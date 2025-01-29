التوصية بتوزيعات أرباح بواقع 83 فلس للسهم الواحد، لتصل الى 3.030 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل 50 % من صافي الأرباح 2024

مليار درهم إماراتي أي ما يعادل 50 % من صافي الأرباح 2024 نمو صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي

صافي الأرباح

وصل صافي الأرباح قبل الضريبة خلال العام 2024 إلى 6.9 مليار درهم إماراتي، محققاً زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي. وساهم النمو القوي في الميزانية العمومية، إلى جانب تنامي زخم الأعمال ونمو الإيرادات المتنوع في هذا الأداء المالي الاستثنائي للمصرف.

صافي الأرباح قبل الضريبة خلال العام 2024 إلى 6.9 مليار درهم إماراتي، محققاً زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي. وساهم النمو القوي في الميزانية العمومية، إلى جانب تنامي زخم الأعمال ونمو الإيرادات المتنوع في هذا الأداء المالي الاستثنائي للمصرف. بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 6.1 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم إماراتي في العام السابق .

مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم إماراتي في العام السابق وصل صافي الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الأخير من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.

الإيرادات

سجلت إيرادات المصرف خلال عام 2024 تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 9.3 مليار درهم إماراتي في العام السابق، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات .

نما الدخل من مصادر التمويل بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 6.6 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024 مقارنة مع 6.1 مليار درهم إماراتي في العام الماضي، مدفوعاً بقوة حجم الأعمال.

وصل هامش صافي الربح إلى 4.35% .

سجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28% خلال عام 2024 ليبلغ 4.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 3.2 مليار درهم إماراتي في العام السابق، ما يعكس الأداء القوي المستمر للإيرادات من الرسوم والعمولات والتي نمت بنسبة 12% من مبيعات مختلف المنتجات، بجانب نمو الدخل من الاستثمار بنسبة 39%. ويساهم الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 38% من الدخل التشغيلي مقارنة مع 34% في عام 2023، ما يعكس استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع الإيرادات.

التكاليف

ارتفعت النفقات التشغيلية في عام 2024 بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار درهم إماراتي، في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 3.4 نقطة مئوية لتصل إلى 29.6%، بالمقارنة مع 32.9% في عام 2023 .

المخصصات وجودة الأصول

انخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 18% لتصل إلى 620 مليون درهم إماراتي في عام 2024، ما أثمر عن تكلفة مخاطر سنوية بواقع 53 نقطة أساس.

تحسنت نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 4.0%، وهو أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2017، ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة والمعايير القوية لإدارة وحوكمة المخاطر .

حققت نسبة التغطية- بما فيها الضمانات- تحسناً بواقع 17.9 نقطة مئوية لتبلغ 157.4%. وارتفعت نسبة التغطية (بدون الضمانات) من 74.3% لتصل إلى 81.5% على أساس سنوي .

الميزانية العمومية

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بنمو إجمالي التمويل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب النمو في المحفظة الاستثمارية.

نما تمويل المتعاملين بنسبة 24 % على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة 28 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024، ما يعكس زيادة حصة المصرف في السوق في القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات .

% على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة مليار درهم إماراتي خلال عام 2024، ما يعكس زيادة حصة المصرف في السوق في القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات سجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 183 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 157 مليار درهم إماراتي في عام 2023، حيث حافظ المصرف على تنوع مصادر تمويله مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 61% من إجمالي الودائع.

السيولة ورأس المال

حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي ومستقر لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.1%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.2%.

كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات جيدة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة حيث بلغ 81.0% ومعدل الأصول السائلة المؤهلة الذي بلغ 17.8%.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 23 مليار درهم إماراتي مدعوماً بنمو الأرباح.

بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 28 % في عام 2024 .

رؤية عام 2035

استناداً على أسسنا القوية كأحد المصارف الإسلامية الرائدة، التي تعمل في 7 دول وتخدم حوالي 1.5 مليون متعامل، نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في ترسيخ مكانته للمرحلة المقبلة من النمو، مدعوماً بالأداء المالي القوي، وقاعدة المتعاملين المتينة، وقيمة العلامة التجارية المتميزة. وقد أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن رؤيته لعام 2035، التي تعزز طموحه ليصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم. ومن خلال رؤية 2035، سيواصل المصرف مسيرة التطوير خلال السنوات العشر القادمة، مع التركيز على ثلاثة ركائز استراتيجية تقود جهودنا لتحقيق هذه الرؤية.

1.الريادة في التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي التوليدي

دمج الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي في العمليات اليومية وفي جميع جوانب أعمالنا، بدءًا من تقديم تجارب عملاء فائقة الخصوصية وصولاً إلى تحسين عملياتنا، وتعزيز إدارة المخاطر، وفتح آفاق جديدة للنمو.

2.إحداث ثورة في تجربة المتعاملين

من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية ووضع المتعاملين في صميم كل قرار نتخذه، سنوفر حلولاً وخدمات مصرفية سريعة وبسيطة فنحن ملتزمون بتقديم تجربة عملاء استثنائية تميزنا في السوق.

3 تعزيز المبادرات المستدامة

سنواصل التزامنا بدمج الاستدامة في كل جانب من أعمالنا. كما نلتزم بتوفير حلول تمويل مستدامة ودعم الشركات في خططها الانتقالية. علاوةً على ذلك، سنعمل على تعزيز بيئة عمل تركز على الشمولية ورفاهية الموظفين وتمكينهم.

من خلال التوافق مع هذه الركائز الاستراتيجية، يضع مصرف أبوظبي الإسلامي نفسه على طريق النمو المستدام بهدف أن يصبح مؤسسة مالية إسلامية إقليمية وعالمية رائدة رقمياً، تحقق نموًا استثنائياً من مصادر دخل متنوعة.

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