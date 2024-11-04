دعماً لإطلاق عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة

[القاهرة، مصر]: انطلقت فعاليات المنتدى العالمي للشبكات المتنقلة واسعة النطاق 2024 (MBBF 2024) الذي تستضيفه شركة هواوي في مدينة إسطنبول التركية، وذلك تحت شعار "عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة بقيادة شبكة الجيل الخامس والنصف 5.5G". وجمع المنتدى أكثر من 1000 مشارك يمثلون أبرز شركات وهيئات تنظيم الاتصالات، ومنظمات المعايير الدولية، وقادة القطاع من المنطقة وجميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي، واستكشفوا سبل الاستفادة من هذه التقنيات لابتكار نماذج أعمال جديدة وتحسين أداء الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف القطاعات. كما ناقشوا التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في ظل التحول الرقمي السريع، ووضعوا تصورات لمستقبل الشبكات المتنقلة.

يهدف المنتدى إلى تعزيز التقارب بين شبكة الجيل الخامس والنصف 5.5G والتطبيقات الذكية لتحقيق أكبر قيمة ممكنة لقطاع الهواتف المحمولة. بدأ الحدث بكلمة افتتاحية قدمها كين هو، رئيس مجلس إدارة هواوي، قال فيها: "سيُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مختلف المجالات مستقبلاً، وسيكون متاحاً للجميع من أي مكان وفي أي وقت. وستلعب شبكات وأجهزة الهاتف المحمول دوراً حيوياً في تحقيق ذلك، حيث سيكون الأمر مشابهاً جداً لنشر استخدام الهواتف والإنترنت للهواتف المحمولة كخدمات في جميع أنحاء العالم".

شكل عام 2024 محطة مهمة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، حيث شهد إطلاق شبكة الجيل الخامس والنصف 5.5G على النطاق التجاري وتوسعاً غير مسبوق في استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة والعمل. على سبيل المثال، تم تطوير أكثر من 3 ملايين تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، أي أكثر من إجمالي عدد التطبيقات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في متاجر التطبيقات. ويشكل هذا التزامن في الطرح المبكر لتقنية 5.5G على النطاق التجاري مع أول عام لتبني استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الأجهزة منعطفاً تاريخياً، حيث يبشر ببداية عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة.

وألقى لي بينج، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس مبيعات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في هواوي، كلمة رئيسية تناولت سبل تعزيز فرص النمو في عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، وقال فيها: "مع انطلاق عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، تبدأ ظهور طرق جديدة في التفاعل مع الأجهزة والخدمات الذكية الجديدة، فضلاً عن تغير هيكليات نماذج حركة مرور البيانات، وهو ما سيفضي بدوره إلى فرص هائلة لقطاع الهواتف المحمولة".

وقدم بينج شرحاً مفصلاً حول كيفية استفادة شركات الاتصالات من هذه الفرص الجديدة لتحقيق المزيد من النمو وإعادة هيكلة خدماتها، والبنية التحتية لشبكاتها، وعمليات التشغيل والصيانة، ونماذج أعمالها بشكل عام. واستعرض بينج عدة أمثلة عن شركات اتصالات رائدة حول العالم استخدمت بالفعل خدمة الذكاء الاصطناعي على شبكات الجيل الخامس والنصف 5.5G الحية في سيناريوهات متعددة، سواء للأفراد أو المنازل أو السفر أو الأعمال.

وأضاف بينج: "إن الاستفادة من الفرص الجديدة الهائلة التي يقدمها عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة يتطلب منّا اتخاذ إجراءين هامين هما: أولاً، تجهيز شبكاتنا من أجل استخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعزيز قدراتها؛ وخاصة الوصلة الصاعدة، وزمن الاستجابة، والاستطاعة. ثانياً، استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الشبكات، ولا سيما مع تعقيدها المتزايد، وذلك من خلال أتمتة عمليات التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة الشبكة، وضمان تجربة مستخدم فائقة".

وشهد المنتدى عدة معارض قدمت مختلف أشكال الاتصالات الذكية الجديدة للأفراد والمنازل والأشياء والقطاعات والمركبات. كما تضمن الحدث أكشاكاً داخلية ومساحات خارجية استعرضت مجموعة من الابتكارات التي طورتها هواوي بالتعاون مع عدد من شركات الاتصالات الرائدة واللاعبين البارزين في القطاع، بما في ذلك أجهزة متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي، وتطبيقات متنوعة للذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة مثل الهواتف والنظارات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وقمرات قيادة ذكية، ونماذج الذكاء الاصطناعي البشرية، والمحتوى الموّلد بالذكاء الاصطناعي، والتفاعل البشري الرقمي، والترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمكالمات. علاوةً على ذلك، غطت شبكة الجيل الخامس والنصف 5.5G كامل المساحات الداخلية والخارجية لموقع المنتدى، مما ساهم في استعراض قدراتها المتعددة والمنتجات والحلول المتطورة التي تدعمها.

نظمت هواوي المنتدى العالمي للشبكات المتنقلة واسعة النطاق 2024 (MBBF 2024) يومي 30 و31 أكتوبر في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) ومؤسسة GTI. واستعرض الحدث أحدث تطورات القطاع وآفاقه المستقبلية، وذلك بحضور العديد من شركات الاتصالات وقادة القطاعات الرأسية وشركاء النظام الإيكولوجي، والذين يبحثون سبل تطوير أعمالهم بالاستفادة من شبكة الجيل الخامس والنصف 5.5G في عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، والبناء على نجاحات شبكة الجيل الخامس 5G لتعظيم فوائد وإنجازات 5.5G.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المنتدى MBBF2024 عبر الرابط https://www.huawei.com/en/events/mbbf2024

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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