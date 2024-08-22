تخطط الشركة لزيادة عدد موظفيها خلال هذا العام إلى 270 موظفاً مقارنة مع 180 موظفاً في الوقت الحالي، بزيادة قدرها 50%

أبوظبي: أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، عن تسجيلها نتائج استثنائية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2024، معززة بذلك مكانتها كشركة وساطة عقارية رائدة في أبوظبي.

ونجحت الوكالة العقارية الرائدة في إتمام 642 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 مليارات درهم، حيث ساهمت صفقات البيع على الخارطة وحدها بنحو 1.8 مليار درهم. وتمثل إجمالي المبيعات في النصف الأول زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث تجاوزت المبيعات حاجز 1.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 58%.

وارتفع متوسط ​​قيمة الصفقات في النصف الأول من عام 2024 إلى 5.5 مليون درهم، بزيادة كبيرة قدرها 2.5 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وذلك على خلفية الإقبال القوي على الفلل الفاخرة في أهم المشاريع والوجهات المرغوبة، مثل جزيرة رمحان، وأوهانا باي ذا سي، وغيرها من المشاريع الفاخرة. كما شهدت الحصة السوقية لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية أيضاً ارتفاعاً كبيراً، لتستحوذ على 14% من حجم السوق من حيث قيمة المبيعات، مقارنة مع نحو 10% في العام السابق.

وفي تعليقٍ له على هذا الأداء، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "أظهر سوق العقارات في أبوظبي مرونة ونمواً ملحوظين في النصف الأول من عام 2024، وذلك بسبب عدة عوامل، منها التنوع الاقتصادي الاستراتيجي، والجهود القوية لتطوير البنية التحتية والعروض المميزة لأسلوب الحياة. ويعد الأداء الاستثنائي الذي سجلته شركة متروبوليتان كابيتال العقارية شهادة حيّة على فهمنا العميق لديناميكيات السوق، وقدرتنا على استغلال الفرص الناشئة".

وأردف راتسكيفيتش: "يمثل الأداء القياسي الذي حققناه خلال الأشهر الستة الأولى من العام، والذي تميز بزيادة بنسبة 58% في المبيعات واستحواذنا على حصة سوقية كبيرة بلغت 14%، شهادة حقيقية على فهمنا العميق للسوق وقدرتنا على تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. ويعكس الارتفاع في متوسط ​​قيم المعاملات، لا سيما في قطاع الفلل الفاخرة، الإقبال المتزايد للمشترين المحليين والدوليين على العقارات الفاخرة. ويشكل التدفق المستمر للمستثمرين من منطقة أوروبا ورابطة الدول المستقلة مؤشراً واضحاً على الجاذبية العالمية المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية رئيسية".

هذا ولا يزال المستثمرون من أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة ورابطة الدول المستقلة والهند، يشكلون أغلبية المشترين العقاريين في العاصمة الإماراتية. وينقل معظم المستثمرين عائلاتهم وأعمالهم إلى العاصمة للاستفادة من سمعة أبوظبي المتنامية كمدينة آمنة للعائلات وسياساتها المميزة في مجال الأنشطة التجارية.

هذا وكانت أكبر صفقة أبرمها فريق شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في النصف الأول من عام 2024 هي صفقة بيع شقة بنتهاوس في مساكن إيلي صعب على الواجهة البحرية بقيمة إجمالية بلغت 45 مليون درهم إماراتي.

وفي خطوة تهدف إلى دعم نموها وتوسعها، قامت متروبوليتان كابيتال العقارية بزيادة عدد وكلائها بشكل كبير. وتفتخر الشركة الآن بفريق مكون من 180 وكيلاً في أبوظبي، مع عزمها زيادة هذا العدد إلى ما بين 250 و270 وكيلاً عقارياً بحلول نهاية هذا العام. ويعزز افتتاح مكتبين جديدين للشركة، بما في ذلك مقر حديث تبلغ مساحته 2,500 متر مربع في أبراج الجارديان، ومكتب فاخر في سانت ريجيس كوليكشن بجزيرة السعديات، التزام متروبوليتان كابيتال العقارية بتقديم خدمة عالمية المستوى لعملائها.

وأضاف راتسكيفيتش: "نحن متفائلون بشأن النمو المستمر لسوق العقارات في أبوظبي في المستقبل. وسوف يساهم توسعنا الاستراتيجي، بما في ذلك افتتاح مكاتب جديدة وتوظيف أفضل المواهب، في تحسين قدراتنا للاستفادة من الفرص الناشئة وتعزيز مكانتنا الرائدة في السوق".

وإلى جانب شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضاً شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

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