دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "جي أم جي"، الشركة العالمية الهادفة إلى تعزيز أساليب حياة صحية عبر تصنيع وبيع وتوزيع علامات عالمية ومحلية في قطاعات الرياضة والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال والعقارات والخدمات اللوجستية، اليوم عن إنجازاتها الرئيسية لعام 2024؛ وأبرزها تمديد شراكتها المستمرة منذ 12 عاماً مع "في إف كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز VFC)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الملابس والأحذية والإكسسوارات ذات العلامات التجارية العصرية. ومع قيام "جي أم جي" حالياً بتشغيل 90 متجراً لعلامات تجارية تابعة لـ "في إف" في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ستضيف الشراكة المعززة أكثر من 300 متجر جديد في هاتين المنطقتين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تطوير عمليات التجارة الإلكترونية لعلامات محددة من محفظة "في إف" التجارية.

يتماشى هذا التوسع الاستراتيجي مع الفرص الكبيرة المتاحة في السوق، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة العالمي من 28.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 37.7 مليار دولار بحلول عام 2027. وتواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطاب استثمارات التجزئة في ضوء النمو السكاني الكبير، وارتفاع القدرة الشرائية، والانجذاب إلى العلامات التجارية العالمية. وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع البيع بالتجزئة في منطقة جنوب شرق آسيا مرحلة انتعاش جديدة، مدفوعة بارتفاع مستويات الدخل، وتطور البنية التحتية، وظروف العمل المواتية، ونمو النشاط السياحي.

وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "ركزنا في عام 2024 على التوسع الاستراتيجي والعمليات المستدامة. وساهمت شراكاتنا الجديدة وإطلاق منتجات مبتكرة بترسيخ مكانتنا في السوق، بينما تعكس مبادراتنا المتعلقة بالاستدامة التزامنا الراسخ بممارسات الأعمال المسؤولة".

تواصل "جي أم جي" و"نايكي"، وهما شريكتان منذ عام 1982، تطوير شراكتهما لتلبية متطلبات المتسوقين الرقميين في العصر الحديث. واستجابةً لطفرة التسوق الإلكتروني، أطلقت "جي أم جي" موقعي Nike.ae وNike.sa، إلى جانب أول تطبيق للهاتف المحمول خاص بالعلامة التجارية في المنطقة، مع التركيز على راحة العملاء بالدرجة الأولى. وفي وقت سابق من العام الجاري، كانت "جي أم جي" قد وسّعت الحضور الرقمي لعلامة "نايكي" من خلال إطلاق منصات للتجارة الإلكترونية في الكويت وقطر، مما أتاح تجربة العلامة التجارية المتميزة لعدد أكبر من العملاء في المنطقة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تواصل "جي أم جي" تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية من خلال شراكتها مع "جي دي سبورتس" لتفتتح أول متجر لها في الرياض بارك مول. وتحقق الشركة ازدهاراً ملحوظاً كذلك في مصر، حيث تدير حالياً 26 متجراً، وتعتزم زيادة هذا العدد إلى 100 متجر بحلول عام 2026 مستفيدة من شراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الشركات المحلية البارزة.

وحقق قسم "جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" إنجازات بارزة في عام 2024، حيث أطلق مجموعة من المنتجات المبتكرة خلال معارض عالمية مرموقة مثل معرض الخليج للأغذية "جلفود" ومعرض "سيال باريس" الذي شكل بوابة دخول الشركة نحو السوق الأوروبية. ومن بين المنتجات المبتكرة التي قدمتها الشركة رقائق الدجاج "شناكس"، وهي بديل صحي للوجبات الخفيفة مصنوعة بالكامل من الدجاج بنسبة 100%، ونالت ترشيحاً لجائزة "المنتج المبتكر" في معرض "سيال باريس". علاوة على ذلك، أظهرت "جي أم جي" ريادتها في عالم الابتكار عبر تقديم مجموعة جديدة من العلامات التجارية الغذائية مثل " لا إنفيتادا" و"السرّ"، واستعرضت أيضاً علاماتها التجارية الراسخة "فارم فريش"، و"سابورا"، و" روح"، و"كلاسيك" لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

واختتمت "جي أم جي" العام بإطلاق قسم "جي أم جي للمستلزمات المنزلية"، والذي أضاف بُعداً جديداً إلى محفظة أعمال الشركة. ويجمع هذا القسم الأثاث الخارجي الفاخر من "صن كوست" ومجموعات "مونوبري ميزون" المميزة ليقدّم تجربة رفاهية عملية تلبي احتياجات مساحات المعيشة الداخلية والخارجية على حد سواء.

وخضع قسم "جي أم جي للرعاية الصحية والجمال" لتحول كبير هذا العام مع الهوية الجديدة لصيدلية "سوبر كير". وبعيداً عن نموذج الصيدلية التقليدي، تحولت "سوبر كير" إلى ’وجهة العافية المثلى‘ والتي تقدم مجموعة موسعة من المنتجات والخدمات التي تركز على العافية الشاملة.

تعزيز الاستدامة والتأثير المجتمعي

أطلقت "جي أم جي" في عام 2024 برنامجها للمسؤولية المجتمعية "جي أم جي العطاء" الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي "الكوكب" و"المجتمع" و"الكوادر البشرية". وقد حقق هذا البرنامج تأثيراً ملموساً من خلال مبادرات مجتمعية قدمت ما يزيد على 70 ألف درهم من المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، فضلاً عن توزيع 2320 وجبة خلال شهر رمضان في الإمارات والسعودية وماليزيا.

علاوة على ذلك، حققت "جي أم جي" هذا العام إنجازاً مهماً في مجال الاستدامة بعد نشر أول تقارير الاستدامة الخاصة بها. يسلط التقرير الضوء على التقدم المذهل الذي حققته، بما في ذلك التحول إلى استخدام الطاقة الخضراء بنسبة 89% في عملياتها اللوجستية بين عامي 2022 و2023. وأدى هذا التحول إلى تراجع كبير في البصمة الكربونية، وتجنب أكثر من 2000 طن من الانبعاثات الكربونية للمجوعة.

وحققت المبادرات البيئية الأخرى للمجموعة نتائج مهمة، حيث ساهمت في تفادي استخدام حوالي 295 ألف عبوة بلاستيكية عبر إنشاء محطة لتوزيع مياه الشرب النقية على مسار القدرة للدراجات الهوائية في إطار مبادرة "دبي تبادر". علاوة على ذلك، تضمنت جهود الشركة في تحقيق الاستدامة استبدال 35000 متر مربع من الأشرطة البلاستيكية ببدائل ورقية صديقة للبيئة، وتفادي استخدام أكثر من 415 ألف قارورة بلاستيكية من خلال تركيب مرشحات المياه في مكاتب المجموعة.

وفي خطوة مهمة لتمكين المرأة ضمن بيئة العمل، أنشأت مجموعة "جي أم جي" لجنة التنوع والمساواة والشمول وأطلقت مبادرة "EmpowHer" لحفز الفرص المهنية للنساء. كما أطلقت الشركة نادي "جي أم جي" الرياضي، وعقدت شراكة استراتيجية مع مركز النور لذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير فرص التدريب والتوظيف لأصحاب الهمم.

تعزيز الابتكار الرقمي وتجربة العملاء

تتضمن بعض النتائج المذهلة التي حققتها مجموعة "جي أم جي" في عام 2024 برنامج عضوية نايكي الذي حقق 75% من الإيرادات من خلال مبيعات الأعضاء في شهره الأول. كما شهدت البنية التحتية اللوجستية للشركة نقلة نوعية بفضل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على امتداد مساحة مستودعاتها البالغة 23070 متراً مربعاً في الرياض، مما أدى إلى تسريع أوقات التسليم لتصبح بين 12 إلى 24 ساعة فقط في المدن الكبرى، وتقليص حجم الأسطول بنسبة 7%.

وقال باقر في هذا السياق: "مع اقتراب نهاية عام 2024، تعكس إنجازاتنا في مجالات التوسع والاستدامة والتحديث الرقمي تطور ’جي أم جي‘ كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع البيع بالتجزئة. ومن خلال الدمج بين النمو الاستراتيجي والتكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة، استطعنا إرساء أسس قوية تؤهلنا للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو. ونواصل التركيز على توفير تجارب استثنائية لعملائنا، والمساهمة بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا وكوكبنا".

نبذة عن جي أم جي

تعد "جي أم جي" شركة عالمية متخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة عبر خمسة أقسام هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Everyday Goods) و"جي أم جي للرعاية الصحية والجمال" (GMG Health and Beauty) و"جي أم جي للعقارات" (GMG Properties) و"جي أم جي للخدمات اللوجستية" (GMG Logistics).

وانسجاماً مع رؤيتها "من المزرعة إلى المائدة"، تغطي "جي أم جي" سلسلة الاستهلاك الغذائي كاملة من خلال مرافق حديثة ومتطورة لتصنيع الأغذية، وتوسيع شبكة بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتوزيع العلامات التجارية العالمية الشهيرة. دخلت الشركة قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة من خلال استحواذها على متاجر علامة "جيان" التجارية في أبريل 2022. وفي فبراير 2023، استحوذت "جي أم جي" على شركة "أسواق"، بما في ذلك شركاتها العاملة في تجارة التجزئة والتداول والعقارات، مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت إدارة ملاكها عائلة باقر لأكثر من 47 عاماً، تعد "جي أم جي" شريكاً مفضلاً لمجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وأطلقت أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في 12 بلداً تعمل فيها، بما في ذلك علامات تجارية محلية مثل "سن اند ساند سبورتس" و"دروب كيك" وصيدليات "سوبر كير" و"فارم فريش" و"كلاسيك"، وعلامات تجارية عالمية مثل "نايكي" و"كولومبيا" و"كونفيرس" و"تمبرلاند" و"فانس" و"ماما سيتا" و"ماكين".

-انتهى-

#بياناتشركات