مسقط: تم تكريم الأهلي الإسلامي عن أدائه المتميز ضمن حفل توزيع جوائز عالم الاقتصاد لعام 2024م الذي أقيم مؤخرًا. وعليه نال الأهلي الإسلامي جائزة "الابتكار في المنتجات الإسلامية والخدمات المتطورة" - محققاً بذلك انجازاً مميزاً بمسيرته الواعدة.

تُعَد جوائز عالم الاقتصاد معيارًا للتميز في قطاعي المال والأعمال. كما تدعم جهود المؤسسات الرائدة كالأهلي الإسلامي، حيث أظهر تفانياً راسخاً في تقديمه أفضل المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأبرز مساعيه لتعزيز النمو المستدام. هذا وتؤكد الجائزة على براعة الأهلي الإسلامي التشغيلية وقيادته التحويلية، وتعكس التزامه الراسخ بالتميز.

وساهم أداء الأهلي الإسلامي الثابت وحلوله المالية المبتكرة بشكل كبير في كونه شريكاً موثوق به لقاعدة عملائه المتنامية. وقد عززت عروضه المصرفية المتنوعة مكانته الاستراتيجية في القطاع المصرفي الإسلامي. ورسخ الأهلي الإسلامي مكانته الرائدة، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مميزة، مما جعله يكسب ثقة وولاء العملاء.

وفي تعليق لها عند استلامها الجائزة، قالت الفاضلة نورا سلطان، مساعد المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالأهلي الإسلامي، "حصولنا على جائزة "الابتكار في المنتجات الإسلامية والخدمات المتطورة" يعزز من مكانتنا المتنامية في قطاع الصيرفة الإسلامية، ويؤكد دورنا كلاعب رئيسي في تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تسلط هذه الجائزة الضوء على جهودنا في توسيع شبكة فروعنا، وتطوير العروض الرقمية، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. ومن خلال تعزيز عروضنا وتسهيل وصول خدماتنا إلى عملائنا، نجحنا في تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المبتكرة والمخصصة."

يعكس السجل الحافل للأهلي الإسلامي تفوق خدماته وحلوله المالية المتطورة المدعومة بفريق عمل متفانٍ. وتؤكد هذه الجائزة على قوته واستقراره المالي، مما يعزز التزامه الراسخ بتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء وضمان تقديم أفضل التجارب المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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