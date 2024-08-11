الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ("جاهز" أو "المجموعة"، 9526 في تداول السعودية، نمو - السوق الموازي)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024م، بنمو قوي بـ 31% في إجمالي قيمة البضائع وزيادة الحصة السوقية داخل المملكة وخارجها بينما تتوسع عبر القطاعات المتنوعة للمجموعة.

الأرقام الرئيسية للنصف الأول من عام 2024م:

حققت المجموعة 4.1 مليار ريال سعودي في إجمالي قيمة الطلبات بارتفاع قدره 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق (النصف الأول 2023م: 3.3 مليار ريال سعودي). بلغ إجمالي قيمة البضائع 3.1 مليار ريال سعودي بارتفاع قدره 31% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق (النصف الأول 2023م: 2.3 مليار ريال سعودي)، مدعوماً بارتفاع إجمالي قيمة البضائع خارج السعودية بـ 6 أضعاف وارتفاع بنسبة 20% داخل السعودية. سجلت المجموعة رقم قياسي في عدد الطلبات بـ 50.1 مليون طلب في النصف الأول من عام 2024م، بارتفاع قدره 30% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق (النصف الأول 2023م: 38.6 مليون طلب). ارتفاع عدد العملاء النشطين بنسبة 34% ليصل إلى 3.9 مليون عميل نشط (النصف الأول 2023م: 2.9 مليون عميل نشط)، من خلال التوسع في مناطق المملكة وارتفاع عدد العملاء خارج السعودية بـ 7 أضعاف منذ بداية النشاط. زيادة الحصة السوقية في الأسواق السعودية وغير السعودية. بارتفاع قدره 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بلغ إجمالي الإيرادات للمجموعة 1.1 مليار ريال سعودي (النصف الأول 2023م: 887 مليون ريال سعودي). بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ( Adj. EBITDA) 70.4 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 5% والتي تمثل 6.9% من صافي الإيرادات (النصف الأول 2023م: 67.2 مليون ريال سعودي) 819 مليون ريال سعودي: مستوى صافي نقد قوي والذي يدعم عمليات المجموعة التوسعية واستثماراتها.

وصرح المهندس غصاب بن سلمان بن منديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جاهز، قائلا:"حققنا أداءً قوياً في النصف الأول من العام الحالي، استناداً على الزخم المتواصل منذ عام 2023م، حيث شملت المؤشرات التشغيلية ارتفاع في كل من قيمة وحجم الطلبات، كما استفدنا من توسعنا المتنامي في المملكة العربية السعودية والنمو الكبير في أسواقنا الدولية على الرغم من التأثيرات الموسمية المعتادة خلال هذه الفترة، نحن على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات السنة المالية 2024م من خلال تقديم نمو مربح مستمر.من منظور استراتيجي، نحن نستثمر في أعمالنا لتمييز جاهز كعلامة تجارية رائدة في المنطقة متأصلة في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم منظومة متكاملة للخدمات حسب الطلب تساهم في تحسين مستوى الحياة للعملاء وتمكين شركائنا في الأعمال. نحن أيضاً نتطلع إلى الانتقال إلى السوق الرئيسي في الفترة القادمة والذي يمثل علامة فارقة أخرى في مسار نمو الشركة"

أبرز البيانات التشغيلية للمجموعة للنصف الأول من عام 2024م:

أظهرت المجموعة قدرة عالية على النمو والتكيف، حيث سجلت زيادة في الطلبات بنسبة 16% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024م في المملكة العربية السعودية على الرغم من التحديات الموسمية وحالات التسمم الغذائي التي شهدها الربع الثاني على مستوى المملكة، وفي مبادرة لتعزيز الولاء وزيادة التفاعل، أطلقت جاهز حملات "برايم" وبرامج الولاء خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتسعى جاهز جاهدة من خلال شركتها التابعة "لوجي" للامتثال للأنظمة السعودية الجديدة الهادفة إلى إيقاف العمل مع مناديب التوصيل المستقلين غير السعوديين في مجال توصيل الميل الأخير، وقد تم إتمام المرحلتين الأوليتين من إعادة تخصيص الأسطول بحلول شهر يوليو، مع تعزيز السيطرة على التكاليف من خلال تحسين خوارزميات توزيع الطلبات.

وفي سياق الامتثال للوائح، فرضت الشركة سياسة الزي الرسمي الإلزامي على سائقيها التابعين لـ "لوجي"، في حين يجري شركاؤها في الخدمات اللوجستية الانتقالية اللازمة للتوافق.

كما تتعاون جاهز أيضاً مع السلطات لتشغيل تقنية التعرف على الوجه في تطبيقات التوصيل الخاصة بها والزيادة في استخدام الدراجات النارية ضمن أسطولها تماشياً مع القوانين الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت جاهز في تمكين الإعلانات للمتاجر على المركبات الخفيفة.

تواصل المجموعة التركيز على تحسين التكاليف من خلال قطاعاتها المتنوعة واستثماراتها، بالإضافة إلى توسيع أعمالها في الأسواق داخل السعودية وخارجها. حيث بلغت مساهمة إجمالي قيمة البضائع من العمليات خارج السعودية 11% في النصف الأول من 2024م.

أبرز البيانات المالية للمجموعة للنصف الأول من عام 2024م:

بلغ صافي إيرادات المجموعة 1.0 مليار ريال سعودي بنمو 22.3% مقارنة بنفس الفترة العام السابق مدعوماً بارتفاع حجم الطلبات التي فاقت 50.1 مليون طلب بالإضافة إلى ارتفاع متوسط قيمة الطلبات إلى 61.5 ريال سعودي (مقابل 60.4 ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق) وتحسن جوهري في متوسط نسبة العمولة من 12.8% إلى 14.5%.

إذ ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 50.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 477.9 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط العمولات بالإضافة إلى النمو في إجمالي قيمة البضائع بنسبة 31%.

وبلغت إيرادات رسوم التوصيل 527.7 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث كانت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عدد الطلبات مع التخفيض في السعر لكل طلب وذلك بما يتماشى مع توجهات الأسواق واستراتيجية التوسع خارج المنطقة الوسطى (حيث بلغت نسبة الطلبات خارج المنطقة الوسطى رقم قياسي يقدر بـ 42% من إجمالي الطلبات في المملكة)، بالإضافة إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي إذ ارتفعت طلبات المنصات خارج المملكة بمقدار 6أضعاف. ويعود النمو في عدد الطلبات بشكل أساسي إلى النمو البارز في قاعدة العملاء النشطين بـ 34% وذلك من 2.9 مليون إلى 3.9 مليون عميل نشط، مع المحافظة على مستوى عال لعدد الطلبات الشهرية لكل عميل بـمتوسط 4.3 طلب لكل شهر.

كما بلغت الإيرادات الأخرى 46.2 مليون ريال سعودي وذلك بزيادة 36% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الإيرادات المتعلقة بالنشاطات الجديدة للمجموعة.

وظل هامش الربح الإجمالي للمجموعة مستقراً نسبياً عند 21.2% على الرغم من التأثيرات الموسمية والنمو القوي في الإيرادات، حيث لا تزال مبادرات تحسين التكلفة عبر أعمال المجموعة هي محور التركيز الرئيسي أثناء عمليات التوسع.

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء حسب القطاع

خلال النصف الأول، سجلت شركة جاهز ارتفاعا في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Adj. EBITDA) بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 70.4 مليون ريال سعودي (6.9%من صافي الإيرادات) حيث أدى التحسن في الأعمال الرئيسة إلى تعويض الخسائر في القطاعات الأخرى. ويتجلى ذلك في استمرار التحسن في نشاط المنصات داخل المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2024م، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 123.6مليون ريال سعودي (13.7%من صافي الإيرادات)، بزيادة 12.5% على أساس سنوي مما يعزز توسع النمو للمجموعة.

صافي الربح حسب القطاع

سجلت المجموعة انخفاضاً في صافي ربح الفترة بنسبة 25.9% لتصل إلى 43 مليون ريال سعودي، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى التوسع الجغرافي والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الأخرى.

أبرز البيانات الخاصة بالقطاعات للنصف الأول من عام 2024م:

نشاط منصات التوصيل – داخل المملكة العربية السعودية:

سجلت منصات التوصيل في المملكة العربية السعودية 2.7 مليار ريال سعودي في إجمالي قيمة البضائع، حيث حققت ارتفاع بنسبة 20% على الرغم من التأثير الموسمي لساعات العمل المحدودة للمطاعم خلال شهر رمضان وموسم الحج وتأثير حالات التسمم الغذائي في الربع الثاني على مستوى المملكة. ارتفع عدد الطلبات داخل المملكة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك إلى التركيز في المدن التي تم دخولها حديثاً داخل المملكة بالإضافة إلى المحافظة على مكانة قوية في الأسواق الحالية والتركيز على الاشتراكات وحملات التوصيل المخفضة. سجل القطاع ارتفاعاً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ( (Adj.EBITDA بنسبة 12.5% ليصل إلى 123.6 مليون ريال سعودي ما يمثل 13.7% من صافي الإيرادات في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 109.9 مليون ريال سعودي أي ما يمثل 13.5% من صافي الإيرادات في النصف الأول من عام 2023م. سجل نشاط المنصات داخل المملكة العربية السعودية صافي أرباح بقيمة 124.3 مليون ريال سعودي مقابل 115.5 مليون ريال سعودي بالفترة المماثلة من العام السابق.

نشاط منصات التوصيل – خارج المملكة العربية السعودية:

بلغ إجمالي قيمة البضائع لنشاط المنصات خارج السعودية 339 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد الطلبات ما يقارب 7.0 مليون طلب بنمو يقدر بـ 6 أضعاف مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي سجلت 57 مليون ريال سعودي في إجمالي البضائع وعدد طلبات يقدر بـ 1.4 مليون طلب في الفترة المماثلة من العام السابق. وشهد متوسط قيمة الطلبات في القطاع زيادة كبيرة بنسبة 21% ليصل إلى 48.7 ريال سعودي للطلب الواحد مقارنة ب 40.3 ريال سعودي للطلب الواحد في الفترة المماثلة من العام السابق بسبب التغير في مزيج الدول والتجار. سجل نشاط المنصات خارج المملكة العربية السعودية صافي خسارة بقيمة 47.7 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم العمليات في الكويت في عام 2024م مقارنة بحجم عمليات جزئي خلال نفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى التحسن الجوهري في اقتصاديات الوحدة من خلال تحسين الإيرادات على مستوى الطلب الواحد والتحكم في التكاليف.

نشاط الخدمات اللوجستية:

سجل نشاط الخدمات اللوجستية أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ( Adj. EBITDA) بقيمة تجاوزت 3.8 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك إلى تركيز المجموعة على زيادة الكفاءة في التكاليف بالإضافة إلى وفورات الأحجام وأيضاً إلى تحسين خوارزميات توزيع الطلبات. بلغ صافي الخسارة 14.4 مليون ريال سعودي مقارنة بخسارة 10.6 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق تم توسيع نطاق الأعمال في نشاط الخدمات اللوجستية بالاعتماد على تحسين نسب تشغيل الأسطول إلى جانب التطور للأدوات التقنية المستخدمة لزيادة الإنتاجية لمناديب التوصيل لتقديم خدمات موثوقة وتنافسية للمجموعة مما يضمن الامتثال للوائح والتشريعات الجديدة للقطاع.

الأنشطة الأخرى:

وقد بلغت خسائر الأنشطة الأخرى للمجموعة 19.1 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الأقلية في شركة اللون الأحمر إلى جانب زيادة العمليات في القطاعات الجديدة (أعمال مرن، سول، كو).

ملخص استثمارات المجموعة:

عن مجموعة جاهز

تمارس مجموعة جاهز أعمالها تحت عدة علامات تجارية عن طريق شركة جاهز الدولية والشركات التابعة لها، وتقدم من خلال منصاتها التقنية، خدمات عند الطلب (On-Demand Services) والتجارة السريعة (Quick Commerce) وخدمات التوصيل للميل الأخير (Last Mile Delivery) والحلول الرقمية بالإضافة إلى خدمات المطابخ السحابية (Cloud kitchens).

حيث تربط بين العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل في 100 مدينة في المملكة بالإضافة إلى مملكة البحرين ودولة الكويت. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أُطلقت في عام 2016، واحدةً من القوى الرئيسية وراء التحول في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في المملكة، نظراً للقيمة التي أضافتها هذه الخدمة للعملاء ولانتشار الأجهزة المحمولة وثقافة التوصيل على مدار السنوات الماضية.

وخلال عام 2023م، كان لدى المجموعة شبكة تضم حوالي 41 ألف فرعاً للمتاجر، و3.8 مليون عميل نشط، وأكثر من ­­­50 ألف شريك توصيل. وفي إطار سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والمتاجر، طورت المجموعة عروض خدماتها حيث تقدم في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية من خلال مسارات أعمالها الرئيسية المتمثلة فيما يلي:

منصة جاهز ( (Jahez: تحتل منصة جاهز مكانة أساسية في عمليات المجموعة ووظائفها التقنية المتطورة باعتبارها مصدر طلبات للمتاجر، حيث توفر الدعم اللوجستي الكامل وعمليات تحصيل المدفوعات . ويتمثل الهدف من منصة جاهز في الربط بين المتاجر والعملاء ومناديب التوصيل في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت عبر تطبيق هاتف محمول سهل الاستخدام، من خلال توفير تجربة توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة بالكامل. منصة بك ( PIK): منصة تجارة سريعة ( Quick Commerce) وهي جيل جديد من التجارة الإلكترونية، ويتمثل الهدف منها في ربط العملاء بالعلامات التجارية المفضلة لديهم والحصول على المنتجات المطلوبة في غضون مدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات مباشرةً من المتجر. وقد أنشأت المجموعة منصة بك في عام 2020م بهدف توسيع نطاق أعمالها ليتجاوز توصيل الطعام، فأصبحت حالياً قادرة على تزويد العملاء بمختلف السلع، بدءاً من الأزياء ومستحضرات التجميل وصولاً إلى المعدات الحاسوبية والأجهزة. منصة بلو ( BLU Store): أنشأت المجموعة (بالشراكة مع شركة نادي الهلال الاستثمارية) في عام 2022م شركة التطبيق الأزرق والتي تعمل في مجال عرض وتسويق وبيع المنتجات المختلفة التي تحمل علامات وأسماء تجارية مختلفة وتقديم الخدمات عبر الانترنت من خلال تطبيق " متجر بلو" الالكتروني. شركة كو ( Co): استحوذت المجموعة على حصة نسبتها 60% في شركة كو في عام 2020م، كما استحوذت على حصة 40% المتبقية من الشركة خلال الربع الأول من عام 2024م، وهي عبارة عن منصة مطابخ ورفوف سحابية ( Cloud Kitchens) تهدف إلى تزويد المطاعم بمساحات مطابخ لإعداد وجباتها ثم بيعها لعملائها، بالإضافة إلى مساحات لتخزين الأطعمة وغيرها من المنتجات لبيعها عبر منصات التوصيل فقط، وتعد المطابخ والرفوف السحابية نموذج عمل جديد للمتاجر، إذ تعتمد المتاجر بشكل متزايد على توصيل الأطعمة والمنتجات عبر الإنترنت باعتباره سبيلاً لزيادة وصولها دون تحمل التكاليف الإضافية للإيجار المرتفع وطاقم الخدمة. شركة لوجي ( Logi): أنشأت المجموعة شركة لوجي في عام 2021م، لتكون عامل تمكين لقطاع التجارة الإلكترونية والتوصيل من خلال تقديم الحلول اللوجستية. وتهدف شركة لوجي إلى أن تكون قوة رائدة تدعم خدمة التوصيل للميل الأخير ( Last Mile Delivery) في المملكة، وإلى تمكين المتاجر المحلية عبر خفض نفقاتهم التشغيلية. وستعمل لوجي أيضاً كمنصة مركزية لدعم المجموعة في احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية. شركة اللون الأحمر ( Red Color): أنشأت المجموعة شركة اللون الأحمر لتكون ذراعها الاستثماري من أجل تحقيق أهدافها التوسعية. وتستهدف المجموعة الاستثمار في القطاعات التقنية التي تستفيد من شركائها من العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل. شركة أعمال مرن ( Marn): استحوذت المجموعة على كامل حصص ملاك شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات في يناير 2023م، والتي تمكن المتاجر من بناء بيئتها الفريدة من خلال تطوير أنظمة لأصحاب الأعمال عن طريق توفير حلول رقمية مختلفة تعمل بالتزامن مع مزودي الخدمات والشراكات المختلفة، يتماشى هذا الاستحواذ مع رغبة المجموعة في إضافة المزيد من القطاعات إلى أنشطتها ومواصلة نموها. شركة سول ( Sol): قامت المجموعة بالاستثمار في شركة سول ( Sol) وذلك بشرائها 35% من حصة الشركة، حيث انطلقت شركة سول في عام 2021 بهدف توفير المواد الأساسية والبيع بالجملة للمطاعم والمقاهي والفنادق وشركات التموين بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأدوات المكملة عن طريق حلول تقنية فعالة وسهلة لأصحاب المتاجر.

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