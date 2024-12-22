المحرق، البحرين: استضافت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، اجتماع جمعية سلامة الطيران الخليجي لعام 2024 ((GFSA، الذي عُقد على مدار يومين في فندق موفنبيك البحرين بحضور عدد من ممثلي إدارات السلامة الجوية والجهات المعنية في قطاع الطيران من دول الخليج العربية.

وقد رحب القبطان قاسم إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في طيران الخليج، بوفود الاجتماع مؤكداً التزام الناقلة الوطنية بتعزيز ثقافة السلامة في الطيران، مشيرا إلى أهمية هذه الاجتماعات كمنصة حيوية لتطوير معايير السلامة في القطاع.

وأعرب القبطان إسماعيل عن اعتزازه باستضافة طيران الخليج لهذا الحدث الهام في مملكة البحرين، مؤكداً على دور الناقلة الوطنية في تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الطيران. وأضاف أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في صناعة الطيران.

وتضمن اليوم الأول من الاجتماع عروضاً نغطي مجالات رئيسية بما في ذلك "الأضرار الجوية ومخاطر الطقس"، وحوادث نقل المواد الخطرة، والتحديات المتعلقة بالمناولة الأرضية للطائرات. في حين ركز اليوم الثاني على تقديم تقارير من مجموعات السلامة المختلفة، وعروض بيانات من شركات بارزة مثل إيرباص، وطيران الرئاسة في دولة الإمارات العربية، وشركة Symbiotics، كما شهد نقاشات حيوية بين المشاركين لمعالجة التحديات المتعلقة بسلامة القطاع.

اختُتم المؤتمر بتأكيد المشاركين على التزامهم بتطوير معايير السلامة من خلال التعاون المستمر واعتماد أفضل الممارسات لتحقيق أعلى مستويات السلامة في قطاع الطيران.

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طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.