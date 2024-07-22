واصلت الشركة تسجيل أداءٍ مالي وتشغيلي استثنائي مع نمو الإيرادات ربع السنوية بنسبة 7.3%، وتوسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من العام ليصل إلى %44.0، وارتفاع صافي أرباح الشركة في النصف الأول بنسبة %54.2.

بناءً على هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها %53.8 على أساس سنوي.

النتائج الرئيسية للشركة خلال الربع الثاني من عام 2024:

أداء مالي قوي مدعوم بنمو الإيرادات وصافي الربح، استكمالاً للأداء المتميز الذي سجلته الشركة في الربع الأول من العام الجاري.

تحقيق إنجاز ملحوظ في مجال أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "أوراكل" لتسخير إمكانات منصة "أوراكل ألوي" لخدمات البنية التحتية السحابية.

دبي، الامارات العربية المتحدة - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (EITC)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024. وسجّلت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.6 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالخدمات والمنتجات المتميزة التي طرحتها الشركة في السوق. وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة %3.2 لتصل إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، بفضل نمو الإيرادات. وبلغ صافي أرباح الشركة 581 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 46.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 442 ملايين درهم إماراتي، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA – Capex) ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها10.9 % على أساس سنوي.

أبرز النتائج التشغيلية

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 مليون مشترك، بينما شهدت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بعض التراجع على مدار الربع الثاني من العام كنتيجة طبيعية للتأثيرات الموسمية. ونمت شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل بنسبة 11.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليون مشترك، ما يعكس جاذبية حلول وتقنيات الاتصال المبتكرة التي قدمتها الشركة لعملائها من المؤسسات، إضافة إلى المنتجات المتميزة المخصّصة للعملاء الأفراد مثل حلول باقة "السيارة الذكية" من دو. كما نمت شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق بنسبة 0.9 % لتصل إلى 6.5 مليون مشترك، حيث تم تعويض نمو الطلب على باقات البيانات وعروض المكالمات جزئياً بعودة تدفق السياح إلى المسار الطبيعي.

% على أساس سنوي لتصل إلى مليون مشترك، بينما شهدت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بعض التراجع على مدار الربع الثاني من العام كنتيجة طبيعية للتأثيرات الموسمية. ونمت شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل بنسبة % على أساس سنوي لتصل إلى مليون مشترك، ما يعكس جاذبية حلول وتقنيات الاتصال المبتكرة التي قدمتها الشركة لعملائها من المؤسسات، إضافة إلى المنتجات المتميزة المخصّصة للعملاء الأفراد مثل حلول باقة "السيارة الذكية" من دو. كما نمت شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق بنسبة % لتصل إلى مليون مشترك، حيث تم تعويض نمو الطلب على باقات البيانات وعروض المكالمات جزئياً بعودة تدفق السياح إلى المسار الطبيعي. سجّلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 630,000 مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الثاني من العام بواقع 15,000 مشترك. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى النجاح المستمر الذي تحققه باقات خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي، والتي تم تعزيزها بعروض جديدة جاذبة للعملاء مثل "الألعاب اللاسلكية المنزلية". كما سجّلت حلول وتقنيات الاتصال المخصّصة للمؤسسات أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام.

أبرز النتائج المالية

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 3,592 مليون درهم، مدعومة بشكل أساسي بالنمو القوي لإيرادات خدمات الهاتف المتحرك و"الإيرادات الأخرى":

نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 6.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 1,612 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو القوي لإيرادات خدمات الدفع الآجل نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من المؤسسات، والنجاحات المستمرة للعروض والباقات المتميزة التي طرحتها الشركة. وقد أسهم النمو المستمر لقاعدة المشتركين في نمو إيرادات خدمات الهاتف المتحرك.

% على أساس سنوي لتصل إلى مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو القوي لإيرادات خدمات الدفع الآجل نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من المؤسسات، والنجاحات المستمرة للعروض والباقات المتميزة التي طرحتها الشركة. وقد أسهم النمو المستمر لقاعدة المشتركين في نمو إيرادات خدمات الهاتف المتحرك. نمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 3.5 % لتصل إلى 982 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالطلب المستمر على خدمات الاتصال اللاسلكي للمنازل وباقات النطاق العريض للعملاء من المؤسسات، والتي حافظت على جاذبيتها في السوق.

% لتصل إلى مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالطلب المستمر على خدمات الاتصال اللاسلكي للمنازل وباقات النطاق العريض للعملاء من المؤسسات، والتي حافظت على جاذبيتها في السوق. ارتفعت "الإيرادات الأخرى" التي حققتها الشركة بنسبة 12.7 % إلى 998 مليون درهم إماراتي، مدفوعة بالنمو القوي في إيرادات حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإيرادات المبيعات بالجملة.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.2 % لتصل إلى 1,570 مليون درهم. وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7 .43%. وباستثناء الحالة غير المتكررة التي كان لها تأثير إيجابي في الربع الثاني من عام 2023، فقد سجلت الشركة نمواً عالياً في الأرباح من خانة عشرية واحدة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من نقطة واحدة على أساس سنوي.

% لتصل إلى مليون درهم. وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك .43%. وباستثناء الحالة غير المتكررة التي كان لها تأثير إيجابي في الربع الثاني من عام 2023، فقد سجلت الشركة نمواً عالياً في الأرباح من خانة عشرية واحدة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من نقطة واحدة على أساس سنوي. ارتفع صافي الربح بنسبة 46.3 % ليصل إلى 581 مليون درهم إماراتي، نتيجة ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

% ليصل إلى مليون درهم إماراتي، نتيجة ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. بلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة 442 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بـ 504 ملايين درهم إماراتي في الربع الثاني من العام (2023 ، بينما انخفض معدّل الكثافة الرأسمالية إلى 12.3 % ) مقارنةً بـ 15.1 % خلال الربع الثاني من العام 2023 )، وهو ما يعكس النمط المعتاد لتوزيع النفقات الرأسمالية على مدار العام. وقد واصلت الشركة التركيز في برنامجها الاستثماري على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية على امتداد دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز برنامج التحول المستمر لأنظمة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ودعم البنية التحتية للشبكات.

مليون درهم إماراتي (مقارنةً بـ ملايين درهم إماراتي في الربع الثاني من العام ، بينما انخفض معدّل الكثافة الرأسمالية إلى % مقارنةً بـ % خلال الربع الثاني من العام )، وهو ما يعكس النمط المعتاد لتوزيع النفقات الرأسمالية على مدار العام. وقد واصلت الشركة التركيز في برنامجها الاستثماري على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية على امتداد دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز برنامج التحول المستمر لأنظمة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ودعم البنية التحتية للشبكات. ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 10.9 % ليصل إلى 1,127 مليون درهم إماراتي، وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:"شهد النصف الأول من عام 2024 مواصلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تسجيل نتائج قياسية عبر مختلف المؤشرات. وواصلت إدارة الشركة تركيزها على تنفيذ استراتيجية الأعمال، ما أسهم في تحقيق نمو ملحوظ مع توسيع نطاق الربحية في مجالات أعمالنا الأساسية والمجالات الأخرى التي ننشط فيها، وخلق قيمة مضافة لمساهمينا. وحافظت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على مكانتها الريادية في طليعة الابتكار الرقمي والتكنولوجي في السوق بهدف تقديم أفضل التجارب لمختلف فئات عملائنا عبر مجالات عديدة بما في ذلك التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. وقد أسهمت استراتيجية الشركة التي تتمحور حول تقديم تجارب وخدمات متميزة لعملائنا، في تبوؤ علامة دو التجارية المرتبة الثالثة بين أقوى العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف آل مالك: "شكّلت البيئة الاقتصادية والتجارية المحفّزة التي تتمتع بها دولة الإمارات عاملاً رئيسياً مؤثراً في نشاطنا وأدائنا المتميز، وقد تمكّنا من تعزيز مكانتنا والارتقاء بمستوى قدراتنا لمواصلة تقديم الدعم للاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ويتجلّى ذلك بوضوح من خلال خططنا لإطلاق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات. وانطلاقاً من حرصنا المستمر على تحقيق أعلى معايير التميز في إستراتيجيتنا للحوكمة المؤسسية، أجرينا خلال الفترة الماضية عدة تغييرات جوهرية في مجلس إدارتنا، حيث رحبنا بأربعة أعضاء جدد ممن يمتلكون خبرات واسعة ومتنوعة تدعم أهدافنا للمرحلة القادمة. وفي ضوء أدائنا المتميز والمستمر وميزانيتنا العمومية القوية، يسرني الإعلان أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية مؤقتة عن النصف الأول من العام الحالي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها %53.8 مقارنةً بالأرباح المؤقتة التي جرى توزيعها عن النصف الأول من العام الماضي. ويعكس هذا القرار ثقة مجلس الإدارة في قدرة الشركة على تحقيق المزيد من النجاحات المستدامة والتزامنا بتقديم قيمة مضافة لجميع مساهمينا".

ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:"تمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بفضل التزامها الثابت والمستمر بأعلى معايير التميز واستراتيجيتها التي تركز دائماً على تحفيز الابتكار وتعزيز الإدارة الفعّالة للموارد من مواصلة تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي عبر مختلف مجالات ومؤشرات أعمالنا خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث نجحنا في استقطاب المزيد من المشتركين في خدماتنا إضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات ونطاق الربحية والتدفقات النقدية، ما عزز الانطلاقة المتميزة التي استهلّت بها الشركة هذا العام. وقد أدى الزخم المستمر لعملياتنا ومبادراتنا التجارية إلى تسجيل نمو قوي في إيرادات خدماتنا في الربع الثاني مدفوعةً بنجاحنا في توقيع اتفاقيات وعقود لتقديم خدماتنا وحلولنا للعديد من المؤسسات، إضافة إلى شروعنا في عددٍ من المشاريع الجديدة، وطرح مجموعة من الحلول والمنتجات المبتكرة في السوق".

وأضاف الحساوي: "وفي مجال التكنولوجيا المالية، تجاوز الطلب على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها منصتنا المبتكرة du Pay توقعاتنا في أول ربع كامل منذ الإعلان عن طرحها في السوق، ما يمثّل بالنسبة لنا علامة فارقة في رحلتنا المستمرة نحو تنويع ابتكاراتنا الرقمية والتكنولوجية وتعزيز قدرتنا على الوصول إلى شرائح وفئات مختلفة في السوق. أما على صعيد أعمالنا في مجال حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستمكننا شراكتنا مع "أوراكل" من توفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات. وتعزز نتائجنا التي سجّلناها في النصف الأول من العام ثقتنا برفع توقعاتنا ونظرتنا المستقبلية للعام بأكمله. وسنواصل التركيز خلال النصف الثاني من العام على تنفيذ استراتيجيتنا والاستثمار في تعزيز قدراتنا على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، فضلاً عن توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات، والاستمرار في تعزيز برنامج تحول بنيتنا التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات، واضعين نصب أعيننا إرساء أسس متينة للنمو على المدى الطويل وخلق قيمة مضافة لمساهمينا".

نبذة عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع

تأسست شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2005، لتصبح ثاني مشغل خدمات اتصال مرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل تحت مظلة الشركة علامتان تجاريتان هما دو (التي أطلقت عملياتها في عام 2007)، وفيرجن موبايل، التي تعد أول خدمة رقمية متكاملة على مستوى المنطقة (وبدأت عملياتها في السوق في شهر سبتمبر عام 2017).

أسهم شركتنا مدرجة ومطروحة للتداول في سوق دبي المالي تحت اسم "DU" (بلومبيرغ DU UH، ريفينيتيف إيكون DU.DU). ومساهمونا الأساسيون هم هيئات وجهات مرتبطة بالحكومة (جهاز الإمارات للاستثمار 50.12٪، الإمارات الدولية للاتصالات 19.7٪، المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع 10.06٪).

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع

شمّا المهيري

عبر البريد الإلكتروني: Shamma.AlMehairi@du.ae

وللاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، يرجى التواصل مع

سلوى غرادل

عبر البريد الإلكتروني: Investor.relations@du.ae

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