بلغ صافي الأرباح للمجموعة 5,448 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 13.0 % على أساس سنوي، مقارنة مع 4,823 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 .

مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة % على أساس سنوي، مقارنة مع مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ارتفعت الميزانية العمومية بنسبة 4.7 % حتى تاريخه من العام لتبلغ 329 مليار درهم إماراتي .

% حتى تاريخه من العام لتبلغ مليار درهم إماراتي ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 237 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 6.7 % حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يفوق 38.1 % من قاعدة ودائع المتعاملين، بزيادة تتجاوز 150 نقطة أساس من 36.6 % في بداية العام .

مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها % حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يفوق % من قاعدة ودائع المتعاملين، بزيادة تتجاوز 150 نقطة أساس من % في بداية العام بلغت خسائر انخفاض القيمة 530 مليون درهم إماراتي، بانخفاض قدره 62 % على أساس سنوي، مقارنة مع 1,409 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 .

مليون درهم إماراتي، بانخفاض قدره % على أساس سنوي، مقارنة مع مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 تحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 4.27 %، مقارنة مع 5.40 % في نهاية عام 2023، أي أقل بـِ 113 نقطة أساس حتى تاريخه من العام. وتبلغ التغطية النقدية حالياً 97 % .

%، مقارنة مع % في نهاية عام 2023، أي أقل بـِ نقطة أساس حتى تاريخه من العام. وتبلغ التغطية النقدية حالياً % ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 160 نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى 28.1 %، مع استمرار البنك في تعزيز المجالات والوظائف الرئيسية بما يتماشى مع استراتيجيته للنمو .

نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى %، مع استمرار البنك في تعزيز المجالات والوظائف الرئيسية بما يتماشى مع استراتيجيته للنمو حافظت نسبة تغطية السيولة على قوتها عند 140.1 %.

%. بقيت معدلات العوائد على الموجودات ثابتة عند 2.3 % بينما ارتفعت معدلات العوائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20% بارتفاع بلغ 200 نقطة أساس، على أساس سنوي. بينما بلغت العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) 2.5 % و 22 % على التوالي .

% بينما ارتفعت معدلات العوائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20% بارتفاع بلغ 200 نقطة أساس، على أساس سنوي. بينما بلغت العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) % و % على التوالي بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) 13.9 % (بارتفاع بلغ 110 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ووصل معدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 18.3 % (بارتفاع بلغ 100 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وذلك يعكس قوة رأس مال البنك مما يتيح له الاستفادة من فرص النمو .

) % (بارتفاع بلغ نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ووصل معدل كفاية رأس المال ( ) إلى % (بارتفاع بلغ نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وذلك يعكس قوة رأس مال البنك مما يتيح له الاستفادة من فرص النمو قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف القدرة على الاستمرار للبنك إلى " bbb- " من " bb + "، مما يشير إلى مقاييس جودة الموجودات المحسنة للبنك، فضلاً عن قوة أعمال البنك وأرباحه وأنشطة التمويل.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ليصل إلى16,995 مليون درهم إمارتي، بنمو قوي نسبته 16.8% على أساس سنوي، مقارنة مع14,548 مليون درهم إمارتي في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 32% على أساس سنوي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مدعوماً بالدخل من العقارات الاستثمارية والعقارات المحتفظ بها لأغراض للبيع، والإيرادات الأخرى المرتبطة بها. وسجل صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى9,085 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 8,547 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتصل إلى6,531 مليون درهم إماراتي مقابل 6,286 مليون درهم إماراتي. وبلغت رسوم انخفاض القيمة 530 مليون درهم إماراتي بانخفاض ملحوظ نسبته 62.4% على أساس سنوي.

وبلغت النفقات التشغيلية 2,554 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل2,262 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 12.9% على أساس سنوي. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.1% بزيادة قدرها 160 نقطة أساس على أساس سنوي.

ارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 23.1% على أساس سنوي لتصل إلى6,002 مليون درهم إماراتي. وعلى الرغم من تطبيق ضريبة الشركات، ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 13.0% على أساس سنوي ليصل إلى5,448 مليون درهم إماراتي مقابل4,823 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

استقر هامش صافي الأرباح عند 3.0%. ومن ناحية أخرى، بلغ معدل العائد على الموجودات (بعد الضريبة) 2.3%، بينما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 20%. وبلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) 2.5% و22% على التوالي.

اتجاهات الميزانية العمومية

بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 286 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها7 % حتى تاريخه من العام، مقارنة مع 268 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023.

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً قوياً في إجمالي التمويلات الجديدة للأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى حوالي 19 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت 22% على أساس سنوي. وبالمثل، أضافت التمويلات المؤسسية الجديدة مبلغ 2 مليار درهم إماراتي على الرغم من تأثرها بتسويات مبكرة بقيمة 17 مليار درهم إماراتي. وقد ساهم ذلك في نمو محفظة تمويل البنك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 لتصل إلى206.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3.7%.

وسجلت ودائع المتعاملين 237 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 6.7% حتى تاريخه من العام. وبلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 91 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 11% حتى تاريخه من العام لتمثل حوالي 38% من الودائع. وحافظت مساهمة الودائع الاستثمارية على استقرارها عند 62%. وبلغت نسبة تغطية السيولة 140.1%، وبقيت أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 4.27%، بانخفاضٍ معدله 113 نقطة أساس مقارنة مع السنة المالية 2023. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بنسبة 18.5% من11.5 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، لتصل إلى9.36 مليار درهم إماراتي. ويتم تعديل التمويلات غير العاملة من خلال تسوية حساب كبير بعد نهاية الربع.

وسجلت تمويلات المرحلة الأولى نمواً بنسبة 5% لتبلغ الآن 192 مليار درهم إماراتي، بينما تراجعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 13% لتصل إلى12.5 مليار درهم إماراتي بسبب انتقال بعض الحسابات إلى المرحلة الأولى. وفي سياق مشابه، بقيت تغطية المرحلة الثالثة ثابتة عند 67.1%، حيث انخفض التعرض للمرحلة الثالثة لأكثر من 9 مليار درهم إماراتي، وهو أدنى مستوى على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتبلغ نسبة التغطية النقدية الآن 97%، بينما تبلغ نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 132%. وبلغت تكلفة المخاطر 26 نقطة أساس مقارنة مع 57 نقطة أساس للسنة المالية 2023.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.9%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 61 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 9% حتى تاريخه من العام. وبلغت قيمة إجمالي التمويلات الجديدة هذا العام19.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، مقارنة مع 16 مليار درهم إماراتي. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً على مستوى جميع أعماله وبالأخص بطاقات الائتمان وتمويل السيارات والتي سجلت نمواً بنسبة 23% و17% على التوالي حتى تاريخه من العام. وعلى الرغم من تسجيل عمليات سداد روتينية بقيمة14.4 مليار درهم إماراتي، أضافت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد حوالي5.1 مليار درهم إماراتي من التمويلات الجديدة في الأشهر التسعة الأول من عام 2024، مقارنة مع3.1 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2023. وسجلت هذه الأعمال نمواً في إيراداتها المختلطة بواقع 33 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 7.0%. وبشكل منفصل، على صعيد التمويل، ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% حتى تاريخه لتصل إلى 90 مليار درهم إماراتي بينما بقيت الحسابات الجارية وحسابات التوفير ثابتة عند 46.8 مليار درهم إماراتي.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 145.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3% حتى تاريخه من العام. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً لتصل إلى2.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها حوالي 5% على أساس سنوي. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 6.7%، مقارنة مع 6.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 11% حتى تاريخه من العام، بينما ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة جيدة بلغت 28% حتى تاريخه من العام، على خلفية استمرار البنك بجذب متعاملون استراتيجيون من المؤسسات.

وواصلت محفظة الخزانة لعب دور قوي في دعم نمو بنك دبي الإسلامي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفتر الدخل الثابت للبنك. وتبلغ قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية الآن 79 مليار درهم إماراتي، بزيادة قوية نسبتها 16% حتى تاريخه من العام. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في الصكوك 16 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وسجلت المحفظة عائدات جذابة بنسبة 4.8%، بزيادة قدرها 18 نقطة أساس على أساس سنوي.

أبرز محطات الأعمال في الربع الثالث من عام 2024:

أكدت وكالة فيتش تصنيف بنك دبي الإسلامي فيما يتعلق بتصنيف قدرة جهة الإصدار على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل عند " A " مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت وكالة فيتش تصنيف القدرة على الاستمرار للبنك من " bb+ " إلى " bbb - ". وتعكس هذه الترقية تحسن معايير جودة الموجودات والأرباح والتمويل وإدارة المخاطر لدى البنك. ويوضح تحسن تصنيف القدرة على الاستمرار تحسن الوضع المالي والائتماني للبنك مدعوماً بتحسن ظروف التشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت وكالة فيتش تصنيف القدرة على الاستمرار للبنك من " " إلى " ". وتعكس هذه الترقية تحسن معايير جودة الموجودات والأرباح والتمويل وإدارة المخاطر لدى البنك. ويوضح تحسن تصنيف القدرة على الاستمرار تحسن الوضع المالي والائتماني للبنك مدعوماً بتحسن ظروف التشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. قاد بنك دبي الإسلامي صفقة التمويل التاريخية الضخمة بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي لصالح مجموعة جيمس للتعليم. ولعب البنك دور محوري في قيادة هذه التسهيلات لأكبر مزود للتعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر على مستوى العالم. وتؤكد هذه الصفقة الضخمة ريادة بنك دبي الإسلامي في القطاع المالي، لا سيما في هيكلة وضمان صفقات مهمة تعزز النمو والتنمية في القطاعات الرئيسية. وقد تم تمويل هذه التسهيلات المرتبطة بالاستدامة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من قبل تحالف بنوك إماراتية يقوده بنك دبي الإسلامي.

قدم البنك دعماً مالياً سخياً بقيمة 15 مليون درهم إماراتي لمؤسسة الجليلة، التي تقود مهمة العطاء في مؤسسة دبي للصحة، لتطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي. وتمثل هذه الخطوة تأكيداً على الدور المهم للمساهمة المجتمعية والمسؤولية المؤسسية، واستكمالاً لمبادرات البنك الخيرية الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وقع بنك دبي الإسلامي مذكرة تفاهم مع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ممثلاً بسعادة عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول تمويلية استراتيجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال خطة ضمان الائتمان لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

حقق البنك ترقيات كبيرة في معظم درجاته وتصنيفاته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتشير هذه الترقيات التي قامت بها وكالات تصنيف خارجية إلى تقدم قوي في أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، فضلاً عن أنها تعزز الشفافية بشكل كبير من خلال الإفصاح العام.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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