الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت سوفوس، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الأمن المبتكرة لمجابهة الهجمات السيبرانية، عن مشاركتها في جيتكس جلوبال 2024 الذي يقام من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض سوفوس خلال مشاركتها الحلول والخدمات المتقدمة للأمن السيبراني، بما فيها خدمات سوفوس المدارة للكشف والاستجابة.

ومن الجدير بالذكر أن خدمات سوفوس المدارة للكشف والاستجابة حصلت مؤخرًا على المرتبة الأولى ضمن تقييم آي دي سي ماركت سكيب لمزودي الخدمات المدارة للكشف والاستجابة في أوروبا 2024، وهي خدمات مدارة بالكامل تقدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قبل خبراء متمرسين ومختصين بالكشف والاستجابة للهجمات السيبرانية ومعالجتها بوسائل لا يمكن القيام بها بواسطة التكنولوجيا وحسب. ومن خلال الدمج بين الخبرة البشرية وتقنيات الحماية والنماذج المتقدمة لتعلم الآلة، فإن بوسع محللي الخدمات المدارة للكشف والاستجابة أن يعملوا على كشف الهجمات المتقدمة وتحييدها والتحقيق فيها، مما يسهم في الوقاية من اختراق البيانات والوقوع ضحية لهجمات طلب الفدية.

في تعليقه على الأمر قال هاريش تشيب، نائب الرئيس للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سوفوس: "بالتزامن مع توسع المؤسسات، تنمو البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل يجعل من الصعب إدارة السطح المعرض للهجمات وإدامة الأدوات والتقنيات الضرورية. ويسهم التعقيد المتزايد في التهديدات السيبرانية، ومستوى الأمن المطلوب لمكافحة تلك الهجمات، في تسريع الطلب على الخدمات المدارة للكشف والاستجابة، حيث تقدّر جارتنر قيمة سوق الخدمات المدارة للكشف والاستجابة بحوالي 7.5 مليون دولار أمريكي، وتتوقع معدل نمو سنوي مركب قدره 25.8%."

إن الوتيرة السريعة للابتكار في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط تجعل من الصعب على المؤسسات أن تظل متقدمة على الهجمات السيبرانية المستمرة والديناميكية وتصعب إدامة التدابير الأمنية الفعالة. ووفقًا لتقرير التهديدات لعام 2024 الصادر عن شركة سوفوس، فإن 90% من المؤسسات المتوسطة الحجم لديها الآن شكل من أشكال التغطية التأمينية السيبرانية، حيث تمتلك 50% منها سياسات مستقلة و40% تشمل الحماية السيبرانية ضمن تأمين الأعمال الأوسع. إن الاستثمار في التأمين السيبراني، جنبًا إلى جنب مع الدفاعات السيبرانية القوية، يعمل جنبًا إلى جنب لمساعدة المؤسسات على التخفيف من مخاطرها السيبرانية الإجمالية والحد منها.

تشارك سوفوس في المعرض جنبًا إلى جنب مع Logicom، في الجناح H2-A10، القاعة 2، وStarlink، في الجناح H24-A40، القاعة 24 (Cyber ​​Valley). ويتواجد فريق سوفوس في الفعالية لمساعدة الزوار على معرفة كيفية تعزيز حلول سوفوس الأمنية للمؤسسات من خلال تقديم أفضل نتائج الأمن السيبراني الممكنة ومساعدة المؤسسات في استراتيجياتها الأمنية.

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