القاهرة: تعلن شركة ميثانكس مصر عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر للطاقة 2024 (إيجيبس) المقام في الفترة من 19 إلى 21 فبراير تحت شعار " تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات." من خلال مشاركتها في المعرض، تهدف ميثانكس إلى تسليط الضوء على استراتيجية الاستدامة الخاصة بها والتي تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وذلك في حضور براد بويد، نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية لإدارة الموارد.

تعد هذه مشاركة ميثانكس الثانية في معرض إيجيبس وفي ندوات النقاش الرئيسية للمؤتمر. كما تنافس ميثانكس كأحد المرشحين في التصفيات النهائية لجائزة "برنامج تطوير المواهب لهذا العام" في إطار مؤتمر المساواة في قطاع الطاقة وذلك تقديرًا لبرنامج تدريب الخريجين الخاص بها. تم تصميم برنامج شركة ميثانكس لإثراء مجموعة المواهب المتاحة لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في مصر من خلال برنامج تدريبي مكثف مدته ثلاث سنوات يقدم خبرة عملية أثناء العمل وخارج العمل في شركة إنتاج الميثانول الوحيدة في مصر.

من المقرر أن يشارك قادة شركة ميثانكس في المناقشات والمؤتمرات على هامش مؤتمر إيجيبس 2024. حيث يشارك براد بويد كأحد المتحدثين في المؤتمر الاستراتيجي في ندوة بعنوان "التكنولوجيا والابتكار - عوامل التمكين الحاسمة للتغير الاستراتيجي والمناخي". بالإضافة إلى ذلك، سيشارك محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، في مناقشة بعنوان "بناء قطاع منخفض الكربون" كجزء من مؤتمر الاستدامة في الطاقة. علاوة على ذلك، ستنضم منال الجسري، مديرة العلاقات العامة بميثانكس مصر، إلى مناقشة بعنوان "تعزيز ثقافة المساواة والتنوع بين الجنسين في قطاع الطاقة" كجزء من مؤتمر المساواة في الطاقة. كما تشارك شركة ميثانكس مصر في المؤتمر الفني بجلستين، الاولي عن الأفكار والخبرات الخاصة بدمج واستخدام التصاريح الإلكترونية كجزء من فئة عروض الابتكار في مجال سلامة العمليات، أما الثانية فسوف تستعرض "تأثير ترشيد الإنذارات على كفاءة وسلامة العمليات" كجزء من عروض التميز التشغيلي.

تعليقًا على مشاركة شركة ميثانكس في المعرض، قال محمد شندي: "أتطلع إلى التواصل مع القادة والزملاء والأصدقاء العاملين في القطاع من خلال معرض إيجيبس 2024، وهو أكبر معرض للنفط والغاز في مصر والمنطقة. يقدم معرض هذا العام فرصًا كبيرة لشركة ميثانكس لتبادل المعرفة والرؤية حول مستقبل الميثانول ودوره الحيوي في تعزيز تحولات الطاقة العالمية وخلق اقتصاد منخفض الكربون. "

تماشيًا مع الموضوع الرئيسي لإيجيبس لهذا العام، ستسلط شركة ميثانكس الضوء على استراتيجية الشركة الخاصة بالاستدامة والتي تتماشى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع التركيز بشكل خاص على حماية الكوكب والقضاء على الفقر والحد من الفوارق. تواصل الشركة التزامها بمشاركة رؤيتها وخبراتها وأفكارها نحو الاستدامة خلال المعرض من خلال عرض قصص نجاحها في مجال ترسيخ إدارة سلامة العمليات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى دعم رحلة مجتمع دمياط نحو تبني التنمية المستدامة كوسيلة للنمو من خلال شراكتها مع منظمة العمل الدولية التي بدأت في عام 2018.

نبذة عن شركة ميثانكس العالمية:

تُعد ميثانكس أكبر شركة منتجة وموردة للميثانول في العالم للأسواق العالمية الكبرى في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الجنوبية. إن شركة ميثانكس التي يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، بكندا، تدير حالياً مواقع إنتاج في كندا وتشيلي ومصر ونيوزيلندا وترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة. يتم دعم عملياتنا حول العالم من خلال سلسلة توريد عالمية واسعة النطاق من المحطات ومرافق التخزين وأكبر أسطول مخصص في العالم من ناقلات الميثانول عبر المحيطات.

نبذة عن شركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول:

إن شركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول، شركة مساهمة مصرية، وهي مشروع مصري مشترك مع شركة ميثانكس، الشركة الرائدة عالميا في مجال توريد صناعة الميثانول وتوزيعه وتسويقه. تمتلك شركة ميثانكس العالمية حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك، مع شركاء تابعين للحكومة المصرية كالآتي: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) بنسبة 12%؛ والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS) بنسبة 12%؛ والشركة المصرية للغاز الطبيعي (GASCO) بنسبة 9%؛ والشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP) بنسبة 17%.

يقع مصنع ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول في محافظة دمياط، مصر، المطلة على البحر المتوسط، وهو مصنع على أعلى مستوى ويُعد من بين المصانع الأكثر ترشيدًا في استهلاك الطاقة في العالم. وتبلغ سعة الإنتاج السنوية 1.3 مليون طن من الميثانول، الذي يتم توريده للأسواق المحلية والأوروبية.

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