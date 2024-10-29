سجلّت الشركة أداءً قوياً للغاية محققةً نمواً في الإيرادات ربع السنوية بنسبة 9.1%، ونمواً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.9%، وارتفاعاً في صافي الربح خلال الأشهر التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 49.7%

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2024 حيث سجلت نمواً استثنائياً في الإيرادات بنسبة بلغت 9.1%، ونمواً قوياً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.9%، محققةً مستوى قياسياً في هامش أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 48.3%، وهو الهامش الأعلى الذي تسجله الشركة منذ تأسيسها. وبلغ صافي الربح في الربع الثالث 719 مليون درهم، وهو ما يمثّل أعلى صافي ربح ربع سنوي تحققه الشركة في السنوات الثلاث الماضية، بينما سجل صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 نمواً لافتاً بنسبة بلغت 49.7%. ويعود هذا الأداء المالي القوي للغاية إلى عوامل عدة بما في ذلك استمرار الزخم التجاري القوي لعمليات الشركة، والتنفيذ الدقيق والمتسق لاستراتيجية أعمالها، فضلاً عن الإدارة الفعّالة للتكاليف. وقد تمكّنت الشركة من تحقيق إنجازات مهمة ولافتة في مجال خدمات الاتصال الأساسية وغيرها من المجالات الأخرى التي تنشط فيها، بما يدعم رؤيتها واستراتيجيتها للتحول من مشغل لخدمات الاتصال إلى شركة رائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية.

النتائج الرئيسية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2024:

المحافظة على الزخم التجاري القوي للعمليات، مما يدفع النمو السنوي للإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار درهم إماراتي.

التركيز على تعزيز النمو المربح يؤدي الى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.9% لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، وتسجيل مستوى قياسي في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 48.3 %.

%. ارتفاع صافي الربح بنسبة 42.7 % إلى 0.7 مليار درهم إماراتي، و هو ما يمثل أعلى صافي أرباح ربع سنوية تحققه الشركة في السنوات الثلاث الماضية.

% إلى مليار درهم إماراتي، و هو ما يمثل أعلى صافي أرباح ربع سنوية تحققه الشركة في السنوات الثلاث الماضية. عودة الإنفاق الرأسمالي إلى مساره الطبيعي مع استقرار الكثافة الرأسمالية عند 12.2 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. تحولات وإنجازات استراتيجية مهمة في محفظة الأعمال والخدمات المقدمة للمؤسسات بما في ذلك إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين.

إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "أورانج" الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات لدفع عجلة الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

تأكيد توقعات الشركة لعام 024 2.

وفي معرض حديثه عن أبرز نتائج الشركة في الربع الثالث، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:"واصلنا في الربع الثالث التركيز على تنفيذ استراتيجية أعمالنا من خلال تعزيز عملياتنا في مجال خدمات الاتصال الأساسية التي نقدمها لعملائنا، إلى جانب التوسع في عدد من المجالات خارج نطاق أنشطة أعمالنا الأساسية، وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا بترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة. وتدعم التحولات والإنجازات الاستراتيجية الأخيرة التي حققناها على صعيد عملياتنا التشغيلية، والمتمثلة في إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين، وهما du Tech وdu Infra، جهودنا الحثيثة واستراتيجيتنا الطموحة للمضي قدماً في تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل عبر محفظة خدماتنا، كما أنّ هذه الإنجازات تعكس التزامنا بدفع عجلة الابتكار وتمكين منظومات رقمية متكاملة تتسم بالمرونة والتطور. وتسهم محفظتنا الواسعة من أحدث الحلول والخدمات والمنتجات، إلى جانب النجاحات التي حققناها على صعيد توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس المتقدمة الخاصة بنا، واعتماد أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تمكين عملائنا من الأفراد والشركات والجهات الحكومية من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي وإحداث تحولات إيجابية في حياتهم وأعمالهم، ما يسهم في بناء مستقبل أكثر اتصالاً مدعوماً بأحدث الابتكارات والحلول الرقمية. وتعكس شراكاتنا مع "AI Hosting HuB " التزامنا الراسخ واستراتيجيتنا الطموحة للتوسع والنمو في مجال خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية. وكجزء من رحلة التحول التي نطمح إليها، انضمت دو مؤخراً إلى برنامج "Orange Alliance"، مما يمكننا من الاستفادة من خبرات وتجارب المشغلين العالميين لتبني أفضل الممارسات الرائدة على مستوى القطاع".

وأضاف الحساوي: "و قد انعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا بشكل إيجابي على مختلف جوانب عملياتنا، مما مكّننا من تسجيل ربع آخر من الأداء المالي والتشغيلي القوي، حيث ارتفعت إيراداتنا ربع السنوية بنسبة تزيد عن 9% خلال الربع الثالث مدعومةً بالنمو القوي في جميع فئات وقطاعات أعمالنا وخدماتنا. وواصلت قاعدة عملائنا نموها على نحو ملحوظ، حيث نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت في الربع الثالث بنسبة تزيد عن 14%. وتشكل هذه النتائج دليلاً على نجاح خدماتنا ومنتجاتنا بتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا، كما أنها تعكس جودة وكفاءة البنية التحتية لشبكتنا المتطورة. وقد حافظت إيراداتنا على زخم نموها وقدرتها على خلق القيمة، حيث تمكنّا من تسجيل مستوى قياسي في هامش الربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 48.3%، فضلاً عن تحقيق أعلى صافي ربح ربع سنوي في السنوات الثلاث الماضية. وتوفر لنا ميزانيتنا العمومية القوية وقدرة عملياتنا على توليد التدفقات النقدية مرونة كبيرة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية، وتحقيق عوائد قوية وقيمة مضافة لمساهمينا. ونحن على ثقة بأننا نتمتع بالقدرة والإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافنا بما يتماشى مع توقعاتنا ونظرتنا الإيجابية لأداء عملياتنا خلال العام 2024 ".

قاعدة المشتركين:

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليون مشترك ، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الثالث 71,000 مشترك، بينما بلغ صافي المشتركين الجدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية 218,000 مشترك. ويعود هذا النمو السنوي في قاعدة المشتركين إلى الزيادة القوية التي شهدتها قاعدة عملاء الدفع الآجل والتي بلغت 12.5 %، مدعومةً بالمبادرات التجارية والخدمات المتميزة التي طرحتها الشركة لعملائها من المؤسسات، إضافة إلى العروض الجاذبة للعملاء الأفراد، بما في ذلك عروض البيانات غير المحدودة وحزم التجوال الخاصة بموسم العطلات. بينما حافظت قاعدة عملاء الدفع المسبق على استقرارها عند 6.5 مليون عميل.

، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الثالث مشترك، بينما بلغ صافي المشتركين الجدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية مشترك. ويعود هذا النمو السنوي في قاعدة المشتركين إلى الزيادة القوية التي شهدتها قاعدة عملاء الدفع الآجل والتي بلغت %، مدعومةً بالمبادرات التجارية والخدمات المتميزة التي طرحتها الشركة لعملائها من المؤسسات، إضافة إلى العروض الجاذبة للعملاء الأفراد، بما في ذلك عروض البيانات غير المحدودة وحزم التجوال الخاصة بموسم العطلات. بينما حافظت قاعدة عملاء الدفع المسبق على استقرارها عند 6.5 مليون عميل. سجّلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 14.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 655,000 مشترك، وسجلت الشركة صافي مشتركين جدد خلال الربع الثالث بواقع 24,000 مشترك، بينما بلغ صافي المشتركين الجدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية 81,000 مشترك. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى النجاح المستمر الذي تحققه خدمة الاتصال اللاسلكي المنزلي وباقات خدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية.

أبرز النتائج المالية

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 3,589 مليون درهم:

نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 7.0 % على أساس سنوي لتصل إلى 1,633 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو الذي شهدته شريحة خدمات الدفع الآجل وارتفاع متوسط ​​العائد من كل مستخدم لشبكة الهاتف المتحرك، نتيجة تركيز الشركة على المنتجات عالية القيمة ونجاح الاستراتيجية التي اتبعتها لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء.

بنسبة % على أساس سنوي لتصل إلى مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو الذي شهدته شريحة خدمات الدفع الآجل وارتفاع متوسط ​​العائد من كل مستخدم لشبكة الهاتف المتحرك، نتيجة تركيز الشركة على المنتجات عالية القيمة ونجاح الاستراتيجية التي اتبعتها لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء. نمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 7.9 % لتصل إلى 1,013 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالطلب المستمر على خدمات الاتصال اللاسلكي للمنازل وباقات النطاق العريض للمؤسسات، بالإضافة إلى توسيع نطاق شبكة الهاتف الثابت في العديد من المناطق في دولة الإمارات.

بنسبة % لتصل إلى مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالطلب المستمر على خدمات الاتصال اللاسلكي للمنازل وباقات النطاق العريض للمؤسسات، بالإضافة إلى توسيع نطاق شبكة الهاتف الثابت في العديد من المناطق في دولة الإمارات. سجلت "الإيرادات الأخرى" ارتفاعاً قوياً بنسبة 14.1 % لتصل إلى 944 مليون درهم إماراتي، مدفوعةّ بالنمو القوي في إيرادات المبيعات بالجملة، إضافة إلى المبيعات القوية للأجهزة بعد الإطلاق الناجح لهاتف iPhone 16 . كما ساهمت وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم هذا النمو بفضل التوسع في مجالات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة، إلى جانب استمرار الزخم الإيجابي لعمليات الشركة في مجال خدمات مراكز البيانات.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.9 % لتصل إلى 1,734 مليون درهم. وسجلت الشركة مستوا قياسيا في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 48.3 %. ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل مثل نمو الإيرادات، وتحسن مزيجها وتنوعها، والإدارة الفعالة للنفقات التشغيلية. و إضافة إلى ذلك، أدى عكس بعض الاستحقاقات، عقب الانتهاء من المفاوضات بشأن رسوم المصادقة، إلى تعزيز النتائج بشكل أكبر. وباستثناء هذا التأثير الإيجابي غير المتكرر، حافظت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على نموها القوي عند 6.7 % مع هامش أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 44.1 %.

وسجلت الشركة مستوا قياسيا في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع %. ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل مثل نمو الإيرادات، وتحسن مزيجها وتنوعها، والإدارة الفعالة للنفقات التشغيلية. و إضافة إلى ذلك، أدى عكس بعض الاستحقاقات، عقب الانتهاء من المفاوضات بشأن رسوم المصادقة، إلى تعزيز النتائج بشكل أكبر. وباستثناء هذا التأثير الإيجابي غير المتكرر، حافظت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على نموها القوي عند % مع هامش أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند %. ارتفع صافي الربح بنسبة 42.7 % ليصل 719 مليون درهم إماراتي ، نتيجة الارتفاع الكبير في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك و تراجع معظم النفقات والتكاليف بعد احتساب الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

، نتيجة الارتفاع الكبير في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك و تراجع معظم النفقات والتكاليف بعد احتساب الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. بلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة 511 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بـ 527 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام (2023 ، وبلغ معدّل الكثافة الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من العام 12.2 %، منخفضاً عن مستويات الذروة مع الانتهاء من إنجاز الجزء الأكبر من الالتزامات الاستثمارية في مجال توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس (بلغت الكثافة الرأسمالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023: 14.3 %). وتواصل الشركة توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس مع التركيز على عمليات تكثيف التغطية وتعزيزها داخل المباني، فضلاً عن نشر شبكة الألياف الضوئية في مشاريع التطوير العقاري الجديدة والحالية، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج التحول في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات لرفع مستويات الكفاءة وتوفير أفضل التجارب للعملاء.

(مقارنةً بـ 527 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام ، وبلغ معدّل الكثافة الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من العام %، منخفضاً عن مستويات الذروة مع الانتهاء من إنجاز الجزء الأكبر من الالتزامات الاستثمارية في مجال توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس (بلغت الكثافة الرأسمالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023: %). وتواصل الشركة توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس مع التركيز على عمليات تكثيف التغطية وتعزيزها داخل المباني، فضلاً عن نشر شبكة الألياف الضوئية في مشاريع التطوير العقاري الجديدة والحالية، إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج التحول في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات لرفع مستويات الكفاءة وتوفير أفضل التجارب للعملاء. ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – النفقات الرأسمالية) بنسبة 27.9 % ليصل إلى 1,223 مليون درهم إماراتي، وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية. وتحافظ أعمال الشركة على قدرتها على توليد التدفقات النقدية، ما يعزز الوضع المالي للشركة وميزانيتها العمومية القوية.

نبذة عن دو



"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل مدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، حيث ترسخّ الشركة ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المتحرك، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصال وتوفير أحدث التقنيات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة الجودة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لدعم تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الأعمال وتعزيز ازدهار المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل متقدم رقمياً وأكثر اتصالاً في المنطقة، ودفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ملاحظة: قد لا تتطابق الأرقام المقدمة مع النتائج الإجمالية بدقة، كما أن النسب المئوية قد لا تعكس بشكل دقيق الأرقام النهائية المقدمة، وذلك نتيجة عملية التقريب

-انتهى-

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