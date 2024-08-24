مسقط : تأكيدًا على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، حصد صحار الدولي، أفضل بنك في عُمان، جائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية في عمان 2024 "، وذلك في حفل توزيع جوائز World Business Outlook السنوية للعام 2024 بسنغافورة، الأمر الذي يتوج التزام البنك المستمر بالابتكار الرقمي وتركيزه الاستراتيجي على توفير تجربة مصرفية رقمية استثنائية لزبائنه، حيث أضاف البنك العديد من الابتكارات لمنصاته الرقمية لا سيما تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية إلى جانب استقطابه لأحدث التقنيات التي تقدم للزبائن حلولا سلسة وفعالة تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجاتهم المتطورة. بدوره يواصل صحار الدولي وضع معايير جديدة في القطاع المصرفي، فضلاً عن تعزيز مكانته الرائدة في عالم الخدمات المصرفية الرقمية المتطور باستمرار.

وحول هذا الإنجاز، علق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "إن التحول الرقمي الذي يشهده صحار الدولي ليس مجرد مبادرة فحسب، بل هو أساس رؤيتنا الاستراتيجية، حيث يحرص البنك على مواكبة التحول العالمي تجاه الخدمات المصرفية الرقمية. وفي ظل التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي، لا سيما في سلطنة عُمان، يواصل صحار الدولي دوره الريادي في مواكبة هذه التطورات واستقطاب أحدث الابتكارات الرقمية ليضع بذلك معايير جديدة للخدمات المصرفية الرقمية في السلطنة، ويعيد تعريف مفهوم الصيرفة بشكل عام. ومن خلال التوسع المستمر في آفاق ما يمكن أن تقدمه الخدمات المصرفية، نواصل في صحار الدولي سعينا لنصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو. عليه فإن هذه الجائزة هي تتويج لالتزامنا الراسخ بالتحول الرقمي، فضلاً عن كونها ترجمة لالتزامنا بالإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية تجاه التحول الرقمي."

بدورها تتضمن التطورات التي أضافها صحار الدولي إلى منصاته الرقمية ما هو أبعد من الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، حيث يتضمن تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية العديد من الخدمات المصرفية وغيرها من تلك التي تتجاوز حدود الصيرفة كخدمات حجز تذاكر السفر والفنادق والتجارب الترفيهية والأنشطة السياحية وغيرها من الخدمات التي تلبي تطلعات الزبائن المتغيرة. وكجزء من التزامه المستمر بالابتكار، يواصل صحار الدولي وضع معايير جديدة في الصناعة المصرفية، مما يضمن حصول زبائنه على مستوى استثنائي من الخدمات في كل مرحلة من مراحل حياتهم.

من جانبه، علق الفاضل سجيل بشير الدين، رئيس مجموعة الحلول الرقمية في صحار الدولي، قائلاً: "تعد هذه الجائزة تتويج لالتزامنا الراسخ في صحار الدولي بالابتكار الرقمي ونهجنا الذي يرتكز حول الزبائن. وتجسد بدورها الخدمات المتكاملة التي نوفرها من خلال منصاتنا الرقمية بما في ذلك تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية علامة فارقة في القطاع المصرفي في السلطنة. فقد تم تصميم حلولنا الرقمية المتكاملة لتلبية المتطلبات المتطورة لزبائننا، إلى جانب توفير تجربة مصرفية رقمية سلسة لهم تمكنهم من إتمام معاملاتهم المصرفية والمالية بكل سهولة وسرعة. ويعد استثمار البنك في بنيته التحتية الرقمية توجه استراتيجي لتعزيز مكانة البنك الرائدة في القطاع والارتقاء بتجربة زبائنه، فضلاً عن تحقيق نمو مستدام في القطاع المصرفي المتغير."

وبالإضافة إلى جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية في عمان 2024، حصد البنك هذا العام جائزة "أفضل بنك في عمان "وجائزة "أفضل بنك في عُمان في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" من قبل جوائز Euromoney المرموقة للتميز في الشرق الأوسط. كما تم تتويج صحار الدولي بجائزة "أقوى العلامات التجارية العُمانية في القطاع المصرفي - 2024" من قبل جوائز عالم الاقتصاد، إلى جانب حصده لجائزة "أعلى نمو سنوي في إجمالي الأصول في البنوك الخليجية". وقد فاز البنك أيضًا بجائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مجال الحلول الرقمية المتكاملة في سلطنة عُمان لعام 2023"، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة الاقتصاد العالمي الذي تم تنظيمه في دولة الامارات العربية المتحدة، كما تُوّج صحار الدولي في وقت سابق من هذا العام بجائزتين في مجال "الاعتراف بالجودة" من بنك جي بي مورجان (JP Morgan) في فئتي MT103 و MT202؛ فقد حقق البنك أداءً متميزاً بنسبة مايقارب 99.40 % في كلتا الفئتين. عليه يواصل صحار الدولي سعيه في تقديم حلولاً مالية مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات من تحقيق المزيد من النمو والنجاح والازدهار.

وباعتباره المؤسسة المصرفية الرائدة في سلطنة عمان، يواصل صحار الدولي التزامه بدفع حدود الابتكار في القطاع المالي إلى آفاق أوسع، حيث يواصل البنك استثماراته في تعزيز منصاته الرقمية لتقديم حلول مبتكرة ومتطورة، فقد أضاف البنك العديد من الخدمات الرقمية في الآونة الأخيرة تضمنت بوابة واجهة برمجة التطبيقات المصرفية (API)، وبوابة الدفع الآمنة، ونقاط البيع الذكي التي تم تصميم لتلبية متطلبات الزبائن المتغيرة وضمان تقديم خدمات رقمية مبتكرة لتوفير تجربة مصرفية استثنائية للزبائن، الأمر الذي يعكس مكانة صحار الدولي الرائدة في القطاع المصرفي.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

www.soharinternational.com

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