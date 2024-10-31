"إي آند" تستكمل الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة "PPF تيليكوم" وعلى نسبة 100% "GlassHouse" ليصل نطاق أعمال المجموعة إلى 38 دولة

أبوظبي: أعلنت مجموعة "إي آند" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2024، حيث سجلت المجموعة نمواً سنوياً في الإيرادات الموحدة بلغت نسبته 10% بسعر الصرف الثابت للعملات لتصل إلى 14.4 مليار درهم إماراتي، بينما وصلت الإيرادات الموحدة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 إلى 42.7 مليار درهم وهو ما يمثل نمواً بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وبما يعكس النمو المستمر الذي تحققه معظم ركائز الأعمال التابعة لها.

حققت "إي آند" خطوة هامة باستكمال صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة "PPF تيليكوم" حيث يسهم تنويع محفظة أعمال المجموعة في تنمية الخدمات الرقمية التي تقدمها إلى قطاعات الأعمال والتكنولوجيا المالية وقطاعات الإعلام والترفيه، ومواصلة طموحها الاستراتيجي في التحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية.

وقد شهدت قاعدة مشتركي المجموعة نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي، ليبلغ العدد الإجمالي 177.3 مليون مشترك. بينما وصل العدد الإجمالي لمشتركي "إي آند الإمارات" إلى 14.7 مليون مشترك، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز النتائج المالية

الربع الثالث من 2024 الربع الثالث من 2023 التسعة أشهر الأولى من 2024 التسعة أشهر الأولى من 2023 الإيرادات 14.4 مليار درهم 13.4 مليار درهم 42.7 مليار درهم 40.0 مليار درهم صافي الأرباح 3 مليار درهم 3 مليار درهم 8.5 مليار درهم 7.7 مليار درهم الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.5 مليار درهم 6.9 مليار درهم 19.4 مليار درهم 19.6 مليار درهم ربحية السهم 0.34 درهم 0.34 درهم 0.97 درهم 0.88 درهم

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «واصلت "إي آند" أدائها الجيد خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، حيث حققت الإيرادات الموحدة بسعر الصرف الثابت للعملات نمو سنوي قدره 9% لتصل إلى 42.7 مليار درهم إماراتي. وركّزت "إي آند" على توسيع نطاق أعمالها في مجال الاتصالات إلى 20 دولة، ليصل نطاق حضورها الإجمالي إلى 38 دولة».

وتابع دويدار: «أدى هذا النمو، إلى جانب أداء المجموعة القوي في الأسواق المحلية والدولية، إلى تسجيل صافي أرباح موحدة قدره 8.5 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من العام وبزيادة سنوية بلغت 10%. وعلاوة على ذلك، بلغت أرباح المجموعة الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 19.4 مليار درهم إماراتي، ما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45% بينما حققت ركائز أعمال الاتصالات هامش ربحية قوي قدره 49%».

وأضاف دويدار: «نتطلع إلى فرص النمو المستقبلي خاصةً بعد استكمال صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول مجموعة "PPF تيليكوم" في أوروبا الوسطى والشرقية ووضع بصمتنا التشغيلية الأولى في أوروبا. ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الخطوة ستمكّننا من تقديم خدماتنا والمساهمة في إثراء حياة أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والآن في وسط وشرق أوروبا. وسيسهم الجمع بين خبرتنا الواسعة والحضور المحلي القوي لمجموعة "PPF تيليكوم" في دفع جهود التحول الرقمي وتمكين المجتمعات في تلك المنطقة».

واختتم دويدار: «ستبقى "إي آند" ملتزمة بدعم رؤية وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الريادة، وبالشكل الذي يسهم في تعزيز أجندتها الرقمية كنموذج يحتذى به للتحول الرقمي في المنطقة. ومن خلال استثمارنا في البنية التحتية المتطورة والشراكات الإستراتيجية سنتابع تقديم أفضل خدمات الاتصال والحلول الرقمية، بالإضافة إلى دفع الابتكار والتقدم المستدام».

أبرز النتائج التشغيلية

"إي آند"

استكملت "إي آند" بنجاح شراكتها التاريخية مع مجموعة "PPF تيليكوم"، باستحواذها على حصة مسيطرة (50% + حصة اقتصادية واحدة) في أصول شركات الاتصالات وأعمال البنية التحتية التابعة لـ "PPF تيليكوم" في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا. ويعتبر هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن جهود "إي آند" الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً ليصل إلى 38 دولة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإنجاز إلى تغيير مشهد الاتصالات في منطقة وسط وشرق أوروبا وتعزيز القيمة المقدمة لأكثر من 10 ملايين عميل في هذه الأسواق الأربعة.

ووقعت "إي آند" وشركة أمازون ويب سيرفيسز "AWS" اتفاقية بقيمة 1 مليار دولار (3.7 مليار درهم إماراتي) على مدى السنوات الست المقبلة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال الحوسبة السحابية، ودفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة. ويركز التحالف على تقديم خدمات السحابة الأساسية مثل التخزين والحوسبة والشبكات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وسيُخصص جزء من هذا الاستثمار لتدريب واعتماد ما يصل إلى 60 ألف فرد، منهم 6,000 مواطن إماراتي، في مجال التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.

وبهدف تعزيز الشمول الرقمي والتنمية المستدامة في الدول العربية، أبرمت "إي آند" شراكةً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يسهم في سد الفجوات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل المناخ، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعاون الرقمي.

وأصبحت "إي آند" من أوائل شركات الاتصالات التي انضمت إلى خارطة طريق الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI) التي وضعها الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة، إذ تمكّن خارطة الطريق شركات الاتصالات من تقييم وضعها الحالي من حيث الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وطموحاتها المستقبلية، ومن ثم توفير الإرشاد الدقيق وأدوات القياس اللازمة للمساعدة في تحقيق هذه الطموحات مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وأبرمت "إي آند" أيضاً شراكةً مع مختبرات "نوكيا بل"، الذراع البحثية لشركة نوكيا، للتعاون في مجال البحث والتطوير للوصول إلى ابتكارات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي للقطاعات الصناعية الاستراتيجية. ويهدف التعاون إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة لتطبيقات الأتمتة الصناعية والمشاريع المستدامة وتسريع نشر مفاهيم الابتكار في الواقع العملي.

"إي آند الإمارات"

كان لافتتاح الفرع الثاني لمتجر EASE الذاتي المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في دبي مول دوره في إرساء معايير جديدة في تجربة العملاء، إذ يوفر المتجر المدعم بأحدث التقنيات تجربة تسوق فريدة وسلسة مع مجموعة من الميزات المتقدمة، مثل الدخول السريع (Fast Pass) وتفعيل ميزة خط الزوار عبر التعرف على الوجه أو تطبيق "إي آند الإمارات".

ومن ناحية أخرى، أسهم توفير الشركة لشريحة إلكترونية eSIM فورية ذاتية التفعيل في حصول الزوار القادمين إلى الدولة على اتصال فوري بالإنترنت بمجرد عبورهم قسم الجوازات في المطار، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة واستكمال خطوة التحقق من هويتهم عبر تقنية التعرف على الوجه، ما يلغي الحاجة للانتظار في الطوابير ويسهل عملية الحصول على شريحة الهاتف المتحرك.

وأطلقت "إي آند الإمارات" خدمة "Care Plus" لدعم الشركات وتزويدهم بأحدث التقنيات عبر فريق متخصص، ما يتيح لهذه الشركات التركيز على أعمالها الأساسية دون القلق بشأن البنية التحتية أو الشبكات، وهو ما يسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

كما أطلقت "إي آند الإمارات" خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف (FTTR) وهي الخدمة التي توفر اتصالاً عالي السرعة بالإنترنت وتعزز تغطية الشبكة اللاسلكية في كافة أرجاء المنزل. وتعد هذه الخدمة المبتكرة حلاً مثالياً للمنازل الذكية ولمحبي الألعاب الإلكترونية وغيرهم من المستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم ويتعين عليهم توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت مع أقل وقت استجابة لضمان أفضل أداء ممكن.

ونظراً لمكانة تطبيق "بسمات"، باعتباره التطبيق الرائد للمكافآت اليومية في دولة الإمارات، فقد تم إطلاق اشتراك "Smiles Unlimited" الشامل، الذي يجمع بين خدمات التوصيل المجاني غير المحدودة للطعام والبقالة واشتراكات الخدمات الأساسية وعروض "اشتر واحد واحصل على الثاني مجاناً" لآلاف العلامات التجارية ضمن باقة واحدة متكاملة.

وحصلت "إي آند الإمارات" على الشهادة البلاتينية لفئة مطابقة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة من منظمة "تي إم فورم"، لتكون أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذا المستوى من الاعتماد لـ 20 واجهة برمجة تطبيقات فريدة.

"إي آند إنتربرايز"

استكملت شركة "إي آند إنتربرايز" بنجاح عملية استحواذها على نسبة 100% من "GlassHouse"، الشركة التركية المتخصصة في مجال الخدمات السحابية المدارة واستمرارية الأعمال، وخدمات البنية التحتية للتطبيقات، والأنظمة والمنتجات، ما يعزز من إمكانات "إي آند إنتربرايز" في مجال الخدمات السحابية الخاصة والخدمات المُدارة، ويضاعف خبراتها في مختلف القطاعات المصرفية والمالية. ويمثل هذا أيضاً إنجازاً هاماً في استراتيجية النمو الدولي التي تتبناها "إي آند إنتربرايز"، بعد دخولها الناجح إلى أسواق المملكة العربية السعودية في العام 2019، والأسواق المصرية في العام 2023، والآن إلى أسواق تركيا وقطر وجنوب أفريقيا.

كما أطلقت "إي آند إنتربرايز" برنامج المساعد الافتراضي المبتكر للمرافق Utility Co-Pilot، المتوفر حالياً ضمن متجر مايكروسوفت. ويعتمد هذا الحل المتطور على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات إدارة البيانات المتقدمة لابتكار تغييراً جذرياً في إدارة المرافق، ما يوفر مستوى غير مسبوق من الكفاءة والشفافية ورضا العملاء.

ونجح فريق التحول الرقمي "e2e" التابع لشركة "إي آند إنتربرايز" في استكمال الاتفاقية الاستشارية مع شركة "مواصلات الإمارات"، لمساعدتها في وضع خارطة طريق التحول الرقمي الخاصة بها، وتعيين "إي آند إنتربرايز" شريكاً تكنولوجياً لها في عملية التنفيذ.

وحظيت "Help AG"، ذراع الأمن السيبراني التابع لشركة "إي آند إنتربرايز" على تقدير كبير بفوزها بجائزة "أفضل مزود خدمات أمنية مُدارة" في فعالية الأمن المستقبلي 2024، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني. كما حصلت "Help AG" كذلك على ترخيص مزود خدمات الأمن المدارة (MSSP) لشركة "Zscaler"، ما يعزز قدرتها على تقديم حلول أمنية متطورة للعملاء وتوفير الحماية الدائمة لهم في المشهد الرقمي دائم التطور.

"إي آند لايف"

نجحت "إي آند لايف" في تحقيق نمو قوي انعكس على تعزيز محفظة أعمال المجموعة في الخدمات الرقمية. وشهدت منصة "e& money" نمواً مستداماً، حيث تضاعف إجمالي حجم المعاملات فيها ثلاث مرات، كما زاد إجمالي حجم المعاملات للتحويلات المالية بمقدار 2.4 مرة على أساس سنوي. وأصدرت المنصة 703 ألف بطاقة جديدة حتى تاريخه، ونجحت بجذب 1.29 مليون مستخدم مسجل. ويعزز هذا التوسع مكانة المنصة في سوق الخدمات المالية الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الأوسع لمجموعة "إي آند" وسعيها للتطور في مجال التكنولوجيا المالية.

وحقق تطبيق "كريم" نمواً استثنائياً أيضاً خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث ارتفع إجمالي حجم المعاملات بنسبة 177% على أساس سنوي. وكان هذا النمو مصحوباً بزيادة بنسبة 122% في إجمالي حجم المعاملات لكل مستخدم، ما يشير إلى قوة وثقة قاعدة مستخدمي التطبيق. إضافةً إلى ذلك، تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهرياً في باقة "كريم بلس" 50%، ما يدل على نمواً كبيراً في مشاركة المستخدمين ونمو المنصة.

كما حصدت منصة "ستارز أون" انتشاراً سريعاً في سوق البث بدول مجلس التعاون الخليجي. فمنذ إطلاقها في يناير 2024، وصل عدد مرات تثبيت تطبيقها إلى أكثر من 4.1 مليون مرة، ما يجعلها كمنصة الفيديو المعتمد على الإعلانات حسب الطلب الأكثر تنزيلًا في المنطقة. ونجحت "ستارز أون" بإضافة أكثر من 1000 ساعة من المحتوى الجديد، وتسجيل زيادة قدرها 103 آلاف مستخدم نشط شهرياً مقارنة بالربع الثاني من العام 2024، الأمر الذي عزز مكانتها كمنصة بث محتوى رائدة، إذ وصل العدد الإجمالي للمشتركين فيها إلى 1.44 مليون مستخدم نشط.

أعلنت "evision" وشبكة "Hearts Networks" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن شراكة استراتيجية متعدّدة السنوات لتوفير محتوى قنوات "هيستوري" و"هيستوري 2" و"Crime+Investigation" للجمهور في دولة الإمارات، كما وفرت بث المحتوى الخاص ببطولة الكركيت ICC حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"إي آند إنترناشونال"

في باكستان، أطلقت "Upaisa"، منصة الخدمات المالية الرقمية التابعة لكل من "Ubank" و"Ufone"، بطاقة خصم جديدة بالتعاون مع "ماستركارد". وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي في باكستان، كما توفر للمستهلكين طريقة آمنة ومريحة وسلسة لإجراء المعاملات الرقمية محلياً وعالمياً.

وأعلنت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) عن إطلاق أول منصة لخدمات العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في باكستان، والتي تم تطويرها بالتعاون مع STech.ai. وتهدف هذه المنصة إلى إرساء معايير جديدة للابتكار الرقمي، إضافةً إلى توفير تجربة متميزة وغير مسبوقة للعملاء. ومن جهة أخرى، تخطى عدد المشتركين في خدمة الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH)، التي تقدمها شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) حاجز الـ 600 ألف مشترك في سبتمبر.

وبهدف تحويل وتطوير ساحل مصر على البحر المتوسط، وقعت "إي آند مصر" مذكرة تفاهم هامة مع مجموعة مدن القابضة لتصميم وتنفيذ وإدارة البنية التحتية الذكية لمدينة رأس الحكمة، ما يضع معايير جديدة للحياة الرقمية ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمدن الذكية والاستثمارات المستدامة.

وحصلت "إي آند مصر" أيضاً على جائزة "أفضل بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول" من قبل "Global Business Outlook".

"إي آند كابيتال"

أعلنت "إي آند كابتيال" وشركة "إيه تي آند تي فينتشرز" عن استثمارهما الاستراتيجي في "ديرك" Derq، الشركة الرائدة في مجال حلول أنظمة النقل الذكية الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتماشى هذا الاستثمار مع التوجهات الاستراتيجية لـ "إي آند كابيتال" الهادفة إلى الاستثمار في الشركات التكنولوجية ذات الرؤية الطموحة.

-انتهى-

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