(المنامة، البحرين): انطلق أمس رسميًا سيتي سكيب البحرين 2024، المعرض والمؤتمر المرتقب المتخصص في القطاع العقاري في المملكة، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض. وقد تفضل بافتتاح المعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معلنًا انطلاق خمسة أيام من الفعاليات الناجحة، حيث من المقرر أن يختتم المعرض فعالياته يوم السبت 30 نوفمبر.

يشارك في المعرض أكثر من 50 عارضًا، مع توقع حضور 10,000 زائر، الأمر الذي يتيح للزوار الاستمتاع بتجربة " حياة الرفاهية في سيتي سكيب البحرين" والذي سيقام في نفس موقع معرضي الجواهر العربية والعطور العربية. وقد شهد اليوم الأول استمتاع الزوار بتجربة راقية تجمع بين الحياة الراقية والتميز في المشاريع العقارية.

شهد المعرض مشاركة مجموعة واسعة من العارضين، بما في ذلك كبرى شركات التطوير المحلية مثل شركة بريق الرتاج، إحدى الشركات الرائدة في إدارة التطوير العقاري والراعي الذهبي لمعرض هذا العام. وتضم قائمة العارضين نخبة من الشركات المعروفة التي تشمل ديار المحرق، شركة بحرين مارينا، شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، إنفراكورب، درة البحرين، نسيج، العرين القابضة، الكوهجي للتطوير العقاري، وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العارضين شركة عقارات بوابة الجنبية، اليال العقارية، عقارات كارلتون، مجموعة كادي، شركة استيراد أمواج ذ.م.م، شركة مشاريع المملكة العقارية ذ.م.م، شركة لولو للسفر والسياحة، شركة نيكولاس، شركة أراضي 3 العقارية ذ.م.م، وتكنوجيم. كما سيشارك بعض المطورين من دولة الإمارات العربية المتحدة مثل شركة ميرلين العقارية، إضافة إلى مطورين عالميين من قبرص وجورجيا مثل شركة ماردي ووتر فرانت، وشركة روبورا ريل إيستيت.

وقد وقّع بنك البحرين والكويت، الشريك المصرفي الممعتمد للمعرض، العديد من مذكرات التفاهم مع المطورين، مثل شركة ديار المحرق، وإنفراكورب، وشركة بحرين مارينا، وشركة العرين القابضة، وغيرها.

وكانت شركة نسيج قد استكملت أعمال البنية التحتية لأحدث مشاريعها السكنية "نسايم عراد"، ووقعت مذكرة تفاهم مع بنك السلام لتسهيل الحصول على التمويلات العقارية لمشاريعها. كما وقعت الشركة أيضًا اتفاقية رعاية مع Smart Way Consulting لتكون الراعي البلاتيني لمؤتمر قمة المدن الذكية المقرر إقامته في أبريل 2025.

من ناحية أخرى، وقعت شركة ديار المحرق العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات المالية لتسهيل امتلاك وحداتها. وتهدف الاتفاقيات إلى توفير خيارات التمويل العقاري المجزية، وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في استفادة المشتريين من مجموعة واسعة من المشاريع.

وعرضت شركة درة البحرين التي تشارك في معرض سيتي سكيب العقاري للمرة الثالثة، مشروع المرحلة الرابعة (جوهرة المرجان) والذي يحتوي على ٢٠٠ فيلا فاخرة مطلة على البحر بتصميم عصري جديد.

وخلال المعرض، وقعت درة البحرين اتفاقية تمديد عرض تمويل فلل جوهرة المرجان مع بنك السلام، فضلا عن اتفاقية تسويق مع شركة فنشي للتسويق العقاري، إلى جانب طرح تمويل المشروع لمواطني مجلس التعاون مع خليجي بنك.

أما شركة الكوهجي للتطوير العقاري، فقد طرحت مشروعها أونيكس ووتر جاردن، الثالث ضمن سلسلة أونيكس، وذلك بعد النجاح الذي حققه مشروع أونيكس بحرين بي، وأونيكس سكاي فيو. وتفخر الشركة بالكشف عن هذا المشروع الراقي في المملكة، والذي يعكس التزامها بتحقيق التميز والابتكار. كما تواصل الشركة تعزيز علاقات الشراكة الوطيدة التي تربطها مع كبرى المؤسسات المالية، وخبراء إدارة العقارات، والشركاء المتعاقدين لضمان توفير أعلى مستويات الجودة والخدمات المميزة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد ألكسندر هوف، مدير المعارض في سيتي سكيب البحرين: "إننا سعداء بانطلاق النسخة الثالثة من معرض سيتي سكيب البحرين أمس، والتي توفر العديد من الفرص الواعدة للزوار. يساهم هذا الحدث الهام في الجمع بين أطراف المنظومة الكاملة لقطاع لعقارات، حيث يجمع المطورين والمستثمرين والوسطاء والمعماريين والمسؤولين الحكوميين تحت سقف واحد. وهذا يتيح للزوار الإطلاع على أحدث المشاريع والاتجاهات، إلى جانب اكتشاف الفرص الجديدة التي يوفرها المعرض من خلال التواصل مع كبار اللاعبين في الصناعة لرسم ملامح مستقبل العقارات في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي."

وفي إطار فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2024، سوف يقام مؤتمر هذا العام حول موضوع "ابتكر، ارتقي، ازدهر- مقومات العيش في قلب رؤية البحرين"، وذلك يوم 28 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض- الصالة الرئيسية. وسيشتمل المؤتمر على محتوى يزيد عن 10 ساعات يركز على أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في قطاعي العقارات والتنمية الحضرية، يقدمها أكثر من 25 خبيرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.

المعرض مفتوح غدًا من 12 ظهرًا إلى 9 مساءً وحتى يوم السبت 30 نوفمبر. كما سيفتح أبوابه يوم الجمعة 29 نوفمبر من الساعة 3 عصرًا إلى 10 مساءً.

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