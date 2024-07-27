دبي: أعلنت شركة "إل جي الكترونيكس" اليوم عن إيرادات مجمعة للربع الثاني من عام 2024، بلغت 21.69 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 1.20 تريليون وون كوري، محققة زيادة بنسبة 8.5 في المئة في الإيرادات على أساس سنوي وزيادة بنسبة 61.2 في المئة في الأرباح التشغيلية، وتُعد هذه الأرقام أرقاماً قياسية جديدة لأعلى إيرادات وأرباح تشغيلية في تاريخ الشركة للربع الثاني.

وتشمل المحركات الرئيسية لهذا الأداء قطاعي الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات، حيث حقق كلاهما أعلى إيرادات فصلية حتى الآن، إذ بلغت مبيعات شركة حلول الأجهزة المنزلية وحلول الهواء وشركة حلول مكونات السيارات من إل جي مجتمعة 11.53 تريليون وون كوري، بزيادة 8.2 في المئة عن العام السابق، كما كشفت كلتا الشركتين عن أرباح تشغيلية قياسية للربع الثاني، بإجمالي 776.1 مليار وون كوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي.

وتسلط هذه النتائج الضوء على النمو المتوازن لـ إل جي عبر أعمالها الأساسية والمستقبلية، ويُظهر هذا النمو ليس فقط التوسع الخارجي، ولكن أيضاً الربحية الصلبة، مما يساهم في تحسينات نوعية في الأداء العام.

تواصل إل جي تحويل محفظة أعمالها نحو نهج مستقبلي، مما يعزز إمكانات الأعمال الحالية مع تأمين فرص نمو جديدة، وتركز الشركة أيضاً على التقدم السريع في الأعمال الجديدة ذات الإمكانات العالية للنمو.

ويساهم النمو السريع في قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) بشكل كبير في إنشاء هيكل أعمال مستقبلي، على الرغم من التباطؤ المؤقت في الطلب على السيارات الكهربائية، إذ يواصل قطاع مكونات السيارات النمو، بدعم من قاعدة عملاء متنوعة تشمل السيارات الكهربائية وسيارات الاحتراق الداخلي، بالإضافة إلى استكشاف أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من إل جي، التي تشمل المبردات عالية الكفاءة، فرص النمو في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي مجال الأعمال بين المستهلكين (B2C)، تسرع إل جي في دمج نماذج الأعمال الجديدة التي تجمع بين مبيعات الأجهزة التقليدية والعروض غير المادية مثل المحتوى والخدمات والاشتراكات، إلى جانب توسع نشاط المحتوى والخدمات لنظام التشغيل webOS ؛ ليشمل ما هو أكثر من أجهزة التلفاز، مع توقع إيرادات تتجاوز تريليون وون كوري هذا العام.

وفيما يخص نشاط الاشتراك، الذي يجمع بين المنتجات والخدمات، فيكتسب زخماً ملحوظاً بعد تحقيق النجاح في كوريا، حيث تعمل إل جي الآن على توسيع هذا النموذج الاشتراكي عالمياً، خاصة أن إيرادات الاشتراك في العام الماضي تجاوزت تريليون وون كوري، مع تسارع النمو هذا العام، ففي يونيو، كانت 36.2 في المئة من الأجهزة المنزلية الرئيسية المباعة في متاجر علامة إل جي التجارية في كوريا تعتمد على الاشتراك.

ويُقدم هذا النموذج، الذي يحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين العملاء الكوريين الشباب، الآن في الأسواق العالمية، فعلى سبيل المثال، أطلقت إل جي خدمة LG Rent-Up في ماليزيا، والتي تقدم اشتراكات لتسعة منتجات، بما في ذلك الغسالات والمجففات والثلاجات.

كما تعمل إل جي أيضاً على تطوير الأعمال الجديدة، ومن المتوقع أن تؤمن أعمال المصنع الذكي، التي تجمع بين خبرة الشركة في التصنيع والذكاء الاصطناعي، طلبات بقيمة 300 مليار وون كوري هذا العام، مع توسيع قاعدة عملائها في صناعات مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعزز شراكة إل جي مع ChargePoint، الشركة الرائدة في شحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، أعمال شحن السيارات الكهربائية من خلال دمج شواحن ChargePoint مع حلول عرض الإعلانات التجارية من إل جي، "LG DOOH Ads"، مما يخلق فرصاً سوقية جديدة.

وحققت شركة حلول الأجهزة المنزلية وحلول الهواء من إل جي إيرادات للربع الثاني بلغت 8.84 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية بلغت 694.4 مليار وون كوري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ زادت الإيرادات بنسبة 11 في المئة والأرباح التشغيلية بنسبة 16 في المئة، مسجلة أعلى إيرادات لربع فردي وأقوى أرباح تشغيلية للربع الثاني حتى الآن.

لقد أثبتت استراتيجية منطقة الحجم من إل جي - المصممة لمعالجة الطلب السوقي المتباين - في الربع الثاني فعاليتها من خلال تنويع تشكيلة المنتجات والتسعير، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الأسواق الناشئة مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، وساهمت المناطق التجارية الجديدة، بما في ذلك الاشتراكات ومبيعات المتاجر الإلكترونية، في الأداء القوي.

وبالنسبة للربع الثالث فتعتزم إل جي في البقاء مرنة في التكيف مع التغيرات السوقية وتوسيع قطاعات الأعمال بين الشركات، لا سيما أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والأجهزة المدمجة، ومن المتوقع أن تخلق عملية الاستحواذ الأخيرة على شركة Athom المنصة الذكية المنزلية تآزراً في قطاع الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى أن إل جي ستستفيد من قدراتها التصنيعية العالمية من الدرجة الأولى لتأمين ربحية قوية.

وحققت شركة حلول مكونات السيارات من إل جي إيرادات للربع الثاني بلغت 2.69 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية بلغت 81.7 مليار وون كوري، وزادت الإيرادات بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، وتحولت الأرباح التشغيلية إلى إيجابية، حيث كانت إيرادات هذا الربع هي الأعلى لأي ربع، وكانت الأرباح التشغيلية هي الأقوى للربع الثاني.

وعلى الرغم من التباطؤ المؤقت في سوق السيارات الكهربائية خلال هذه الفترة، إلا أن إل جي شهدت نمواً من خلال معالجة الطلب المتزايد على منتجات الترفيه داخل المركبات الفاخرة، وتخطط لمواصلة توسيع أعمال مكونات السيارات، إذ تشمل هذه الاستراتيجية زيادة مبيعات المنتجات الجديدة الفاخرة، بالإضافة إلى حلول السلامة والراحة، مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، بما يتماشى مع برامج الطلبات الحالية.

أعلنت شركة الترفيه المنزلي من إل جي عن إيرادات للربع الثاني بلغت 3.62 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية بلغت 97 مليار وون كوري، حيث زادت الإيرادات بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتعافي الطلب في أوروبا، وهو سوق رئيسي لأجهزة التلفاز OLED الفاخرة، واستمر النمو أيضاً في نشاط المحتوى والخدمات لنظام التشغيل webOS، ومع ذلك، انخفضت الأرباح التشغيلية بسبب زيادة التكاليف، بما في ذلك ارتفاع أسعار لوحات LCD.

من المتوقع أن يشهد الطلب على سوق التلفاز بشكل عام نمواً طفيفاً في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، مع توقع أن تتفوق أجهزة التلفاز OLED الفاخرة على السوق بشكل عام، وستسعى إل جي للحفاظ على كفاءة العمليات من خلال تقليل الأعباء التكليفية، مثل ارتفاع أسعار لوحات LCD، من خلال زيادة مبيعات أجهزة التلفازOLED.

فيما أعلنت شركة حلول الأعمال من إل جي عن إيرادات للربع الثاني بلغت 1.46 تريليون وون كوري وخسارة تشغيلية بلغت 5.9 مليار وون كوري، حيث زادت الإيرادات بنسبة 9.9 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة مبيعات المنتجات الاستراتيجية مثل اللافتات LED، الألواح البيضاء الإلكترونية وشاشات الألعاب، ومع ذلك، تأثرت الربحية بزيادة التكاليف، بما في ذلك أسعار لوحات LCD، والاستثمارات المستمرة في مجالات النمو مثل شحن السيارات الكهربائية والروبوتات.

ومن المتوقع خلال الربع الثالث، أن يستمر النمو في السوق للمنتجات الفاخرة مثل شاشات العرض التجارية وشاشات الألعاب، إذ ستركز الشركة على توسيع مبيعات المنتجات الاستراتيجية وتحسين الربحية من خلال إدارة الموارد بكفاءة.

مؤتمر الأرباح والمكالمة الجماعية:

ستعقد إل جي للإلكترونيات مكالمة جماعية باللغة الكورية / الإنجليزية في 25 يوليو 2024، الساعة 16:00 بتوقيت كوريا (07:00 بتوقيت غرينتش / التوقيت العالمي المنسق). يجب على المشاركين في المكالمة الجماعية التسجيل المسبق عبر الإنترنت لتلقي رمز PIN خاص، سيكون ملف العرض التقديمي المقابل متاحاً للتنزيل على موقع إل جي للإلكترونيات قبل المكالمة.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com.

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