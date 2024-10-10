الامارات العربية المتحدة، دبي: تشارك تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، في معرض جيتكس جلوبال الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وخلال الفعالية، تستعرض الشركة حلولها لإدارة التعرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تسلط الضوء على مسارات التهديدات الكامنة ضمن البنية التحتية للمؤسسات - من بنية تقنية المعلومات وحتى البنية السحابية والتقنيات التشغيلية وغيرها. كما تطلق تينابل تقريرها لمخاطر البنية السحابية للعام 2024 خلال المعرض.

تواجه المنتجات وفرق العمل غير المترابطة صعوبات كبيرة في صد التهديدات ومواجهتها عبر سطح الهجمات، إذ لا يمكن التغلب على تحديات المخاطر السيبرانية باستخدام استراتيجيات وحلول أمنية غير متناغمة فما بينها. المؤسسات بحاجة إلى توحيد رؤيتها للمخاطر في كافة المستويات بحيث يمكنها متابعة كافة المخاطر التي تهدد الحلول الفردية، وجمع الفرق الموزعة من خلال إمكانات الذكاء الذي تحتاجه لتعزيز الدفاعات والحماية من الهجمات عند العمل معًا كفريق واحد.

وتسعى تينابل في عملها للكشف عن ثغرات الأمن الهامة التي تعرض الشركات للخطر وإغلاق تلك الثغرات، حيث تعمل منصة إدارة التعرض الرائدة التي تقدمها الشركة على توحيد الرؤية الأمنية والإجراءات عبر السطح المعرض للهجمات، مما يزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات على كافة المستويات - من البنية الأساسية لتقنية المعلومات وصولًا إلى البنية السحابية والتقنيات التشغيلية وغيرها.

في هذا السياق قال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: "تؤدي التطورات السريعة في التقنيات والتحول الرقمي إلى نشوء تحديات متزايدة تواجهها المؤسسات في محاولتها للتفوق على المهاجمين، إذ يكون على فرق الأمن التعامل مع عدد من البنى السحابية والهويات في مشهد متقارب من إنترنت الأشياء وتقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية. سنعرض في جيتكس 2024 كيف يمكن للمؤسسات كشف وإغلاق الفجوات الأمنية الحساسة التي تعرّض أعمالها للخطر، وسيتواجد فريقنا لمساعدة الزوار في تصوّر مستقبل الأمن السيبراني كقوة عالمية توفر الحماية من التعرض للمخاطر."

تشارك تينابل في جيتكس إلى جانب كل من AmiViz في الجناح H24-A45 بالقاعة 24 وستارلينك دي إم سي سي في الجناح H1-A20 بالقاعة 1. ويقدم فريق الشركة عروضًا توضيحية لمنصات إدارة التعرض المستمر للمخاطر بما فيها منصة إدارة التعرض للمخاطر TenableOne و حلول Tenable Vulnerability Management® و Tenable OT Securityو Tenable Cloud Security و Tenable Identity Exposure .

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