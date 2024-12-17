الرياض، المملكة العربية السعودية- تشارك "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، كشريك استراتيجي في الدورة السادسة من مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024" الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر في فندق هيلتون غرناطة بالعاصمة الرياض.

تهدف "عِلم" من خلال هذه المشاركة إلى استعراض مشاريعها المبتكرة التي توفِّر حلولاً متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية التي تُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبسيط العمليات لرفع مستوى الجودة والموثوقية، وتطوير قطاع اللوجستيات لمواجهة تحديات المستقبل.

وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": "يشكِّل مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024" منصةً استراتيجية لـ "عِلم" لاستعراض أحدث حلولها المبتكرة للعملاء من المؤسَّسات والشركات ضمن قطاع سلاسل الإمداد. وتأتي مشاركة "عِلم" كشريك استراتيجي في مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024" ضمن التزام الشركة الدائم بالاستثمار في أحدث التقنيات وتوظيفها لتقديم حلول لوجستية ذكية مبتكرة، تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، ويدعم تأسيس بنية لوجستية متقدمة."

وأضاف العريفي: "أن هذا الحدث يمثّل فرصة بارزة للاطلاع على أحدث اتجاهات السوق والتعرف إلى التحديات والتطورات الجديدة في مجال سلاسل الإمداد بما يعزّز من قدرة "عِلم" على تطوير منتجات وخدمات متوافقة مع احتياجات السوق المتغيرة، كما يتيح المؤتمر فرصة لعرض حلول "علم" التقنية المبتكرة ومشاركة قصص نجاحها بما يسهم في تعزيز صورتها كشركة رائدة في مجال التقنية وداعمة للتحول الرقمي في المملكة".

وتستعرض "عِلم" خلال مشاركتها العديد من الحلول والخدمات الرقمية في مجال الإمداد والخدمات اللوجستية، أبرزها "عابر" وهي منصة مصممة بأحدث التقنيات لإدارة حركة الشاحنات وتحسين عمليات الدخول والخروج من مناطق الموانئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود "عِلم" لتقليل وقت دوران الشاحنات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للموانئ عبر التحقق من جميع متطلبات الشحنة.

كما تستعرض "عِلم" بوابة " كويك تك" التي تهدف إلى تقديم خدمات الحلول المالية في مكان واحد عبر رقمنة الفواتير والمدفوعات والتعامل مع عمليات التحصيل وتوزيع الأموال بسهولة وموثوقية، إلى جانب المنصة اللوجستية "سلاسل" التي تقوم بعرض وتحليل بيانات الشحنات وتوفير التحديثات لحالة الشحنة بشكل مباشر إضافة إلى باقة متنوعة من خدمات التأمين والحلول المالية واللوجستية لتقديم تجربة استيراد وتصدير سلسة تتميز بأعلى درجات الكفاءة والشفافية، و"نظام مجتمع الموانئ" المتكامل الذي يهدف إلى تحسين العمليات التشغيلية للموانئ من خلال تطوير وأتمتة الخدمات المقدمة لوكلاء الملاحة ومشغلي الميناء.

كما تقدم "علم" المنصة الإلكترونية "وشج" التي تعمل على حوكمة وضبط إجراءات الشحن الجوي في المملكة إضافة إلى بوابة "لوجستي بيان" التي تمكّن الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل البضائع وبيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية داخل وخارج المملكة والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها. وتقدم "علم" أيضاً حزمة "دليل" التي تتيح للعميل خدمة الاستعلام عن إحداثيات الموقع الحالي وقراءات أخرى للمركبات من سرعة ووزن وغيرها بما يساعد الجهات المعنيّة من متابعة أنشطة المركبات التي تخضع لتنظيمها.

يُذكر أنَّ مؤتمر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية 2024 يُعدّ حدثاً بارزاً يهدف إلى تعزيز التعاون بين صُنّاع القرار في هذا القطاع الحيوي حيث يرتكز على محاور رئيسية تشمل التوجهات الحديثة في سلاسل الإمداد مثل الرقمنة والاستدامة وتطويرها، ويعّزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ويدعم جهودها المستمرة في تحقيق التنمية المستدامة.

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