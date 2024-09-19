تحت شعار "التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية"، اختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في فعاليات الدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية "ITS" لاطلاع زوار المعرض على آخر التطورات والتقنيات في منظومة التنقل، إلى جانب تبادل الخبرات مع كبار المتخصصين والشركات الرائدة في مجال التنقل الذكي ورقمنة النقل.

وفي هذا السياق، أكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنه بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة ودعمها المستمر، نواصل تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وأضاف: "من هذا المنطلق، أتاحت لنا المشاركة في هذا المؤتمر الفرصة لاستعراض خبراتنا وإنجازاتنا في تطوير أنظمة النقل الذكي على النحو الذي يؤكد التزامنا الراسخ بتبني أحدث الابتكارات والتقنيات لتعزيز قطاع النقل ودفع عجلة التحول الرقمي، حيث استعرضت المؤسسة من خلال منصتها خدمة التفتيش الذكي للوسائل البحرية، وخدمة الفحص الذكي لمياه الاتزان في السفن".

واستطرد النيادي "في عالم تتحكم فيه الخوارزميات والشبكات المتصلة، نحن الآن على أعتاب حقبة تكنولوجية جديدة حيث تتحدث المركبات، تُفكر الأنظمة، وتصبح الطرق أذكى من أي وقت مضى، مما يمهد الطريق لمستقبل تنقل ذكي ومستدام.. ومع دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لم يعد التنقل مجرد وسيلة للوصول، بل أصبح تجربة حية تنطلق بنا نحو رحلة رقمية متكاملة تُعيد تعريف الأمان والكفاءة والاستدامة."

وأوضح النيادي أن الحدث نجح في جذب واستعراض أهم التطورات في مجال أنظمة النقل وإبراز رؤية دبي الرائدة في تبني التكنولوجيا والابتكار لتعزيز قطاع النقل ولتحسين جودة الحياة والاستدامة، مضيفاً أن نحن على ثقة بأن هذا الحدث سيُسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى للتنقل الذكي، وسيدعم جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتحقيق أهدافها في تحسين جودة الحياة والاستدامة، عبر تقديم حلول نقل مبتكرة تسهم في رفاهية المجتمع وتطور اقتصاد دبي.

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