كفاءة تشغيلية ومكانة سوقية قوية قفزت بالأرباح التشغيلية 47.2% على أساس سنوي مسجلة 32.7 مليون درهم إماراتي وارتفعت قيمة قاعدة الأصول إلى 528 مليون درهم

استثمارات استراتيجية مستمرة في خطوط الأعمال الجديدة وتوسعات جغرافية عززت زخم نمو الشركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحددة: كشفت شركة إيزي ليس (مدرجة في سوق أبوظبي المالي باسم: ESY LEASE) الرائدة في قطاع حلول التنقل المتكامل، والتابعة للشركة العالمية القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي باسم: IHC)، اليوم، عن نتائجها المالية القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة إيرادات بقيمة 292 مليون درهم إماراتي، بنمو سنوي مُلفت بلغ 38%.

ويُعزى الأداء المالي القوي للشركة إلى الارتفاع الكبير في الطلب على حلول التنقل، خاصة في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية، واللذين يشهدا نمواً متسارعاً، ما يؤكد الدور الرائد لـ "إيزي ليس" في سوق التنقل المتطور في دولة الإمارات.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة حتى تاريخه إلى 32.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 47.2% على أساس سنوي، جاءت مدفوعة بالكفاءة التشغيلية والتوسع المستمر في الأسواق. كما سجلت الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نمواً ملحوظاً محققة 77.5 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 51 مليون درهم في عام 2023، ما يعكس اهتمام الشركة بتعزيز العائد على المساهمين. وتشكل (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) مؤشراً أساسياً لقياس مدى قوة وكفاءة العمليات التشغيلية للشركة، نظراً لاعتمادها بشكل كبير على الأصول في نشاطها التجاري، ما يوفر صورة واضحة لأدائها المالي العالي وإمكاناتها الهائلة للنمو في المستقبل.

وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة حتى تاريخه من العام الجاري نحو 27.9 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع 26.5 مليون درهم في عام 2023. ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في خطوط أعمال جديدة على مدى العامين الماضيين، حيث توسعت إيزي ليس بعملياتها لتشمل مناطق جديدة مثل المملكة العربية السعودية والبحرين، وأطلقت العديد من المشاريع الجديدة في قطاعات تأجير المركبات، وخدمات الليموزين، وخدمات سحب وقطر المركبات والمساعدة على الطريق. وبغض النظر عن هذه المشاريع الجديدة، حققت العمليات الأساسية للشركة نمواً ملفتاً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 15% على أساس سنوي، في مؤشر واضح على وتيرة النمو المستقرة والمستدامة للشركة، مع استمرار أعمالها وأنشطتها الأساسية في تحقيق أرباح ممتازة.

وفي هذا السياق، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس: "تتصدر إيزي ليس مشهد قطاع التنقل سريع النمو في دولة الإمارات مع استمرار الارتفاع في الطلب على حلول التنقل والخدمات اللوجستية في مراحلها الأخيرة. وقد أتاحت لنا استراتيجيتنا القائمة على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار البقاء في المقدمة، ونحن على ثقة بأن هذا النهج البناء سيحقق لنا عوائد كبيرة على المديين المتوسط ​​والطويل. ونسعى من خلال استحواذنا أخيراً على شركة "جاليجا" إلى تطوير عملياتنا لتتجاوز حلول التنقل، وترسيخ مكانتنا كقطب أساسي في منظومة التنقل والخدمات اللوجستية الأوسع نطاقاً."

وأضاف السادة: "نحرص في إيزي ليس دائماً على التطور الدائم واستكشاف فرص جديدة في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية في سوق تنافسية سريعة التطور، ونحن منفتحين على الاستثمارات الاستراتيجية التي تتيح لنا تعزيز العائدات على أصحاب المصلحة لدينا، وأعيننا دائماً على التقنيات المتقدمة والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لضمان استمرارنا في الطليعة في مستقبل التنقل والخدمات اللوجستية."

أسهم التزام إيزي ليس الثابت بالنمو المستدام والتميز التشغيلي في تعزيز مكانتها كقطب رئيسي في منظومة التنقل في المنطقة، وتواصل الشركة التركيز على الفرص المجدية الجديدة، وتسعى قريباً إلى توسيع نطاقها الجغرافي من خلال تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تمضي الشركة قدماً في الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماتها والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، وتسعى إلى تطوير حلول التنقل المستدامة والحد من تأثير بصمتها البيئية.

نبذة عن إيزي ليس

تأسست «إيزي ليس» في عام 2011، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي المالي الثاني أو الموازي تحت الرمز: EasyLease، وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. وتعد الشركة رائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال شاملة لشركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يضم أسطول الشركة ما يزيد عن 28,000 مركبة، ليشكل بذلك واحداً من أكبر الأساطيل في دولة الإمارات.

تواصل الشركة تعزيز وتوسيع حضورها وعملياتها ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة منطقة الخليج العربي، مع التركيز على توظيف الابتكار واعتماد الكفاءة كنهج في كافة خدمات التنقل المتكاملة. تقدم شركة إيزي ليس خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. هذا وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على توظيف أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لضمان ريادتها وتفوقها في صناعة خدمات النقل.

www.easylease.ae

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com

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