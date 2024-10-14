أبوظبي: فازت شركة أستيكو لإدارة العقارات بجائزة "شركة الاستشارات العقارية للعام" خلال حفل توزيع "جوائز البيئة المبنية الذكية 2024" الذي أقيم مؤخراً في دبي، وذلك تقديراً لتمكنها من تلبية جميع متطلبات العملاء بل وتجاوزها، حيث تلتزم أستيكو بتقديم استشارات استراتيجية شاملة تمكن العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة تدعم نجاحاتهم المستدامة.

وفي هذا السياق، قال راندي فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "أستيكو": "يشرفنا الحصول على جائزة ’شركة الاستشارات العقارية للعام‘ في حفل توزيع ’جوائز البيئة المبنية الذكية‘ لعام 2024. تعد هذه الجائزة دليلاً على جدية وتفاني فريق عملنا بأكمله ونهجه الذي يركز على العملاء. نحن في أستيكو، ملتزمون بإرساء أعلى المعايير في القطاع من خلال تقديم خدمة استثنائية والاستفادة من الحلول المبتكرة وتجاوز توقعات عملائنا، بما يعزز جهودنا لمواصلة رفع المستوى، ليس لأنفسنا فحسب بل للقطاع بأكمله".

كما وفازت أستيكو بالجائزة الفضية في فئة "شركة إدارة العقارات للعام"، ما يعد دليلاً على استراتيجياتها المبتكرة وتبني التقنيات المتقدمة والالتزام بأعلى معايير الاستدامة، فضلاً عن الحد من التأثير البيئي لمحفظة أعمالها المتنامية.

وعلى مدار العام الماضي، عززت أستيكو مكانتها كشركة رائدة في تقديم الخدمات العقارية المتكاملة، حيث أدت تقارير التقييمات العقارية المرموقة التي تصدرها أستيكو، والتي تحظى بثقة جهات الإقراض الرائدة في دولة الإمارات، إلى تقييم أكبر محفظة تعليمية خاصة في العالم وإصدار عدد كبير من التقارير، بما في ذلك التقييمات والدراسات المالية.

وتعد "جوائز البيئة المبنية الذكية" احتفاء إقليمياً مرموقاً بالتميز في إدارة المباني والمجمعات العمرانية. وتكرّم الجوائز، التي انطلقت لأول مرة في عام 2021، أهم الشركات التي أظهرت تميزاً في الالتزام والابتكار في إدارة المرافق، وإدارة العقارات، وإدارة المجمعات، وتكنولوجيا العقارات.

عن "أستيكو":

تعد "أستيكو" إحدى شركات الخدمات العقارية الإقليمية والعالمية الرائدة والحائزة على الجوائز. ومنذ تأسيسها في عام 1985، اكتسبت الشركة مكانة مرموقة تقديراً لحرصها المتواصل على تقديم أرقى الخدمات الاحترافية التي توفر للعملاء قيمة متميزة وفقاً لأعلى مستويات الموثوقية والشفافية. وتتمتع "أستيكو" بشهرة واسعة نظراً لدورها في العديد من المشاريع البارزة التي شكلت جزءاً رئيسياً من المعالم الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنيتها التحتية.

وتجمع "أستيكو" بين المعارف المحلية والخبرات العالمية، وتشتهر باستخدامها لأحدث الابتكارات والمعدات التقنية والتزامها بالشفافية والاستراتيجيات عالية الكفاءة والخبرات البشرية.

وعبر فريقها المتمرس في قطاع العقارات وحضوره الإقليمي لتلبية احتياجات عملاء الشركة، تفخر "أستيكو" بتمثيل عدد كبير من كبار الملاك والمطورين والمستثمرين في المنطقة.

وتقدم "أستيكو" لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات والحلول بدءاً من المبيعات والتأجير، واستشارات العقارات، وإدارة العقارات، واستشارات وإدارة جمعيات الملاك؛ وإدارة النوادي الرياضية ومرافق أنماط الحياة؛ وصولاً إلى استشارات البناء والتقييمات العقارية وخدمات الامتياز. وتواصل الشركة تطبيق الحلول المبتكرة واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز قيمة العقارات التي تديرها في كل واحدة من مراحل عمر العقار، وتوفير القيمة الملموسة لعملائها وإثراء تجاربهم.

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