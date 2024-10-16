قدمت الشركات التقنية الناشئة الهندية خلال المعرض حلولاً وبرمجيات تقنية مبتكرة في مجال الروبوتات وتقنيات التدريب إلى جانب البرمجيات وحلول تكنولوجيا المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أكد ممثلو شركات من الهند وكوريا الجنوبية خلال مشاركتهم في معرض "إكسباند نورث ستار 2024" أن دبي تتميز بمكانة مرموقة في أوساط رواد الأعمال حول العالم باعتبارها مركزاً حيوياً لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة والانطلاق بالشركات الرقمية الناشئة إلى العالمية.

وأشادوا بدور "إكسباند نورث ستار" باعتباره ملتقى استثنائي للتواصل مع المستثمرين والعملاء والشركاء المحتملين ومشاركة الخبرات والمعارف، والإطلاع على أفضل النماذج الناجحة لتطوير التقنيات الرقمية المتقدمة والتعرف على أفضل الدروس الخاصة بتأسيس وتنمية أعمال المشاريع الناشئة وتحويلها إلى شركات مليارية "يونيكورن".

ويضم الجناح الكوري في المعرض هذا العام ما يزيد على 100 شركة ناشئة تتمتع بخبرات متميزة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، وتعرض تلك الشركات مجموعة متنوعة من الحلول، بدءاً من استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى طب الأسنان الرقمي، والتكنولوجيا التعليمية.

فيما قدمت الشركات التقنية الناشئة الهندية خلال الحدث حلولاً مبتكرة تتراوح بين الروبوتات، وتقنيات التدريب إلى جانب البرمجيات وحلول تكنولوجيا المعلومات. وتمتاز منظومة الشركات الناشئة الهندية بحيويتها، وقدرتها على استقطاب تدفقات استثمارية قوية، وتركيزها على النمو والربحية وتبني التقنيات المستقبلية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأشاد سيونغ هو لي، رئيس قسم التسويق في شركة برينديك، المتخصصة بتقديم خدمات استنساخ الصوت بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالانفتاح الحضاري والثقافي والاستثماري الذي تتمتع به دولة الإمارات، مؤكداً أن دبي وبفضل ما تتمتع به من حاضنات أعمال ومناطق حرة ومتخصصة تشكل عوامل جذب رئيسية للشركات الكورية، وقال: "تساهم البيئة الداعمة وتواجد الشركات الكورية العملاقة مثل ’سامسونج‘ و’إل جي‘ في دبي في تعزيز مكانة دبي كمركز جاذب للشركات الناشئة الكورية".

وأشار أدفيتيا ميهيندرو، الرئيس التنفيذي لشركة زينكوس، وهي شركة روبوتات تشارك في معرض إكسباند نورث ستار للمرة الثالثة، إلى أن قطاع السياحة المزدهر في دبي يشكل محركاً رئيسياً لتبني التقنيات الذكية والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ولفت شيرانجيفي أنيل كومار بونو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تالنتسبوتيفاي، وهي منصة مشاركة للموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى أن التنوع الثقافي في دبي، وسهولة مزاولة الأعمال التجارية فيها واحتضانها للابتكار، تشكل عوامل رئيسية في اختيار المدينة كمنصة انطلاق للشركة.

-انتهى-

#بياناتشركات