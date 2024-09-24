دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة أﭬايا الرائدة عالميا في مجال تجارب العملاء على المستوى المؤسساتي، عن مشاركتها في دورة العام 2024 من "جيتكس غلوبال"، حيث ستستعرض رؤية مستقبلية يساهم فيها تعاون الانسان والذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف المشهد العام لتجارب الاستخدام الخاصة بالعملاء (CX).

وخلال مشاركتها في جيتكس غلوبال، ستستعرض أﭬايا مجموعة من العروض التوضيحية التكنولوجية التي تشرح كيفية اندماج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في كل جانب من جوانب التفاعل مع العملاء، وتحويل مراكز الاتصال التقليدية إلى مراكز ديناميكية لتفاعل العملاء. هذه القدرات هي نتاج خارطة طريق هدفها تحديث مراكز الاتصال من دون التسبب بعرقلة الأعمال خلال ترقية الأنظمة الرقمية التي تتضمن الانتقال الكامل لأعمال الشركات إلى السحابة، وتمكين موظفي مراكز الاتصال من تزويد العملاء بفرصة خوض رحلة استخدام "مشخصنة"، فعالة ولا تُنسى.

وقال كاميرون تومسون، نائب رئيس مجموعة أﭬايا في أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا: "نحن ملتزمون بترسيخ ريادتنا في مجال تجربة العملاء الخاصة بالمؤسسات من خلال تحقيق التكامل الذكي بين قدرات الذكاء الاصطناعي والتجربة البشرية. إن الحلول المتقدمة التي سنعرضها في جيتكس تساهم بتعزيز التحليلات التنبؤية وتقديم خدمات "مشخصنة"، فضلا عن توفيرها إمكانية تنفيذ تعديلات على رحلة العميل خلال تقدمها وبشكل آني. وهذا الأمر لا يتيح للشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام تلبية توقعات العملاء المتنامية فحسب، بل يساعد أيضا على وضع معايير جديدة لتجارب العملاء الاستثنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وستستعرض أﭬايا خلال معرض جيتكس غلوبال 2024 الحلول التي تساعد المؤسسات على توحيد تفاعلات العملاء عبر جميع القنوات، وتعزيز قابلية استخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين العمليات، وإدارة رحلة العملاء بسهولة أكبر.

التفاعلات الموحدة: من خلال دمج الصوت والبريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في محادثة واحدة متماسكة، يمكن لحلول أﭬايا تقليل جهد العملاء وتعزيز الرضا، وتوفير تجربة متسقة ومتماسكة في كل نقطة من نقاط الاتصال.

من خلال دمج الصوت والبريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في محادثة واحدة متماسكة، يمكن لحلول أﭬايا تقليل جهد العملاء وتعزيز الرضا، وتوفير تجربة متسقة ومتماسكة في كل نقطة من نقاط الاتصال. تحسين الاتصال: يقدم "المساعدون الافتراضيون" Virtual Assistants المدعومون بالذكاء الاصطناعي، كما برمجيات الدردشة وحلول سير الأعمال الآلية التي ستستعرضها أﭬايا ، حلولا للتعاون بين الموظفين والذكاء الاصطناعي بهدف التعامل مع المهام المتكررة، مما يسمح للموظفين التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب التعاطف والفهم الدقيق. وتعمل هذه العلاقة التكافلية على تعزيز الكفاءة والدقة لخدمة العملاء.

يقدم "المساعدون الافتراضيون" Virtual Assistants المدعومون بالذكاء الاصطناعي، كما برمجيات الدردشة وحلول سير الأعمال الآلية التي ستستعرضها أﭬايا حلولا للتعاون بين الموظفين والذكاء الاصطناعي بهدف التعامل مع المهام المتكررة، مما يسمح للموظفين التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب التعاطف والفهم الدقيق. وتعمل هذه العلاقة التكافلية على تعزيز الكفاءة والدقة لخدمة العملاء. عمليات محسّنة: تسلط الحلول التي ستستعرضها أﭬايا ، الضوء على إطار عمل الذكاء الاصطناعي الذي يتضمن قدرات مثل توفير يد العون للموظف المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة رحلة العميل. وهذا الأمر يعزز عملية اتخاذ القرار بشكل فوري، كما يحسّن من كفاءة الخدمة. ومن خلال التعامل مع المهام الروتينية، تعمل هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليل الجهود المطلوبة من جانب الموظف خصوصا بعد انتهاء المكالمة مع العميل، وتحسين تقديم الخدمة بشكل عام.

تسلط الحلول التي ستستعرضها أﭬايا الضوء على إطار عمل الذكاء الاصطناعي الذي يتضمن قدرات مثل توفير يد العون للموظف المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة رحلة العميل. وهذا الأمر يعزز عملية اتخاذ القرار بشكل فوري، كما يحسّن من كفاءة الخدمة. ومن خلال التعامل مع المهام الروتينية، تعمل هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليل الجهود المطلوبة من جانب الموظف خصوصا بعد انتهاء المكالمة مع العميل، وتحسين تقديم الخدمة بشكل عام. سير العمل المنظم: إن الأدوات التي سيتم تسليط الضوء عليها لتنظيم رحلة العميل، تمكن المؤسسات من توقع احتياجات العملاء وحل المشكلات بشكل استباقي وتقديم تجارب مخصصة تعزز الولاء والرضا. وتشمل هذه الأدوات المخصصة لإدارة وتنظيم رحلة العميل خدمة العملاء بشكل استباقي وتوفير قنوات الخدمة المتكاملة.

كل هذه القدرات تتضافر لتسليط الضوء على قوة منصة تجارب أﭬايا، التي تعدّ منصة قوية وشاملة لتجارب العملاء، خصوصا وأنها تدعم جهود المؤسسات الساعية إلى المحافظة على قدراتها الأساسية بينما تحقق التطور من خلال مسارات ابتكار مرنة. وهذا يشمل مختلف نماذج الحلول السحابية أي السحابة المحلية، السحابة الخاصة، السحابة العامة والسحابة الهجينة.

وخلال معرض جيتكس غلوبال، ستستعرض أﭬايا قدرتها على تقديم خيارات تكامل مرنة، وتمكين العملاء للاستفادة من حلول جهة ثالثة استنادا إلى "واجهات برمجة التطبيقات" APIs و"مجموعات أدوات تطوير البرامج" SDKs، مما يساهم بتقديم نتائج فائقة وتوفير الحرية للابتكار وتخصيص التجارب.

كذلك ستستضيف أﭬايا في جيتكس عددا من شركائها وعملائها العالميين في مجال التكنولوجيا، حيث سيتم تسليط الضوء على حجم وقوة شراكاتها، بهدف رفع مستوى تجارب الموظفين والعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. حضور أﭬايا في جيتكس غلوبال سيكون بالشراكة مع "سيستك" Sestek و"كوغنيغي" Cognigy، بالإضافة إلى شركاء إضافيين من عالم التكنولوجيا.

أﭬايا ترحب بزيارتكم لها في جناحها: قاعة زعبيل، مركز دبي التجاري العالمي بين 14 و18 أكتوبر 2024.

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