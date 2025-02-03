الاحتفاظ بما نسبته 94 % من الشركات القائمة

% من الشركات القائمة وصل إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي الجنوب إلى 4,044 شركة

دبي، الإمارات العربيّة المتحدة: اختتمت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عام 2024 بسلسلة من الإنجازات اللافتة عبر مختلف مناطقها، وفي مقدّمة ذلك استقطاب 415 شركة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة فيها 4,044 شركة، مع معدل احتفاظ بالشركات القائمة وصل إلى 94%.

كما شهد مجمّع الأعمال في دبي الجنوب تأجير 500,000 قدم مربع من المساحات المكتبية، ما يمثل زيادة بنسبة 300% مقارنة بعام 2023.

من جانبها استكملت شركة دبي الجنوب للعقارات المرحلة الأولى من مشروع "النبض الشاطئ"، التي تضم أكثر من 200 وحدة، فيما تستعد لتسليم 500 وحدة إضافية على مراحل أخرى بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري. ولتلبية الطلب المتزايد على الشقق السكنية في السوق، أطلقت الشركة كذلك مشروع "ساوث ليفينج"، والذي بيع بالكامل، فيما بدأت أعمال البناء في المشروع بعد تعيين المقاول.

وافتتحت مدرسة جيمس فاوندرز أبوابها رسميًا العام الماضي، حيث استقبلت أكثر من 500 طالب. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيّة مع شركة "BT Properties" أكبر مطور عقاري خاص في آسيا، لتطوير مجتمع سكني مسوّر ضمن منطقة الجولف في دبي الجنوب.

بدورها سجلت المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب عدة إنجازات العام الماضي، ما رسخ دورها الحيوي في دعم قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة والذي يشهد نمواً مستداماً. ومن بين هذه الإنجازات البارزة افتتاح مركز إقليمي جوي وأرضي حديث لشركة "فيديكس"، ومركز توزيع إقليمي لشركة "بوسطن ساينتيفيك" في منشأة "هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس"، إلى جانب بدء العمل على منشأة جديدة لشركة "دناتا لوجستيكس". وبالتعاون مع "إيفوكارغو"، أُنجزت بنجاح المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الإمارات.

أمّا مشروع محمد بن راشد للطيران فقد وقّع عدة اتفاقيات مع شركات بارزة في قطاع الطيران لتعزيز وجودها في المشروع، وتشمل هذه الاتفاقيات كلاً من شركة "إنترناشيونال إنرجي ريسورسز (IER)" لبناء منشأة متطورة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات واختبار محركاتها، وشركتي "ATS Technic" و"Liebherr Aerospace" لتشييد مراكز لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بالإضافة إلى شركتي "SG Aircraft Maintenance" و"Sun Air Aircraft Maintenance". وباشرت شركة "تيم أيروسبيس" العمل على منشأتها الجديدة، فيما افتتحت شركتا "Jet Flight Services" و"كوملوكس" منشآتهما الجديدة في المشروع.

وأعرب سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، عن فخره بالإنجازات التي تحققت في العام 2024 قائلاً: "يعكس استقطاب الشركات الجديدة ومواصلة تسجيل معدلات احتفاظ متميزة الثقة التي يضعها مجتمع الأعمال في دبي الجنوب. إن نجاحنا المستمر في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات يعزز دورنا في دعم رؤية الحكومة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي وخطط التنمية المستقبلية. ونؤكد التزامنا بالابتكار وتوفير بنية تحتية متطورة وتعزيز التنمية المستدامة لمواكبة احتياجات الأعمال المتجددة."

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله و تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات