دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو" الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن مشاركتها في معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، Expand North Star 2024، كشريك الاتصالات الرسمي للحدث الذي يُعد أكبر فعالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال حول العالم، ويُنظمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر ابتداءً من اليوم وحتى 16 أكتوبر 2024، وتأتي مشاركة "دو" تحت شعار "وتحيا المشاريع الناجحة بالذكاء الاصطناعي".

وتسعى "دو" من خلال المشاركة في المعرض إلى مواصلة تمكين ودعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإتاحة منظومة رقمية قوية حافلة بالفرص للنمو والتطور. كما تُوفر "دو" خلال فترة المعرض تجربة غير مسبوقة للحاضرين، من خلال تقديم منتجات وخدمات رائدة مُصممة خصيصاً لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الناشئة.

وسوف يُتاح لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على عدد من التجارب الناجحة والخبرات المتنوعة مع قائمة متميزة من المتحدثين، بما في ذلك المستثمر ورائد الأعمال والمؤلف، ديفيد ميلتزر، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Cypherleak"، محمد أمين بلعربي، بالإضافة إلى الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة "Getbee"، تيا ميرفولد، حيث يطرحون كرواد أعمال ناجحون رؤى قيمة حول مشهد ريادة الأعمال على مستوى العالم.

وفي السياق نفسه، يستضيف مركز الابتكار "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ورشة العمل الثالثة لــ "دو"، استكمالاً لسلسلة لقاءات مزايا الذكاء الاصطناعي من "دو بيزنيس"، " "du Business AI Advantage ، والتي تُسلط الضوء على وجهات النظر المتطورة حول الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": إن "شركة (دو) تسعى إلى تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة بالأدوات التي تحتاجها للنجاح في العصر الرقمي. وتعمل (دو) على إنشاء منظومة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تؤكد في الوقت نفسه التزامها بالنمو والتعاون والتقدم لقطاع الأعمال. ويمثل معرض (إكسباند نورث ستار 2024)، خطوة نحو تشكيل مستقبل التكنولوجيا والابتكار، إذ يظهر ذلك واضحاً في مبادرات رائدة مثل سلسلة لقاءات مزايا الذكاء الاصطناعي من (دو)، ومركز ريادة الأعمال المتخصص في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وبالإضافة إلى تقديم الأدوات والموارد اللازمة لنمو وازدهار قطاع الأعمال، من المقرر أن تكشف "دو" عن مجموعة متنوعة من الفعاليات المحورية، بالتعاون مع (Unipreneur)، إذ تستضيف "دو" برنامج (Shark Tank)، عبر منصتها المخصصة لذلك، ويتولى قاضٍ يعتمد على الذكاء الاصطناعي تقييم عروض الأعمال المقدمة خلال وقت محدد والحكم عليها. وسوف يتمكن الحضور أيضاً من الوصول للفعالية بمساعدة دليل متطور ثلاثي الأبعاد "هولوغرافي"، كما يستطيع المشاركون اختبار قدراتهم وذكائهم خلال لعبة غرفة النجاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال محاولة حل الألغاز داخل الغرفة للتمكن من الخروج منها. بالإضافة إلى تسليط الضوء على منتجات "دو"، بما في ذلك باقات الهاتف الثابت مثل "Starter"، و"Ultimate"، والتي تتكامل مع "Microsoft Co-Pilot"، بالإضافة إلى باقات "Infinite"، للهواتف المحمولة.

وباستخدام نظارات الواقع الافتراضي المعزز، (Vision Pro/AR)، سيشارك الحاضرون في لعبة مُمتعة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يبرز مستوى الابتكار الفريد في حلول وتطبيقات "دو". كما يقدم مجموعة من شركاء "دو"، بما في ذلك المؤسسات الكبرى "Microsoft"، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" ، و"LetsWork"، و"LinkedIn"، جلسات نقاشية حول موضوعات متنوعة تتعلق بالشركات الناشئة. وتعرض "دو" في جناحها أيضاً مجموعة واسعة من ابتكارات الشركات الصغيرة والمتوسطة من بينهم: "Pulse IoT" (في مجال التكنولوجيا)، و"CycledTechnologies" (في مجال الاستدامة)، و"Harry" (في مجال الذكاء الاصطناعي)، و"School of Humanity"، (في مجال تكنولوجيا التعليم)، بالإضافة إلى "Camb.ai"، و"Airev"، و"Webidoo"، و"Odoo"، و"Braiyt MENA"، ما يوفر للحضور فرصة فريدة للتفاعل مباشرة مع المبتكرين وقادة الصناعة.

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