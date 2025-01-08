الكويت، لم يكن عام 2024 عادياً في مسيرة بنك برقان المصرفية، إذ نجح البنك بقطع أشواط كبيرة في استراتيجيته الجديدة محققاً إنجازات لافتة ونمواً ملحوظاً في معظم مؤشراته المالية. وانطلاقاً من رؤيته الطموحة وخططه السبّاقة، عزّز البنك مكانته الريادية في السوق مواصلاً مسيرة النمو والتوسّع المدروس بعناية.

وركزّ البنك خلال العام 2024 على أولويات استراتيجية جاء في مقدّمتها إعادة توزيع الأصول ومواكبة التحوّل الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتحقيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه ترقى إلى مستوى طموحاتهم وتلبّي احتياجاتهم.

وقد تجسّدت هذه الإنجازات في توسيع نطاق شبكة الفروع المصرفية في الكويت والارتقاء بالمنتجات والخدمات، واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية عبر رفع نسب التوطين وتوفير برامج تدريب رائدة تحاكي المعايير العالمية. كما استطاع البنك حصد جوائز عالمية عدة تقديراً لمكانته كمؤسسة مالية رائدة.

وتعقيباً منه، قال السيد/ فاضل محمود عبدالله، الرئيس التنفيذي في بنك برقان – الكويت: "لقد كان 2024 عاماً تحولياً بكل المقاييس بالنسبة لبنك برقان سواء من حيث الأداء المالي، والخطط التوسّعية، وتطوير الحلول المالية المبتكرة، وتسريع التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، قطعنا أشواطاً كبيرة في تنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية، وإظهار المرونة في نموذج عملنا، وتقديم أعلى قيمة لعملائنا ومساهمينا".

وأكد عبدالله أن بنك برقان سيواصل خلال 2025، مسيرته المصرفية الرائدة نحو التميّز بناءً على الأسس القوية التي وضعها في العام الحالي. وسيعمل البنك على تعزيز مكانته الريادية في السوق الكويتية والمنطقة من خلال الاستمرار بتنفيذ استراتيجيته الشاملة، والتي تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: توسيع نطاق الخدمات الشاملة للشركات لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. ثانياً، تقديم حلول استثمارية مخصصة للعملاء من أصحاب الثروات. وأخيراً، تطوير الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات الأفراد بشكل أفضل.

استحواذ وخطط توسعية

في إطار الاستراتيجية الجديدة لبنك برقان الرامية إلى إعادة توزيع الأصول وبناء مصادر إيرادات جديدة، حصل البنك مؤخراً على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي للاستحواذ على 100 في المئة في بنك الخليج المتحد - البحرين، حيث سيكون تنفيذ الصفقة خاضعاً لإجراءات الإغلاق التي من المتوقع أن تكتمل بحلول الربع الأول من عام 2025. وتعزّز الصفقة إمكانية الوصول إلى منصة "كامكو إنفست" لزيادة الدخل من غير الفوائد، والتوسّع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دعم الإيرادات المحتملة وأوجه التآزر من خلال الترخيص المصرفي لبنك الخليج المتحد.

دعم جهود الرقمنة

عزز بنك برقان جهوده الدؤوبة في 2024 في تعزيز التحول الرقمي والتطور التكنولوجي انطلاقاً من رؤيته ليكون البنك الأكثر حداثة وتطوّراً في الكويت. وخلال العام 2024، دشّن بنك برقان خدمة المدفوعات الفورية "ومض" عبر تطبيقه على الموبايل، حيث تسمح هذه الخدمة للعملاء إرسال وتلقّي الأموال بطريقة سهلة وسلسة وآمنة. كما أعلن عن انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي الآني "آفاق"، ليصبح من أوائل البنوك المحلية المنضمة إلى هذا النظام، وذلك في خطوة تتماشى مع نهج بنك الكويت المركزي في مواكبة آخر التطورات في التكنولوجيا المالية.

وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز وتطوير بنيته التكنولوجية الأساسية، وقّع بنك برقان اتفاقية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) لترقية نظامه المصرفي الأساسي، عبر إدخال مجموعة حلول ™TCS BaNCS.

بالإضافة إلى ذلك، كان بنك برقان راعياً بلاتينياً لفعاليات Nexus-2024، أكبر حدث في مجال التكنولوجيا والابتكار من نوعه في الكويت.

وشارك بنك برقان مؤخراً في مؤتمر التحول الرقمي الذي استضافته شركة "أوراكل" ليوم واحد، تحت عنوان "قيادة التحول الرقمي: دليل أوراكل الأساسي لتميّز منصات البيانات والتطبيقات والحفاظ على أمانها".

وبالتوازي مع هذه الجهود، أطلق بنك برقان مركز الابتكار والتحول الرقمي "Burgan Lab"، المصمّم لتعزيز ثقافة التعاون والإبداع والتميّز من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب ومجموعات التركيز على مدار العام. كما دشّن البنك، بالتعاون مع أكاديمية CODED برنامج التدريب الرائد Burgan Lab Academy الذي يهدف إلى إعداد قادة التكنولوجيا المستقبليين في القطاع المصرفي.

آفاق جديدة للتميّز المصرفي

يسعى بنك برقان إلى تحقيق التميّز وتحسين التجربة المصرفية المقدّمة لشريحة الأفراد وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. خلال العام 2024، أطلق بنك برقان بطاقة BLACK Visa Infinite Privilege الائتمانية والحصرية والمخصصة فقط لنخبة من عملاء البنك أصحاب الثروات. كما وسّع البنك شبكة فروعه التي تقدّم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وأطلق البنك حساب التوفير الجديد للأطفال "أوّل"، لتشجيع الأطفال حتى سنّ 14 عاماً على تطوير ثقافة الادخار لديهم. بالنسبة للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 عاماً، أعاد بنك برقان إطلاق حساب Youth بُحلّة جديدة.

وبالتوازي مع توسيع نطاق المنتجات والخدمات المُصممة لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنوعة، عززّ البنك أيضاً شبكة فروعه المحلية بافتتاح فرعي الدعية وصبحان، ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 29 فرعاً في الكويت و125 فرعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتميّز الفرع الجديد بأحدث التقنيات، مما يتيح لموظفي بنك برقان تقديم أفضل تجربة مصرفية لجميع العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، قدمّ بنك برقان مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في فرعي العديلية والشهيد، مما يسّهل على العملاء أصحاب الملاءة العالية حصولهم على الحلول المصرفية والمتوافرة في أكثر من موقع بالبلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح البنك بالحصول على العديد من التراخيص من هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ الأوراق المالية، الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية ووسيط أوراق مالية غير مسجل، بالإضافة إلى توسيع فريق عمله من المستشارين ومديري العلاقات. في الوقت ذاته، تم تجهيز فرع صبحان بأفضل ما يمكن لتلبية احتياجات الشركات في المناطق الصناعية المحيطة، تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز خدماته المصرفية للشركات.

بالإضافة إلى مجموعة الخدمات والمنتجات المصمّمة لشرائح معينة، واصل البنك تطوير حساب "كنز"، الذي يكافئ العملاء بسحوبات منتظمة على مدار العام.

كما استضاف بنك برقان وشركة كامكو إنفست، مؤتمر الاستثمار 2024، الذي انعقد تحت شعار "وجهات نظر عالمية: الكشف عن التحديات والفرص المستقبلية"، وناقش عدداً من الموضوعات الحيوية التي شملت الاقتصاد العالمي والعوامل الجيوسياسية، إضافة إلى التحديات والفرص الاستثمارية في عدد من فئات الأصول. وشهد المؤتمر حضور أكثر من 600 مشارك من قادة الفكر وخبراء القطاع، إلى جانب المستثمرين من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية في الكويت والمنطقة.

إنجازات الخزينة

شهد بنك برقان توسّعاً ملحوظاً في نطاق أعمال الخزينة، إذ أصدر بنجاح أول سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار، وكان أول بنك كويتي ينشئ برنامج شهادات الإيداع. إضافة إلى ذلك، وقّع بنك برقان مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية لتمويل الإنشاءات Korea Finance for Construction (KFINCO)، ليصبح البنك الوحيد الممثّل لهذه المؤسسة التعاونية

التوطين والكفاءات الوطنية

من ضمن الركائز الأساسية التي يستند إليها بنك برقان في نجاحه المستمرّ التزامه الراسخ بتطوير موظفيه والاستثمار في أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية الطموحة تحت مظلة استراتيجيته الرائدة لتنمية وتطوير رأس المال البشري. وفي طليعة إنجازات بنك برقان خلال العام 2024، تسجيله معدل توطين لافت بلغ 83% من مجموع القوة العاملة لديه، متجاوزاً الحد الأدنى المفروض من الجهات الرقابية بنسبة 13%، وتعتبر هذه النسبة واحدة من بين أعلى نسب التوطين في الكويت والقطاع المصرفي ككل.

وحرصاً على أن تكون بيئته جاذبة للمهنيين والباحثين عن فرص عمل، احتفى بنك برقان بتخرُّج العديد من المواهب الذين أكملوا بنجاح مجموعة من البرامج التدريبية التي وفّرها لهم، مثل برنامج "انطلاقة"، و"التدريب على الاستثمار وإدارة الثروات"، و"Burgan Cares"، وبرنامج التدريب الصيفي "Empower Her"، الذي استضاف 18 طالبة جامعية لمدة ثلاثة أسابيع لتعريفهن بتجارب أبرز القيادات النسائية في بنك برقان وعالم الخدمات المصرفية المرموقة التي يقدّمها. وأقام بنك برقان ندوة بعنوان "Empower Her" بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيبكو"، الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى جانب نحو 200 ضيف ومشارك، من ضمنهم شخصيات بارزة في القطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وعلاوة على ذلك، أطلق البنك النسخة الجديدة لعام 2024 من برنامجه الريادي "رؤية" لتطوير المواهب، وعزّز نطاق برنامج "Burgan Cares" لدعم الموظفين المهتمين بمواصلة دراساتهم العليا. وتضمن برنامج رؤية للتطوير والتعليم اختيار 50 موظفاً من كفاءات البنك في نسخته لعام 2024. ومنذ إطلاقه، تم تصميم البرنامج لتشجيع الموظفين الطموحين بمختلف مستوياتهم الوظيفية على تطوير مسيرتهم المهنية والارتقاء بدورهم في المؤسسة. وفي نسخته الأخيرة التي تستهدف تطوير الخريجين الجدد وصولاً للقيادات العليا، تضمن برنامج رؤية مسارات عدة وهي: Future Leaders، Rising Leaders، Transformational Leaders، Visionary Leaders.

ومن الأشكال الأخرى التي يوفّرها في إطار التدريب والتعليم والتطوير وتحفيز الكوادر البشرية على الأداء المتميز، كرم بنك برقان موظفيه بجوائز "منارة" الشهرية وذلك تقديراً لتفانيهم بالعمل. وامتداداً لسلسة Burgan Talk الناجحة التي تستضيف شخصيات من المجتمع وموظفين، وفي إطار التزامه بتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز ثقافة التعلم الاجتماعي والتعاوني المستمر، أطلق بنك برقان أحدث منصاته الرقمية Burgan Talk Podcast.

وفيما يعكس التزامه بتلبية احتياجات الموظفين، أطلق بنك برقان برنامج "Burgan Lean in Circle" والذي يستكشف جميع التحديات التي تواجهها النساء في مكان العمل وكيفية معالجتها في بيئة العمل، وتذلل العقبات التي من شأنها أن تحول دون تطورها على الصعيد المهني أو الشخصي.

وفي إطار سعيه إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الكويتية، لم تنحصر مبادرات بنك برقان على تطوير موظفيه، بل وسّع جهوده لتصب في صالح كافة المواهب الوطنية. من بين هذه المبادرات، مشاركته المنتظمة في أهم معارض وفعاليات التوظيف في البلاد، مثل معرض وظيفتي الذي يعتبر أكبر معرض توظيف في الكويت، حيث يسعى خلاله ممثلو بنك برقان إلى استقطاب المواهب الطموحة والواعدة بهدف ضمها إلى فريق البنك.

تقدير عالمي

تقديراً لالتزامه بممارسات الأعمال القائمة على الجدارة وتطوير المجتمع، حصد بنك برقان العديد من الجوائز في عام 2024، مما أكد مكانته كمؤسسة عالمية قادرة على تقديم قيمة تنافسية. وفي هذا الإطار، فاز بنك برقان بثلاث جوائز مرموقة من مجلة Global Private Banker خلال حفل توزيع جوائز منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي: جائزة "أفضل بنك خاص للائتمان"، وجائزة أفضل بنك خاص للأوراق ذات الدخل الثابت"، وجائزة "أفضل بنك خاص للعملاء أصحاب الثروات". وفاز البنك أيضاً بجائزة براندون هول 2024 الذهبية، لتميّزه في إدارة رأس المال البشري في مجال "التعلم والتطوير" تحت فئة "أفضل استخدام للتعلم الاجتماعي/ التعاوني".

بالإضافة إلى ما سبق، حصد بنك برقان جائزة "تقدير الجودة" العالمية المرموقة لعام 2023، التي قام جيه بي مورغان تشيس بمنحها للبنك تقديراً لأدائه المتواصل عالي الجودة. كما تم تكريم السيد/ براك المطر، مدير عام – إدارة نظم المعلومات، بجائزة Legend CIO في فئة "مَن لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال تقنية المعلومات". وجاء هذا التتويج خلال قمة World CIO 200 لأكثر رؤساء تقنية معلومات تأثيراً على مستوى العالم في عام 2024. وحصل بنك برقان على لقب أفضل بنك محلي في الكويت، ضمن نتائج استبيان مجلة يوروموني تريد فاينانس لعام 2024، الذي يعتمد على نظام التصويت، وتحليل آراء آلاف مستخدمي خدمات تمويل الأعمال، لتحديد معايير تصنيف أفضل مزودي الخدمات المصرفية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تصنيفه في المرتبة الـ 35 ضمن قائمة مجلة "ذي بانكر" لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024، كما جاء بنك برقان ضمن قائمة Forbes لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط.

وتأكيداً على التزام البنك بمعايير الاستدامة والتميّز التشغيلي والحفاظ على البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع المصرفي فيما يتعلّق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حصل المقرّ الرئيسي لبنك برقان في مدينة الكويت على شهادة "LEED v4.1 O+M: EB" الذهبية لعمليات الصيانة وتشغيل المباني القائمة، والمقدّمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC).

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-انتهى-

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