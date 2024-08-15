دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوث المال كابيتال ريت ("الصندوق")، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال ش.م.خ التابعة لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، عن توزيع أرباح مرحلية عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 بمبلغ 15,416,697 درهم إماراتي (مقابل 12,252,240 درهم إماراتي عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2023). يمثل توزيع الأرباح المرحلية بقيمة 3.00 فلس للوحدة، التي تم توزيعها على رأس المال المُعزز من خلال إصدار حقوق في أبريل 2024، أول توزيع لحملة الوحدات الحاليين والجدد بعد اكتمال إصدار الحقوق في إبريل من عام 2024.

سيعود الدخل الناتج عن الاستحواذ على كارنيشن للتعليم ذ.م.م خلال نهاية يونيو 2024 بالفائدة على الصندوق بدءًا من النصف الثاني من عام 2024. سيدفع الصندوق توزيعات الأرباح المرحلية لحاملي الوحدات في تاريخ الاستحقاق في 22 أغسطس 2024.

حقق صندوق المال كابيتال ريت أداءً ماليًا قويًا للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. تجاوزت الميزانية العمومية للصندوق مليار درهم إماراتي اعتبارًا من 30 يونيو 2024 حيث بلغت قيمة العقارات الاستثمارية 989 مليون درهم إماراتي (مقابل 578 مليون درهم إماراتي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023). عزز الاستحواذ على شركة كارنيشن للتعليم ذ.م.م محفظة استثمارات الصندوق. حيث ارتفع الدخل الإيجاري البالغ 24.9 مليون درهم إماراتي والدخل الصافي للعقارات البالغ 24.3 مليون درهم إماراتي بنسبة نمو بلغت 17٪ على التوالي مقارنة بالأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة (تشمل الأرباح غير المحققة من إعادة التقييم) 37.4 مليون درهم إماراتي مرتفعاً بنسبة 69٪ عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

يواصل صندوق المال كابيتال ريت منح مستثمريه إمكانية الوصول إلى فئة أصول ذات أساسيات قوية ضمن قطاعات ذات أداء عالي بما في ذلك قطاعات التعليم والرعاية الصحية والقطاعات الصناعية. واعتبارًا من نهاية 30 يونيو 2024، اقتربت قيمة العقارات الاستثمارية لـلصندوق الى حوالي مليار درهم إماراتي، وهو إنجاز مهم منذ الاستحواذ الأول للصندوق في نوفمبر 2021. تتألف محفظة الصندوق الحالية من خمسة حرم مدرسية بما في ذلك اثنان في عجمان (تديرهما مجموعة الشعلة)، واثنان في الشارقة (تديرهما جيمس للتعليم) وواحد في دبي (تديرها الدار للتعليم).

وعن توزيع الأرباح علق السيد ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ش.م.خ: "أشعر بفخر كبير بالإعلان عن أداء قوي آخر قدمه صندوق المال كابيتال ريت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. لقد أنجزنا مهمتين رئيسيتين في هذه الفترة بما في ذلك زيادة رأس المال التدريجي واستغلاله بنجاح خلال النصف الأول من عام 2024. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، يواصل صندوق المال كابيتال ريت سجله الحافل بتوزيع الأرباح. ومع اكتمال عملية الاستحواذ الأخيرة بدءًا من النصف الثاني من عام 2024، نتوقع أداءً ثابتًا للصندوق في النصف الثاني من العام."

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