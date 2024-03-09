عقدت جمعية المهارات الرقمية، وهي منظمة غير ربحية تابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتهدف إلى إرساء قواعد منظومة وطنية تستجيب رقمياً لاحتياجات سوق العمل، اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي باكتمال النصاب القانوني لاختيار رئيس هيئة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة المؤلف من 13 عضواً.

واختار مجلس إدارة الجمعية، التي ظهرت إلى النور عام 2021 لتوظيف الدراسات الحديثة بهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيليهم للانخراط في سوق العمل عبر التشبيك بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية، الدكتور علاء النشيوات رئيساً لهيئة المديرين خلفاً للمهندسة هبة المجالي التي قادت جهود مجلس إدارة الجمعية خلال العامين الماضيين لتحقيق رؤيتها المتمثلة في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات منظومات التعليم العالي.

وتوجه الدكتور النشيوات بالشكر إلى المهندسة المجالي التي عبرت بالجمعية بأمان خلال المرحلة الماضية التي تلت التأسيس وما صاحبها من متطلبات تشريعية وقانونية، بالإضافة إلى تعاونها الدائم لتسهيل عمل إدارة الجمعية ومجلس الإدارة لنشر الثقافة الرقمية والبنية التحتية لمنظومة التعلّم الرقمي في جميع أرجاء المملكة.

وفاز بعضوية المجلس الجديد "بالتزكية" بحسب النظام الداخلي للجمعية: الدكتور علاء النشيوات، وربى درويش، وأحمد أبو قاعود، والمهندسة هبة المجالي، وبشار الإمام، ومنصور منصور، والدكتور موسى حبيب، والمهندسة رنا الدبابنة، ويوسف العالم، ودانا تلغراف، وهشام الأقطش، وجودت نصار، وماهر الخياط.

وأضاف النشيوات بأنه في ظل التطورات الرقمية غير المسبوقة التي تفرض حضورها في جميع أنحاء العالم والأردن الذي يسجل اسمه بحروف من نور في قطاع التكنولوجيا، تتضاعف المسؤولية التي تقع على عاتق الجمعية التي ستعمل مع جميع الشركاء بهدف تمكين الشابات والشباب من مواكبة الانفجار الرقمي.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور النشيوات يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحفظة UWallet ويمتلك خبرة ممتدة على مدار أكثر من 20 عاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أنه كان رئيساً لهيئة مديري جمعية المهارات الرقمية سابقاً.

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-انتهى-