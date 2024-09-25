مذكرة التفاهم تهدف إلى تزويد فرق المجموعة بالمهارات التقنية والعملية الأساسية لمواصلة دفع وتوجيه قطاع الطاقة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في قطاع الطاقة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع معهد الإمارات المالي (EIF)، المعهد الرائد إقليمياً في التعليم بالقطاع المالي والمصرفي، لتقديم برامج تدريبية وشهادات مهنية لتطوير مهارات فرق عمل المجموعة وتزويدهم بالقدرات التقنية والعملية الأساسية.

تؤكد هذه الشراكة التزام مجموعة اينوك بتعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتطوير القدرات والمعارف، وتمكين موظفيها من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المهنية في المستقبل. كما تنسجم هذه الخطوة مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.

توقيع الاتفاقية تم خلال معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ وسعادة سيف الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة؛ وسعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي؛ وهشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة.

وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نؤمن في مجموعة اينوك بأن موظفينا وفرق العمل يمثلون أهم أصولنا والركيزة الرئيسية في كافة ما حققناه من نجاحات، وانطلاقاً من ذلك نحرص على الاستثمار في تطوير قدراتهم المهنية وتزويدهم بالمهارات الضرورية لتعزيز جاهزيتهم المستقبلية. ولا شك أن شراكتنا الاستراتيجية مع معهد الإمارات المالي ستتيح لموظفينا وصولاً غير مسبوق إلى موارد تعليمية عالمية المستوى، ليتسنى لهم إثراء مهاراتهم وتوسيع معارفهم".

وأضاف الفلاسي: "باعتبارها شركة وطنية رائدة، تدرك اينوك الدور الحيوي لقوى العمل المدربة في رسم ملامح الاقتصاد المحلي. وفي ضوء ذلك، نؤكد التزامنا بتطوير قوى عاملة إماراتية عالية الجاهزية للمستقبل، وقادرة على تمهيد الطريق نحو قطاع طاقة أكثر استدامة وابتكاراً في دولة الإمارات".

ومع توقيع مذكرة التفاهم، سيتسنى لفرق اينوك الوصول إلى طيف واسع من الدورات والموارد التعليمية التي يوفرها معهد الإمارات المالي، وهي مصممة خصيصاً لقطاع الطاقة، وتهدف إلى تعزيز مهارات الأفراد من جميع المستويات سواء أكانوا مبتدئين أو فنيين أو خبراء.

ستوفر الخطة التدريبية السنوية (ATP) من معهد الإمارات المالي مساقات عامة متعددة وجلسات تدريبية حصرية تغطي كامل نطاق العمليات المالية في مجموعة اينوك، وقد تم تصميمها لتناسب جميع المستويات حتى الماجستير.

أما برنامج التعلم الإلكتروني (إنسايت) من معهد الإمارات المالي، فيتيح لموظفي اينوك وصولاً إلى 150 دورة تدريبية مميزة، وسيتسنى لهم إكمال هذه الدورات بالسرعة والأوقات التي تناسبهم، وسيحصلون أيضاً على شهادات معتمدة يمكن تنزيلها ذاتياً. ويمكن للموظفين أيضاً الحصول على دورات تعليمية، بالسرعة التي تناسب تفرّغهم، عبر منصة EdX التعليمية التابعة لجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ويتضمن ذلك تعزيز مهاراتهم الإنتاجية من خلال مجموعة من حلول التطوير المهني التي توفرها جامعات النخبة عبر محاضرات وجلسات نقاش مباشرة ومسجلة واختبارات ونماذج وتطبيقات عملية.

ويمكن لموظفي اينوك أيضاً الاستفادة من برامج التدريب والتوطين المخصصة والمصممة لدعم أهداف التوطين. وستتاح لهم فرص للحصول على شهادات احترافية معتمدة عالمياً لتعزيز فرص نموهم الوظيفي، في حين ستقدم ندوات معهد الإمارات المالي الإلكترونية المجانية المخصصة لقطاع الطاقة، والتي يشرف عليها خبراء القطاع، رؤى عميقة حول الموضوعات ذات الصلة.

ويجسد التعاون بين اينوك ومعهد الإمارات المالي التزاماً مشتركاً بالاستثمار في رأس المال البشري وتشكيل قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية تسهم بخلق منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة في دولة الإمارات. ومن خلال تزويد موظفيها بالمهارات اللازمة للتفوق في مشهد الطاقة سريع التطور، تهدف اينوك إلى الارتقاء بكفاءتها التشغيلية ودفع الابتكار وتعزيز قدرتها التنافسية.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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