دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن مشاركتها في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر 2024 في المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 أكتوبر الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الشركة المستمر بتعزيز تحول الطاقة في السعودية من خلال توفير حلول مبتكرة ومستدامة.

وتتواجد ترينا سولار ضمن المعرض في المنصة T50، وتستعرض مجموعة من حلول الطاقة المتكاملة، والتي تتضمن وحدات فيرتكس إن وفيرتكس إس بلس عالية الكفاءة ونظام تخزين الطاقة إليمينتا 2، والنسخة المحدثة من فانجارد وان بي، جهاز التعقب الذكي وروبوتات التنظيف. وتضمن هذه العروض الشاملة توافق المكونات بسلاسة مع أداء النظام الأمثل للمشاريع، مما يؤدي إلى زيادة وفورات تكاليف توازن النظام وتخفيض التكلفة المعيارية للطاقة. كما تم تصميم حلول ترينا سولار لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمشاريع المرافق والأغراض التجارية والصناعية، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية السكنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشاو لي، رئيس قسم الحسابات الرئيسية الاستراتيجية في ترينا سولار: "تسرنا المشاركة في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر 2024 في المملكة العربية السعودية، الذي يوفر لنا فرصة مميزة لعرض محفظتنا المتطورة من حلول الطاقة وتخزينها وحلول التتبع. تمتاز تقنياتنا المبتكرة بتصاميم مخصصة لمضاعفة إنتاج الطاقة للحد الأعلى، ما يرسي معايير جديدة للكفاءة والموثوقية وبتكلفة مقبولة. ومع سعي السعودية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060 من خلال مبادرة السعودية الخضراء، نفخر بتقديم الدعم لإنجاح هذا التحول الجريء نحو استخدام الطاقة المستدامة في المستقبل".

وتستعرض ترينا سولار في المعرض وحدات فيرتكس إن وفيرتكس إس بلس عالية الكفاءة المدعومة بتقنية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن ونظام 210 ملم. وتشمل أبرز الوحدات الكهروضوئية المعروضة كلاًّ من فيرتكس إن باستطاعة 720 واط (NEG21C.20) وفيرتكس إن ثنائية الوجه باستطاعة 625 واط (NEG19RC.20) وفيرتكس إن أحادية الوجه باستطاعة 625 واط (NE19R) وفيرتكس إس بلس باستطاعة 510 واط (NEG18R.28) وفيرتكس إس بلس باستطاعة 460 واط (NEG9R.28). وتم تصميم جميع هذه الوحدات الحديثة لتتكامل بشكل مثالي مع حلول الطاقة الخاصة بترينا سولار، وبالتالي تعزيز الكفاءة وتخفيض التكلفة المعيارية للطاقة، وهو ما يتناسب مع جهود تعزيز الأداء في مختلف مشاريع الطاقة الشمسية المتنوعة.

كما ستطلق الشركة وحدات فيرتكس إن المضادة للغبار وهي الأحدث ضمن مجموعتها، والمصممة لتوفير أعلى مستويات الكفاءة في الظروف المناخية القاسية. وتتميز هذه الوحدات بإطار حائز على براءة اختراع وتكنولوجيا منع تسرب متطورة، كما تخفض بشكل كبير تراكم الغبار والرمل، ما يجعلها الخيار الأمثل للمناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا. وتضمن هذه الوحدات المبتكرة إنتاج طاقة متواصل يصل حتى 630 واط ومعدل كفاءة يبلغ 23.3%، كما تمتاز بانخفاض متطلبات صيانتها؛ إذ توفر موثوقية طويلة الأمد، خصوصاً للتركيبات على الأسطح الخاصة بالأغراض التجارية والصناعية في البيئات الجافة.

وتلقي ترينا سولار الضوء على فانجارد وان بي المحدث، وهو جهاز تعقب متطور أحادي المحور تم تحسينه للاستخدام مع الوحدات فائقة الطاقة. ويبرز الجهاز بنظام تحكم ذكي متطور وقدرة استثنائية على التكيف ومستويات استقرار نظام عالية مع سهولة التركيب لا سيما في التضاريس المنبسطة. وسيحظى الحضور بفرصة استكشاف كيف يمكن للحلول المبتكرة التي توفرها ترينا تراكر في مضاعفة إنتاج الطاقة للحد الأعلى فيما يتعلق بالمشاريع واسعة النطاق، وفق منهجية فعالة وموثوقة.

وتمتلك ترينا سولار محفظة واسعة تضم بطاريات أنظمة تخزين الطاقة إليمينتا باستطاعة 4 و5 ميجاواط ساعي، والمصممة لتلبية طلبات إدارة استهلاك الطاقة في مشاريع المرافق. وتتميز بطاريات إليمينتا 2 باستطاعة 5 ميجاواط ساعي بوجود خلايا فوسفات الحديد والليثيوم بسعة تخزين 314 أمبير، مما يعزز السلامة والكفاءة والموثوقية، مع استطاعة إجمالية تبلغ 5.015 ميجاواط ساعي يتم تخزينها ضمن حاوية بقياس 20 قدم وسائل تبريد متطور لضمان أعلى مستويات الأداء. ويتوفر نظام إليمينتا 2 باستطاعة 4 ميجاواط ساعي بسعة إجمالية تبلغ 4.07 ميجاواط ساعي مع خلايا ترينا 306 أمبير المصنوعة من فوسفات الحديد والليثيوم، مما يوفر مستويات عالية من السلامة والأداء ودورة حياة طويلة. وتم دمج الخلايا في تصميم هيكل بطاريات محسن من أجل تعزيز كثافة الطاقة بنسبة تصل حتى 16%، وستستعرض الشركة نظام إليمينتا 2 استطاعة 4 ميجاواط ساعي ضمن الفعالية.

كما تعتزم الشركة تعريف الحضور بأبرز منتجاتها ترينابوت، وهو روبوت متطور لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية تم تصميمه لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية. ويتميز ترينابوت بإمكانيات مدعومة بطاقة ذاتية، ما يلغي الحاجة لأسلاك الشحن، فضلاً عن مزايا تعزز إجراءات السلامة مثل مانع الالتصاق والسقوط ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية. وتعتمد أجهزة الاستشعار البيئية في ترينابوت استراتيجيات تنظيف تتناسب مع الظروف الجوية، بينما يضمن المحرك بدون فرشاة مع بطارية مصنوعة من فوسفات الحديد والليثيوم استمرارية تدوم طويلاً. ويحظى ترينابوت بدعم نظام العمليات والصيانة القائم على السحابة، مما يوفر إدارة ذكية عن بعد للعمليات بكل سلاسة.

وتشجع ترينا سولار الحضور إلى زيارة جناحها T50 في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر 2024 في المملكة العربية السعودية لاستكشاف أحدث ابتكاراتها في مجال ألواح الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة من الحلول الرائدة، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال تقديم حلول الطاقة المتكاملة. كما تعتمد الممارسات المستدامة من خلال تقديم حلول ذكية للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وتلتزم بريادة الابتكار وجعل الطاقة النظيفة متاحة أمام الجميع ما يمهد الطريق أمام تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي. وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com.

-انتهى-

#بياناتشركات