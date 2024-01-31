أعلنت مجموعة أباريل، تكتل رائد عالمياً في مجالات الموضة وأسلوب الحياة، عن مشاركتها كشريك رئيسي في القمة العاشرة لمنتدى دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستعقد في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2024 في فندق ريتز كارلتون الرياض، المملكة العربية السعودية.

ستحتفل هذه القمة بمرور عقد من التجزئة والإدارة التجارية، وستركز على استراتيجيات مبتكرة للنمو، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والصيحات المتنامية لدى العملاء. تعاون مجموعة أباريل مع دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوافق مع التزاماتها نحو تشجيع الابتكار والتميز في قطاع التجزئة.

خلال هذا الحفل، ستقدم السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل، أفكارها الريادية وخبراتها المتنوعة عند مشاركتها كمتحدثة في مناقشات حول التنوع، والشمولية، وتمكين المرأة. ومن خلال التزامها الراسخ بتشجيع بيئة شمولية والمساواة بين الجنسين، ساهمت سيما جانواني فيد بشكل كبير نحو تحقيق تغيير إيجابي في قطاع التجزئة وعلقت بقولها " وبينما نستكشف قطاع التجزئة المتنامي، أريد أن أعبر عن حماسي الشديد لمشاركة أفكاري خلال قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الالتزام بالتنوع، وتعزيز الشمولية، وتمكين المرأة ليست مجرد مصطلحات بل هي استراتيجيات محورية تسهم في تحقيق بيئة عمل ناجحة ومزدهرة".

وأعرب السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، عن حماسه الشديد لهذا التحالف " نحو سعيدون بالتحالف مع قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها العاشرة. وتشكل هذه المناسبة ملتقى للأفكار والابتكارات التي تسهم في تغيير وتصميم مستقبل التجزئة. لطالما تصدرت مجموعة أباريل مقدمة التغيير وتشجيع النمو في قطاع التجزئة. ويعكس تحالفنا مع دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزامنا بريادة هذا القطاع من خلال الابتكار والفكر الريادي".

وقال السيد بانوس ليناردوس، قال رئيس مجلس إدارة منتدى دائرة قادة التجزئة " يسرنا أن نرحب بمجموعة أباريل كشريك رئيسي في قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث إن الإدارة المخضرمة لمجموعة أباريل تتوافق مع مهمتنا لدعم قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تشجيع الابتكار، وبناء التحالفات، وترويج الشمولية، وقيادة التميز في هذا القطاع".

وتشهد القمة السنوية العاشرة للمنتدى اجتماع الرؤساء التنفيذيين العالميين وكبار صناع السياسات والمبتكرين في ذلك قطاع التجزئة لدفع المناقشات حول مستقبل قطاعي التجزئة والتجارة.

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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