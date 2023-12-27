دبي، الإمارات العربية المتحدة، تنظم مكتبة محمد بن راشد سلسلة من الفعاليات الثقافية والمميزة خلال شهر يناير 2024، والتي تتنوع بين الأدب والموسيقى والتكنولوجيا والفن المسرحي، بما يعكس غنى الحياة الثقافية في دولة الإمارات ويثري الحس الفكري والإبداعي لكافة المشاركين من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وتبدأ الفعاليات بورشة عمل مميزة بعنوان «تحدي الليغو للأطفال»، في مكتبة الأطفال، والتي تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية تصميم روبوتات باستخدام قطع الليغو، إلى جانب مناقشة كتاب عن الروبوتات يكشف للأطفال حقائق مثيرة، وتحفيزهم على التفكير في المهام التي يودون أن تؤديها الروبوتات، ومن ثم إتاحة الفرصة لهم لتجربة تصميم روبوت. وسيتعرف الأطفال المشاركين في الفعالية على الروبوت «بيبر» الذي يساعد الزوّار بالإجابة عن أسئلتهم، والحصول على الاتجاهات والمعلومات، وقراءة القصص للأطفال.

وضمن فعاليات أيام المكتبة الشهرية، تنظم المكتبة فعالية «أيام أم كلثوم» على مدار يومين تكريمًا لذكرى كوكب الشرق أم كلثوم وإسهاماتها الخالدة التي أثرت الساحة الفنية العربية. ويبدأ اليوم الأول من البرنامج بجلسة حوارية لمناقشة كتاب «أم كلثوم في أبو ظبي»، لمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، يقدمها الأستاذ عبد الغفار حسين والأستاذ ناصر عراق وتدير الجلسة الإعلامية منى الرئيسي.

وفي اليوم الثاني، تقام أمسية غنائية تتضمن فقرة موسيقية لمجموعة عازفين على العود، والكمان، والرق، والناي والقانون، بأداء الفنانة نيرمين وهبة، والتي تعيد إحياء أغاني أم كلثوم.

وتحتفي مكتبة محمد بن راشد بـ «يوم الطفل الخليجي» من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية لتعريف الأطفال بثقافات ومعالم الدول الخليجية الست، بما في ذلك مناقشات حول كتب متنوعة وتنظيم مجموعات بحثية لاستكشاف معلومات عن كل دولة.

وتنظم المكتبة سلسلة ورش الكتاب الأول: «من أين أبدأ الكتابة؟»، والتي تتضمن مجموعة من ورش العمل المتخصصة في تعليم الكبار أساسيات كتابة كتابهم الأول، من خلال التركيز على جميع جوانب عملية الكتابة من البداية حتى النهاية، حيث تناقش الورشة الأولى سلسلة التأليف الإبداعي مع الكاتبة الإماراتية الدكتورة فاطمة المزروعي.

كما تنظم أمسية شعرية مميزة تجمع نخبة من الشعراء الشباب العرب الذين أثروا ساحة برنامج «أمير الشعراء»، منهم دانا أبو محمود، وعمر المقدي، ونجاة الظاهري، وخالد الحسن. وتترافق الأشعار مع أنغام عزف العود لإضفاء أجواء مميزة على الأمسية.

وتقدم المكتبة ورشة عمل «تجارب الأداء المسرحية» بالتعاون مع مسرح دبي الوطني تقدمها الفنانة انتصار عيسى، حيث تركز فيها على تعزيز المهارات الفنية عبر التدريبات العملية على خشبة المسرح. وتمكن هذه الورشة المشاركين من تطوير أدائهم وعرض إبداعاتهم الفنية أمام مجموعة صغيرة من الجمهور، لتحسين قدراتهم التعبيرية والإبداعية ورفع مستوى أدائهم الفني.

ومن المسرح إلى الخطابة، حيث تقيم المكتبة «ورشة الخطابة العامة»، لتطوير مهارات الخطابة والإلقاء لدى الشباب، وتعزيز قدرات التواصل لديهم إلى جانب تمكينهم من جذب الجمهور والتفاعل معه.

وتعود أيام المكتبة مع الكاتبة والصحفية الراحلة «فيرجينيا وولف» في فعالية مميزة تتزامن مع شهر ميلادها، بهدف تسليط الضوء على إرثها الأدبي العظيم وتأثيرها الكبير في عالم الرواية. وتتضمن الفعالية نقاشات حول عملين بارزين من أعمالها بمشاركة نوادي القراءة المحلية والدولية، حيث ستشمل جلسة بالعربية لمناقشة كتاب «غرفة تخص المرء وحده» وأخرى بالإنجليزية لروايتها «الأمواج».

ولحضور فعاليات المكتبة والمشاركة بها، يمكن للجمهور الاطلاع على برنامج الورش والفعاليات وجدول المواعيد والتسجيل مجانًا من خلال الموقع الإلكتروني mbrl.ae، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.

والجدير بالذكر، أن مكتبة محمد بن راشد، تسهم بدور محوري في إثراء المشهد الثقافي والفكري في دولة الإمارات من خلال سلسلة الفعاليات المتنوعة التي تنظمها، مما يجعل منها فضاء ثقافيًا حيويًا يعزز من التبادل المعرفي ويحفز الإبداع والتعلم ويشجع على الحوار الفكري ويعمّق الوعي الثقافي في المجتمع.

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