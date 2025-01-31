أداء تشغيلي قوي وتوسع استراتيجي قفز بصافي أرباح الشركة 80 % على أساس سنوي

% على أساس سنوي وضع مالي قوي مدعوم بتقدم ملحوظ في مشاريع كبيرة وسجل غني بطلبات المشاريع المستقبلية

اقتراحٌ من مجلس إدارة "إن إم دي سي إنيريجي" بتوزيع أرباح بنسبة 50% أي ما يعادل 700 مليون درهم، تماشياً مع توجيهات الاكتتاب العام

بدأ التداول على أسهم "إن إم دي سي إنيريجي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2024 بعد اكتتاب عام أولي ناجح تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب الكمية المتاحة بمقدار 31.3 مرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحد: أعلنت "إن إم دي سي إينيرجي"، الشركة المدرجة التابعة لـ "مجموعة إن إم دي سي" والمالكة لغالبية أسهمها، اليوم، عن نتائج مالية غير مسبوقة مع إعلان أرباحها لسنة 2024، وإسدال الستار على عام مميز شهد العديد من الإنجازات البارزة مثل التوسع الاستراتيجي الدولي ومجموعة من المشاريع المستقبلية الكبيرة والاستكمال الناجح لعملية الاكتتاب العام الأولي للشركة.

حققت "إن إم دي سي إينيرجي" زيادة ملحوظة في صافي الأرباح بلغت 80% على أساس سنوي في عام 2024، حيث قفزت من 780 مليون درهم إماراتي إلى 1.406 مليار درهم، نموٌ جاء مدعوماً بأداء تشغيلي قوي وتوسع استراتيجي في مشاريع جديدة محلياً وعالمياً. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 14.44 مليار درهم، بزيادة قدرها 82% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023. وسجلت أرباح السهم الواحد قفزه كبيرة وصلت إلى 82%، وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 16.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 27% خلال عام 2024.

ونجحت الشركة في تسجيل معدلات نمو قياسية في صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2024، حيث بلغ صافي الأرباح 502 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023. كما بلغ إجمالي إيرادات الربع الأخير من عام 2024 مستوى غير مسبوق بعد تسجيله 4.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 57% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وفي ضوء الأداء المالي القوي لـ "إن إم دي سي إينيرجي" خلال العام، اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 700 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل توزيعات نقدية بقيمة 14 فلساً لكل سهم. علماً أن نسبة التوزيع البالغة 50% تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، قال السيد محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، إن إم دي سي إنيريجي: "أطلقت "إن إم دي سي إنيريجي" على مدار عام 2024، العديد من المبادرات الرائدة لترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة المستقبلي. ويأتي هذا الأداء المالي المميز للشركة تتويجاً للتقدم الذي أحرزناه على المستويين التشغيلي والتوسع الجغرافي. نحن فخورون بدورنا في دفع الطموحات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعمنا الفعال لتركيزها على الاستدامة ونموها الاقتصادي وسنمضي قدماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للوطن من خلال التعاون مع شركائنا لخلق فرص جديدة تُسهم في إضافة قيمة حقيقية وتتيح للشركات والأفراد تحقيق النمو والازدهار في عام 2025 وما بعده."

من جانبه، أعرب المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي، عن سعادته بتحقيق نتائج مالية قوية في عام 2024، في إنجاز جديد يشكل نقطة تحول مهمة للشركة، مشيراً إلى أن هذا الأداء الاستثنائي جاء نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف السوق واقتناص الفرص الاستثمارية وتوظيفها بشكل مناسب وفعال معتمدة على الابتكار وأحدث التقنيات ورفع الكفاءة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تنافسية الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأشار الظاهري إلى أن الأداء المميز للشركة تجلى في نمو الإيرادات 82% وصافي الأرباح 80% على أساس سنوي. كما أعرب عن اعتزازه بالمشاريع البارزة التي تعمل عليها الشركة على مستوى العالم، بما في ذلك منشأة التصنيع المتقدمة التي افتتحتها مؤخراً في المملكة العربية السعودية والعقد المهم في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات من قبل شركة تايوان للطاقة (Taipower)، والذي سيعزز من خبرات الشركة وكفاءتها على نحو يمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف الظاهري: "سنحرص في عام 2025 على تنفيذ خطتنا الاستراتيجية القائمة على أربعة أسس رئيسية تتمثل في تحقيق الاستدامة ومواصلة التوسع الاستراتيجي، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أعمال الشركة في الأسواق الرئيسية، متوقعاً تحقيق المزيد من النمو وإحداث تأثير إيجابي يضيف فوائد ملموسة على المستويين الوطني والعالمي."

مستجدات المشاريع

حافظت "إن إم دي سي إينيرجي" على ريادتها في تطوير كبرى مشاريع الهندسة والتوريد والبناء، وتسريع الابتكار وتحقيق تقدم كبير يعكس التزامها الثابت بالتميز. وركزت الشركة استراتيجياً على مشاريع رئيسية بما في ذلك مشروع "حيل وغشا"، و"استدامة"، ومشروع "مصفاة الرويس للغاز الطبيعي المسال"، ومشروع حقل "زاكوم السفلي"، ومشروعات "CRPO" التابعة لأرامكو.

واتجهت الشركة نحو أسواق شرق آسيا لتفوز بعقد مهم من "شركة تايوان للطاقة" (Taipower)، لتركيب خطوط أنابيب نقل الغاز تحت البحر والقيام بالأعمال الهندسية والإنشائية الشاطئية والتجريف لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة "تونغ شياو للطاقة" في تايوان. ويشمل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.14 مليار دولار، تصميم وبناء وتركيب خطوط أنابيب بحرية بطول 111 كم، وعلى أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 55 متراً، تمتد بين مدينتي تايتشونغ وتونغ شياو على الساحل الغربي لتايوان، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الخاصة بتوصيل خط الأنابيب بين الجزء البحري والنقطة التي يصل فيها خط الأنابيب إلى اليابسة، وأعمال التجريف لنحو 6 ملايين متر مكعب. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي ستتولى تنفيذه «إن إم دي سي إينيرجي» مع الاستفادة من قدرات «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين»، وحدة الأعمال التابعة لـ "مجموعة إن إم دي سي"، في تعزيز إيرادات الشركة على نحو كبير، وترسيخ ريادة "إن إم دي سي" في حلول الطاقة المستدامة.

وبنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تحظى "إن إم دي سي إينيرجي" بمجموعة من المشاريع المستقبلية تصل قيمتها إلى 50.4 مليار درهم.

عملية إدراج ناجحة

منذ تاريخ 11 سبتمبر 2024، أدرجت "إن إم دي سي إنيرجي" أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد طرح عام أولي شهد طلباً كبيراً وتجاوز عدد الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، حيث طُرح على المستثمرين المؤهلين 1.15 مليار من أسهم الشركة، أي ما يعادل 23% من إجمالي رأس مال "إن إم دي سي إنيرجي"، وذلك بسعر 2.8 درهم للسهم. وتوزعت الحصص النهائية للأسهم بواقع 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين المحترفين. ويشكل إدراج "إن إم دي سي إنيرجي" إنجازاً مهماً للشركة، وسيكون له تأثير كبير على قطاع أعمال الهندسة والتوريدات والبناء في أبوظبي وخارجها.

كما انضمت الشركة إلى مجموعة من 15 كياناً مدرجاً، تشكل معاً مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) المتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الإسلاميين العالميين. ويهدف المؤشر الجديد، الذي أطلقته شركة فوتسي راسل المشغلة لبورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى تعزيز الدور الرائد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع معايير جديدة ومتقدمة للجودة والأداء تناسب طبيعة هذه السوق الحيوية والمتنامية.

تعزيز القدرات

استثمرت إن إم دي سي إنيرجي" 200 مليون درهم إماراتي في تطوير ساحات التصنيع التابعة لها في منطقة "مصفح" في أبوظبي، وتقليص بصمتها الكربونية وتحسين كفاءتها، في حين ستسهم توسعة ساحة التصنيع الواقعة في مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد 4)، والتي تركز على مرافق الطلاء والأنابيب الحالية للساحة، وبالتالي زيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة 70%. كما أضافت الشركة مركز الوحدات مسبقة التصنيع (بناء أو تجميع أجزاء أو مكونات مسبقة الصنع) بمساحة إجمالية تبلغ 184,000 متر مربع، وذلك من أجل تنفيذ أعمال تصنيع كبيرة للمشروع الحالي في "حيل وغشا".

وافتتحت الشركة مؤخراً منشأة تصنيع متقدمة في رأس الخير في المملكة العربية السعودية، تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، وتعد جزءً من المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنوياً، ومن شأنها أن توفر مرافق تصنيع بحرية فضلاً عن تجميع وتصنيع وحدات أساسية على اليابسة قبل نقلها إلى المواقع النهائية للتركيب. وقد استثمرت إن إم دي سي إنيرجي" أكثر من 250 مليون درهم في ساحتها الصناعية في رأس الخير لتوفير مرافق إنتاجية آمنة وصديقة للبيئة، حيث ستضم أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة والحد من التأثير البيئي.

إسهامات اقتصادية

أخذت "إن إم دي سي إينيرجي" على عاتقها دعم الاقتصادات المحلية ضمن المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، فعلى المستوى المحلي، أعادت الشركة ضخ نحو 17 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، مع إعطاء الأولوية للموارد والموردين المحليين. كذلك عمدت الشركة إلى ضخ مليارات الدولارات في اقتصاد المملكة العربية السعودية وصناعتها، لدفع عجلة التأثير الاقتصادي الإيجابي في المملكة، مما أدى إلى ارتفاع معدل القيمة المضافة الإجمالية الحالية للشركة في المملكة (اكتفاء) إلى 39% في عام 2025. وتشكل المملكة العربية السعودية الآن حوالي 40% من إجمالي إيرادات "إن إم دي سي إينيرجي"، في مؤشر واضح على أهمية أنشطة الشركة في المملكة. وتخطط الشركة لمواصلة الدعم من خلال تعزيز التنمية المحلية في المنطقة بما في ذلك ساحة التصنيع في رأس الخير، وتطوير قدراتها وعملياتها بهدف رفع معدل اكتفاءها إلى 51% بحلول العام 2028.

الريادة في مجال الاستدامة

لدى "إن إم دي سي إينيرجي" التزام ثابت بدعم خطط دولة الإمارات في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري من خلال بناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وإطلاق الحلول المبتكرة المصممة لتسريع عملية التخلص من الكربون. وتمضي الشركة قدماً، بعد حصول "مجموعة إن إم دي سي" على التصنيف الممتاز "AA " في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" العالمي، في قطع شوط كبير في أعمالها لترسيخ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع عملياتها. وتقوم الشركة بدور بارز في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح، إذ تشارك بفاعلية في تطوير وبناء وصيانة مرافق طاقة الرياح، وتسهل انتقال شركات الطاقة إلى مصادر نظيفة ومتجددة.

تبني الابتكار

حصلت "إن إم دي سي إينيرجي"، في أغسطس 2024، على شهادة تقديرية كشركة رائدة رقمياً من برنامج "الصناعة 4.0 في الإمارات"، والذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك تقديراً لاستخدام الشركة لأحدث التقنيات لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وتعزيز النمو المستدام، وزيادة القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما كشفت الشركة عن شراكة استراتيجية مع شركة "إي آند" (اتصالات والمزيد)، مجموعة التكنولوجيا والاستثمار العالمية، لإدخال قدرات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى بيئات التشغيل في المنبع (الأنشطة المتعلقة بالاستخراج والاستكشاف، مثل الحفر والتنقيب عن النفط والغاز)، حيث سيتم تطبيق هذه التقنيات لتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة سلامة العمال وتعزيز الاستدامة والارتقاء بالعمليات.

تدرك "إن إم دي سي إينيرجي"، باعتبارها من أبرز المحفزين لمستقبل قطاع الطاقة، أهمية الخطوات العاجلة والمتوسطة التي يتعين اتخاذها لضمان توافق القطاع مع التحولات العالمية، وتلتزم الشركة بنسج شراكات استراتيجية بناءة والمشاركة في مشاريع بارزة داخل دولة الإمارات وخارجها، لتصدرها مركز الريادة في القطاع وتحقيق تقدم سريع في صناعة الطاقة على المستوى العالمي.

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