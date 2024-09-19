المنامة، مملكة البحرين: عقدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث من العام الجاري اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.

وقبل بدء الاجتماع، قام رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد خالد الرميحي، بتدشين "مركز البا للقيادة" الذي استضاف الاجتماع في مرافقه وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر هذا المركز منشأة متطورة تضم أحدث التقنيات للإشراف المركزي على عمليات البا وإدارتها.

وخلال ترؤسه الاجتماع، رحب الرميحي بالشراكة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والتي تعد بمثابة نقطة الانطلاق لإجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالاندماج المحتمل مع وحدات أعمال قطاع الألمنيوم الاستراتيجي التابع لشركة معادن. كما أكد الرميحي على التزام البا بتحقيق التميز التشغيلي والكفاءة في خفض التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، معربًا عن ثقته بقدرة الشركة على تحقيق نتائج قوية مع نهاية هذا العام.

وأكد الرميحي على الدور الهام لـ "مركز البا للقيادة" في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة، قائلاً: "سيتيح لنا هذا المركز مراقبة أنشطتنا التشغيلية والتحكم فيها وتنسيقها بدقة غير مسبوقة، مما يمكننا من التغلب على مختلف التحديات بمرونة."

وأضاف الرميحي: "مع دخولنا الربع الأخير من عام 2024، نتطلع كذلك إلى الاحتفال بالتشغيل التجاري الناجح لمشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة."

وتابع قائلاً: "أود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بهشام الكوهجي إلى فريق الإدارة التنفيذية بالشركة بصفته رئيسًا تنفيذيًا للتسويق، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد".

من جهته علق الرئيس التنفيذي للشركة، علي البقالي، قائلاً:

"مع سعينا المستمر لتعزيز مكانة البا الرائدة في صناعة الألمنيوم العالمية، يسعدني أن أرحب بهشام الكوهجي في فريق الإدارة التنفيذية كرئيس تنفيذي للتسويق. إن ما يمتلكه هشام من خبرة ورؤية استراتيجية سيساهمان بلا شك في اضطلاعه بدورٍ محوري في دفع عجلة النمو في البا وريادتها في سوق الألمنيوم".

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة محضر الاجتماع السابق الذي عقد في 13 أغسطس 2024 ووافق عليه. كما اطلع الأعضاء على أحدث تقارير اللجنة التنفيذية ولجنة الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، ولجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات بشأن عدد من المواضيع الاستراتيجية، بما في ذلك التقدم المحرز في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، والأداء التشغيلي والمالي والمبيعات للشركة منذ بداية العام وحتى الآن، ودراسة الجدوى الجارية للخط البديل الجديد (الفئة الثالثة)، ومتطلبات الركيزة الثانية، وضريبة الحد الأدنى الإضافية في البحرين، وغيرها من المواضيع الهامة. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس بالإجماع على مشروع زيادة التيار الكهربائي في خطي الصهر الرابع والخامس، والذي سيعزز عند استكماله من إنتاج البا للألمنيوم بمقدار 8,000 طن متري إضافي سنويًا، وباستثمار رأسمالي قدره 30 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، صادق المجلس على ترقية هشام الكوهجي إلى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق اعتبارًا من تاريخ 18 سبتمبر 2024.

وشهد الاجتماع تقديم إقرار كامل لأعضاء مجلس الإدارة بشأن استقلالية كل عضو من أعضائه.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2023)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 270 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (نظام إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI). ويتعزز هذا الالتزام بحصول الشركة على شهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 86% (2023) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون ترك أي مخلفات – الأول من نوعه – والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط الإنتاج EternAl الجديد لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون، والذي يشمل منتجي: EternAl-30 وEternAl-15، اللذين يحتويان على 30% و15% من المحتوى المعاد تدويره على التوالي.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) نظير فوزها بالجائزة الذهبية لعشر سنوات على التوالي، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع إلى توسعة محطة الطاقة الخامسة، ويتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات من الطاقة باستخدام تقنية الدورة المركبة. ويتميز التوربين الغازي من الفئة J – وهو جزء من هذه التوسعة – بكفاءة عالية مقارنة بالتوربينات المستخدمة في محطتي الطاقة الثالثة والرابعة. وسيعزز مجمع الطاقة الرابع القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة إلى 2,481 ميغاوات مع استكماله المقرر في الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألومنيوم يتم إنتاجه.

وتتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكوIII مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل عبر مختلف مراحل المشروع. وكانت البا قد حققت في شهر أبريل الماضي أول إشعال لأحدث توربين غازي في المشروع.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

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