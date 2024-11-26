الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت «أكسيديان»Axidian ، الشركة العالمية الرائدة في حلول تقنية المعلومات والمصادقة وإدارة أمن الهوية و حلول الوصول الشاملة، عن مشاركتها في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024" والمقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وستستعرض الشركة مجموعة من منتجاتها المبتكرة، ومن المقرر أن تكشف عن أحدث حلولها لعام 2025 وهو "أكسيديان شيلد" (Axidian Shield)، الذي يعد حلًا متقدمًا للكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR)، إلى جانب حلولها المتميزة الأخرى مثل إدارة الوصول المتميز (PAM) وخدمات إدارة الهوية والوصول (IAM)، وإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI).

وستتواجد الشركة على مدار أيام المعرض بالجناح رقم (H2.H31)، وتأتي مشاركة «أكسيديان» في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024" تزامنًا مع جهود المملكة العربية السعودية في تسريع مشروع التحول الرقمي، ومع التقدم التكنولوجي المذهل الذي تقوده رؤية المملكة 2030 إضافة إلى تبني المؤسسات في المملكة العربية السعودية للتقنيات الجديدة، أصبح الحفاظ على أمن تكنولوجيا المعلومات القوي أمرًا بالغ الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه.

قيادة الابتكار ودعم رؤية 2030

وترى شركة «أكسيديان» أن معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024" بمثابة منصة محورية لتعزيز الابتكار في صناعة التكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية، كما يساهم هذا الحدث النشط الكبير في زيادة الوعي بحلول الأمن السيبراني، بجانب تشجيع المؤسسات المحلية على تبني أحدث التقنيات، مما يؤدي إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار في مجال الأمن السيبراني بالسوق المحلي.

وصرح "جورجي أوفانيسيان"، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيديان»: "يلعب معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا" دورًا رئيسيًا في تبني أدوات الأمن السيراني المتطورة لدعم اهداف المملكة العربية السعودية، كما يعد ملتقى مميزاً لعرض التقنيات المتقدمة وبناء الشراكات التي تساهم في نمو النظام البيئي التكنولوجي المحلي. ونحن فخورون بالمساهمة في المشهد المتنامي للأمن السيبراني في البلاد ودعم أهداف رؤية المملكة 2030".

التزام شركة «أكسيديان» المستمر تجاه المملكة العربية السعودية

تؤكد شركة «أكسيديان» دعمها لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتطلعاتها كسوق رائد عالمي بقطاع التكنولوجيا والابتكار، و تشدد الشركة على التزامها بتوسيع نطاق اعمالها في المملكة العربية السعودية مواكبة للأهداف التكنولوجية طويلة المدى للبلاد، وتعمل الشركة بالفعل مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء المملكة، وتوفر لها حلول ادارة أمن الهوية المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات التنظيمية المحلية واحتياجات الأعمال، وتخطط الشركة لافتتاح فرعها في المملكة العربية السعودية، مما يعزز التزامها بتطوير الأعمال المحلية وتوسيع شبكتها شركائها.

فعاليات «أكسيديان» في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا"

وقال "جورجي أوفانيسيان": "مع استمرار تطور المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتكنولوجيا، يجب على الشركات والمؤسسات أن تظل يقظة في مواجهة التهديدات المتزايدة للأمن السيبراني، ونحن في «أكسيديان» نتميز بمجموعتنا الشاملة من الخبراء والاستشاريين في حلول ادارة أمن الهوية، ومشاركتنا في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا" تمثل فرصة استثنائية لاستعراض مدى فاعلية حلولنا في مساعدة الشركات على التخفيف من حدة المخاطر، ونحن متحمسون بشكل خاص للكشف عن حل "أكسيديان شيلد" الرائد للكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR)، والذي من المقرر أن يحول الطريقة التي تحمي بها المؤسسات هويات المستخدمين.

وأضاف "أوفانيسيان": " إن ما نلاحظه في المنطقة وفي هذه الصناعة المتنامية أن الاعتماد على منتج موثوق به يتميز بأحدث التقنيات هو أمر حيوي وضروري ولكنه ليس كافيًا، لذلك نحن نقدم خدمات التدريب والاستشارات والتنفيذ والدعم كجزء من مبادرتنا الأخيرة المسماة "أكاديمية أكسيديان" (Axidian Academy)، وندرك أنه لاستخدام المنتج بكفاءة، يجب على الشركات تمهيد و إنشاء البنية الأساسية له وتنفيذه ودعمه ".

ويعد إطلاق حلول"أكسيديان شيلد" إنجازًا كبيرًا للشركة في إطار توسعها في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموًا كبيرًا في قطاع الأمن السيبراني، حيث تم تصميمه خصيصًا للتكامل بشكل سلس مع البنى التحتية الحالية مع تقليل الاضطرابات في سير الأعمال، وذلك بفضل بفضل قدرته على اكتشاف الهجمات المتعلقة ببيانات الاعتماد والاستجابة لها، والمصادقة متعددة العوامل التكيفية (MFA)، والحماية المعززة التي تتجاوز أساليب المصادقة متعددة العوامل التقليدية.

وخلال فعاليات المعرض، سوف تستعرض شركة «أكسيديان» أيضًا تطوراتها المبتكرة عبر مجموعة من العروض التقديمية يوميًا في جناحها رقم (H2.H31)، وسيقدم المتحدثون الرئيسيون، "جورجي أوفانيسيان" (الرئيس التنفيذي)، و"آنا سوروفوفا" (رئيس المبيعات العالمية والشراكات)، و"كيريل بوندارينكو" (مدير المبيعات الإقليمي)، رؤى الشركة حول الاتجاهات العالمية والإقليمية في مجال الأمن السيبراني، وأهمية حلول ادارة أمن الهوية، ومشهد التهديدات المتطور. وتهدف هذه العروض إلى تزويد الحاضرين بفهم أعمق للتحديات التي تواجهها المؤسسات وكيف يمكن لحلول «أكسيديان» المساعدة في التخفيف من هذه المخاطر.

واضافت شركة «أكسيديان» على دعمها الدائم عبر استغلال هذا الحدث الفريد كفرصة لتوسيع شبكتها من الشراكات الاستراتيجية، عبر التعاون مع شركاء محتملين لتعزيز حضورها الإقليمي واستكشاف شراكات جديدة، وتعزيز التزامها بدعم مبادرات الأمن السيبراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وباعتبارها شركة عالمية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل شركة «أكسيديان» على توسيع نطاق عملها ليس فقط على المستوى المحلي بل وعلى مستوى العالم أيضًا. ولدى الشركة حاليًا أكثر من 150 شريكًا في 25 دولة، وتخدم أكثر من 100 عميل في قطاعات تشمل الخدمات المصرفية والحكومية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

نبذة عن شركة «أكسيديان»

تعد«أكسيديان» Axidian شركة عالمية متخصصة في حلول أمن الهوية، ويقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وفروعها في ليتوانيا وسنغافورة. وتساعد الشركة المؤسسات على التخفيف من المخاطر السيبرانية من خلال التقنيات المبتكرة التي تؤمن هويات المستخدمين وتدير الوصول وتضمن الامتثال.

وبفضل حضورها القوي في أكثر من 25 دولة، تلتزم شركة «أكسيديان» بتقديم حلول متطورة في إدارة الهوية والوصول (IAM) وإدارة الوصول المميز (PAM) وإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) للشركات في مختلف القطاعات. وتواصل شركة «أكسيديان» الاستثمار في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار في مجال الأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة: www.axidian.com .

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