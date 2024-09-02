نموّ صافي الدخل خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 121 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 88 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي

نموّ إجمالي الأصول بنسبة 6% من ديسمبر 2023 إلى يونيو 2024

يواصل الصندوق جهوده للنهوض بقطاع الطاقة في المنطقة، وتحقيق رؤيته الطموحة والمتمثلة في أن يصبح مؤسسة استثمارية رائدة ومؤثرة في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلن الصندوق العربي للطاقة، (ابيكورب سابقاً)، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمختصة في الاستثمار في قطاع الطاقة، اليوم نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث واصل تحقيق المزيد من النمو، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 37% على أساس سنوي في صافي الدخل، ليصل إلى 121 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة مع 88 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويشكل هذا الأداء القوي دليلاً على مرونة الصندوق وقدرته على مواكبة توجهات وتغيرات مشهد الطاقة.

وتعقيباً على هذا الأداء المتميز، قال الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة خالد بن علي الرويغ: "يشكل أداء الصندوق العربي للطاقة خلال النصف الأول من العام الجاري دليلاً على التزامنا الراسخ بمواصلة النمو والمساهمة بالنهوض بقطاع الطاقة في المنطقة، مستفيدين أيضاً من معدلات الفائدة المناسبة والبيئة الإيجابية في أسواق رأس المال. ومن خلال تركيزنا الاستراتيجي والتحسينات في العمليات التشغيلية والاستثمار في الارتقاء بكوادرنا وكفاءاتنا، نواصل جهودنا في تقديم حلول التمويل والاستثمار لعملائنا وشركائنا من أجل ترسيخ مكانتنا المتميزة كصندوق استثماري رائد ومؤثر في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتأتي هذه النتائج المالية القوية مدفوعة بنمو في إجمالي الأصول بنسبة بلغت 6% والتي وصلت قيمتها إلى 10.48 مليار دولار أمريكي في يونيو 2024 مقارنة مع 9.88 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى إصدار سندات خارجية طويلة الأجل بقيمة 750 مليون دولار أمريكي تم جمعها بالكامل خلال النصف الأول من عام 2024 لتسهم جزئياً في سداد القروض المستحقة وتمويل النمو المستقبلي.

من جانبه قال فيكي بهاتيا، كبير المدراء الماليين في الصندوق العربي للطاقة: "تعكس هذه النتائج قدرتنا على الاستفادة من توجهات السوق الحالية، إلى جانب تركيزنا الاستراتيجي على الاستثمار في التقنيات المبتكرة والحلول المستدامة. وسنبقى في الصندوق ملتزمين بتقديم قيمة مميزة لمساهمينا ودعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة بالمنطقة."

أبرز الإنجازات عبر خطوط الأعمال

إدارة الاستثمارات والشراكات:

حققت إدارة الاستثمارات والشراكات نتائج مالية قوية، حيث شهدت محفظة أصول الاستثمار نمواً لافتاً لتصل قيمتها إلى 1.44 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول، مدفوعةً بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومواصلة تعزيز القيمة.

إدارة تمويل المشاريع والتجارة:

سجلت إدارة تمويل المشاريع والتجارة في الصندوق العربي للطاقة نتائج قوية ، حيث ارتفعت قيمة محفظة الأصول التابعة لها إلى 5.29 مليار دولار أمريكي مسجلةً نمواً بنسبة 10.2% مقارنة مع ديسمبر 2023. وشمل هذا النمو كافة قطاعات أعمال الصندوق الرئيسية المرتبطة بالطاقة.

إدارة الخزانة:

نجحت محفظة أصول إدارة الخزانة في تحقيق النمو بالمقارنة مع ديسمبر 2023 حيث ارتفعت قيمة التمويل الإجمالي إلى 7.1 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة بنسبة 8% على ضوء الإصدار الناجح للسندات الخضراء في وقت سابق من العام الجاري.

وفي إطار التزام الصندوق بالنهوض بالمشهد الإقليمي لقطاع الطاقة وتعزيز الحلول الجديدة لتوليد الطاقة، تحرص المؤسسة على إجراء مراجعة شاملة لممارساتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة والاستدامة. كما يسعى الصندوق إلى إطلاق أول تقاريره المختصة في الاستدامة، والذي سيتضمن بيانات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاق 1 و2 و3، بحلول نهاية عام 2024. وقد تميزت رحلة الاستدامة الخاصة بالصندوق من خلال إطلاق الإطار الأولي لسياسات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عام 2021، فضلاً عن إصدارين ناجحين للسندات الخضراء، ونمو مشاريعه المرتبطة بالبيئة والمجتمع لتشكل ما نسبته 20% من محفظة قروضه البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 18% في العام الماضي.

وفيما يواصل الصندوق العربي للطاقة جهوده الدؤوبة لتعزيز مكانته كمؤسسة استثمارية رائدة ومؤثرة في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبقى التزامه راسخاً بالاستثمار في التقنيات المبتكرة والحلول المستدامة والعمل على تأهيل وإعداد قادة القطاع المستقبليين من خلال مبادراته الهادفة كبرنامج "50+" لتدريب الخريجين.

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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