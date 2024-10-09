قطر، أعلنت "جلف كرافت"، الشركة الرائدة عالمياً بمجال صناعة اليخوت الفاخرة، عن مشاركتها كراعٍ رئيسي في النسخة الافتتاحية من معرض قطر الدولي للقوارب، الذي يقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2024. وخلال الحدث، ستعرض الشركة أسطولاً رائعاً يضم أكثر من 10 يخوت تندرج تحت علاماتها التجارية الخمس: "ماجستي"، و"نوماد"، و"أوريكس"، و"سيلفركرافت"، "و"سيلفركات". وتشهد هذه الخطوة عودة "جلف كرافت" إلى السوق القطرية التي تحظى بمكانة مميزة في تاريخ الشركة.

وبهذه المناسبة قال محمد حسن الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة "جلف كرافت": "لطالما كانت قطر موطناً حاضناً لـ"جلف كرافت". ويسعدنا اليوم أن نعود إليها بكامل تألقنا ونجاحنا، وأن نفتح من جديد باب التواصل مع عملائنا الأوفياء هناك، لنستعرض براعتنا الحرفية أمام جيل جديد من عشاق القوارب واليخوت. ومع استمرارنا في توسيع آفاقنا الدولية، فإن معرض قطر لليخوت يشكل محطة مهمة في المرحلة القادمة للشركة. نتمنى كل النجاح لهذا الحدث المهم في رحلته الجديدة، ونتطلع إلى توطيد علاقاتنا في قطر ومنطقة الشرق الأوسط عموماً".

ويعتبر الإرث العريق لـ "جلف كرافت" في قطر بمثابة نجاح مشترك، فقد كانت الشركة تتمتع بحصة سوقية مهيمنة، وحققت ثلثي مبيعاتها داخل الدولة. وتبشر هذه العودة بالتركيز مجدداً على السوق القطرية، حيث تستعد "جلف كرافت" لمواصلة زخمها كشركة رائدة بمجال صناعة اليخوت في المنطقة.

يتيح معرض قطر لليخوت الفرصة أمام زواره لتجربة أسلوب الضيافة الشهير لشركة "جلف كرافت" واستكشاف مجموعة متنوعة من القوارب واليخوت، بما في ذلك أحدث الإضافات التي شهدتها مجموعتا "ماجستي" و"نوماد" الشهيرتان.

يرجى زيارة جناح "جلف كرافت" رقم (OD-14).

نبذة عن مجموعة جلف كرافت:

تعد مجموعة جلف كرافت كياناً عالمياً بارزاً يضم العديد من الشركات العاملة بمجال صناعة اليخوت والقوارب. وتشمل محفظة المجموعة كلاً من "جلف كرافت"، و"جلف كرافت المالديف"، و"جلف كرافت للخدمات ". وتسعى هذه الشركات معاً إلى توفير سفن عالية الجودة ومخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى شريحة متنوعة من العملاء حول العالم، ممن يحظون بخدمات ودعم استثنائيين.

تتمحور مجموعة جلف كرافت بشكل أساسي حول "جلف كرافت"، العلامة التجارية الأم التي تشرف على أعمال أسماء مرموقة مثل يخوت "ماجستي"، ويخوت الاستكشاف "نوماد"، والقوارب الرياضية المكشوفة "أوريكس"، و"سيلفركرافت"، و"سيلفركات"، وسفن الجولات البحرية للركاب. وتتيح هذه العلامات التجارية تشكيلة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها بين 32 - 175 قدماً، وتعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب البراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية.

تسترشد "جلف كرافت" بقيادة ذات رؤية استشرافية يدعمها فريق عالمي شغوف، حيث تدأب على الارتقاء بحدود التصميم والأداء. ويتجلى هذا الالتزام العميق من خلال اليخت الرائد "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة. ومنذ تأسيسها في عام 1982، لطالما كانت "جلف كرافت" في طليعة الابتكار، حيث عززت حضورها الدولي من خلال شبكة قوية من الوكلاء.

تدير المجموعة منشآت تصنيعية وخدمية متطورة، بما في ذلك حوض بناء السفن بمساحة 462 ألف قدم مربع في أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان. ومنذ عام 2002، تدير "جلف كرافت المالديف" أيضاً منشأة تصنيع وخدمة بمساحة 100 ألف قدم مربعة في المالديف، مع منشأة جديدة كلياً بمساحة 800 ألف قدم مربعة من المقرر إطلاقها قريباً. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم.

يضمن النهج الفريد والمتكامل لمجموعة جلف كرافت تقديم جميع أشكال الدعم والخدمة لعملائها أينما كانوا حول العالم، مع الحرص الدائم على تلبية تطلعات العملاء وتجاوزها.

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