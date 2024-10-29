الإنجاز الرائد يعكس التزام المؤسسة بتطبيق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية والبيئية

الإمارات العربية المتحدة – دبي، حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً استثنائياً يُضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات بحصولها على جائزتين في فئتي "قطاع الرعاية الصحية" و"المؤسسات الجديدة" على المستوى العربي من الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات خلال حفل الدورة السابعة عشرة من "الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2024"، وذلك تقديراً لدورها الريادي وجهودها المتواصلة في توفير أرقى معايير الرعاية الصحية.

وأعرب سعادة الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز المزدوج، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعكس تفاني المؤسسة والتزامها الراسخ بتقديم خدمات صحية مبتكرة تسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، بما يؤكد على نجاح استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في رؤية "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071.

وأضاف: "سنواصل العمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون مع شركائنا لتحقيق المزيد من الإنجازات وتطوير المبادرات الصحية التي تخدم الجميع، وتساهم في تعزيز دور المؤسسة كجهة رائدة في تحقيق الاستدامة على مستوى القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة."

ويأتي فوز المؤسسة بهاتين الجائزتين بفضل مبادراتها المبتكرة وإنجازاتها الرائدة التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع وتعزيز الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية بـالتعاون مع إدارة المرافق والخدمات الإدارية لمراقبة وتقييم المؤشرات والبيانات المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، وتحقيق مجموعة من معايير الجودة "آيزو" في تقليل الآثار البيئية وتعزيز النتائج الاجتماعية الإيجابية وإدارة قضايا الاستدامة، حيث أسهم تضافر جهود فرق العمل المختلفة في منشآت المؤسسة في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال اتباع مسار مستدام للنمو والتنمية.

كما عكست الجائزين حرص المؤسسة على تحقيق أعلى معدلات السلامة العامة والرفاهية لمقدمي الرعاية الصحية، حيث نفذت العديد من المبادرات، بما في ذلك تطبيق المعايير المحلية والدولية للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وتنظيم برامج تدريب شاملة حول مكافحة العدوى وبروتوكولات تعزيز سلامة المرضى، فضلاً عن إطلاق برنامج "لأجلكم" الذي يهدف إلى دعم صحة ورفاهية الموظفين، والالتزام الراسخ بتعزيز ثقافة الابتكار باعتباره عنصراً رئيسياً لبناء نموذج أعمال مستدام.

وتواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة، حيث أطلقت مؤخراً مبادرة "قلبك أخضر" في المنشآت الصحية التابعة لها، تماشياً مع البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي أطلقه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

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