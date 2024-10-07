دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت آيسر الشرق الأوسط عن مشاركتها من جديد في معرض جيتكس جلوبال خلال شهر أكتوبر، حيث تستعرض مجموعة واسعة من الابتكارات التقنية والحلول التي ستُبهر عشاق التكنولوجيا وزائري المعرض. وسيتمكن هؤلاء عند زيارة المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 14 ولغاية 18 أكتوبر 2024، من استكشاف أحدث حلول الذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات ضمن مجموعة متنوعة من أحدث المنتجات في مجالات التعليم والألعاب والتنقل، والاستدامة والأعمال وغيرها.

وتلتزم آيسر بإحداث تأثير خلال مشاركتها في معرض جيتكس، الذي يجمع ألمع العقول في قطاع التكنولوجيا من أكثر من 170 دولة. وتهدف آيسر من مشاركتها في الفعالية إلى بناء العلاقات مع عملائها وتقويتها، بالإضافة إلى استعراض أحدث تقنياتها ومنتجاتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميكيلي مونتيكيو، المدير العام لشركة آيسر في الشرق الأوسط: "نتطلع إلى استعراض أحدث ابتكاراتنا وحلولنا وتقنياتنا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب أشهر شركات التكنولوجيا على مستوى العالم".

ويمكن لزوار جيتكس استكشاف أحدث منتجات آيسر من خلال العروض الحية والتجارب العملية في الجناح التفاعلي لعلامة آيسر. وتستعرض آيسر منتجات تناسب مختلف الاحتياجات، تتضمن مجموعة واسعة من الابتكارات التقنية المميزة في فئات عديدة.

التنقل الكهربائي

تتميز دراجة السكوتر الكهربائية بريداتور إكستريم PES017 بتصميم جريء ومخصص للمغامرات والاستكشاف.

الحواسيب المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتوفر الحواسيب الشخصية الجديدة من آيسر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي سويفت من فئة كوبايلوت+ بي سي Copilot+ PC بمجموعة من المعالجات، بما فيها سناب دراجون X Plus ثماني النواة، وإيه إم دي Ryzen AI 300 Series، وإنتل Core Ultra (السلسلة 2). وتستفيد هذه الحواسيب من قدرة أكبر على معالجة عمليات الذكاء الاصطناعي وأداء أعلى من دون التأثير على جوانب أخرى. وتسهم هذه الحواسيب من فئة كوبايلوت+ بي سي في تبسيط المهام اليومية، سواء في إنشاء المحتوى أو العمل أو البث، بكفاءة أكبر وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحلية على الأجهزة من تعزيز التجارب الرقمية للمستخدمين.

التعليم والأعمال

صُمم الحاسوب المحمول Chromebook Plus 515 لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والقدرة على إنجاز مهام متعددة. ويشكل الجهاز خياراً مثالياً لإنجاز مهام العمل والألعاب، حيث تم تزويده بمعالج قوي، وشاشة قياس 15 بوصة، وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل، ومجموعة من منافذ التوصيل، وبطارية سريعة الشحن وقادرة على تشغيل الجهاز لمدة تصل إلى 10 ساعات، ومتانة من الدرجة العسكرية، وتطبيقات ذكاء اصطناعي مدمجة، وتصميم يحميه من التلف الناتج عن الاستخدام اليومي.

وصُمم الحاسوب المحمول فائق النحافة والخفة TravelMate P614 AI من آيسر خصيصاً للمؤسسات التجارية، حيث يقدم أداءً استثنائياً، وسهولة في التنقل وقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي. ومع بطارية تدوم لفترات طويلة، وتوافُق مع معيار Wi-Fi 7، ومتانة متوافقة مع المعيار العسكري الأمريكي MIL-STD 810H، يشكل الجهاز خياراً مثالياً للمتخصصين الذين يعملون في بيئات هجينة.

الأجهزة المخصصة للألعاب

يقدم جهاز الألعاب الجديد والمحمول باليد والمدعوم بالذكاء الاصطناعي Acer Nitro Blaze 7 من آيسر أداءً فائق السرعة وكفاءة عالية في مختلف تجارب الألعاب والترفيه. وسيكون عشاق الألعاب على موعد مع كفاءة أعلى، وقدرات ذكاء اصطناعي مُعززة على الجهاز، وتقنية تحسين الرسوميات في الوقت الحقيقي، وتجارب سلسة وخالية من التأخير. ويسمح تصميم الجهاز بحمله في الحقيبة أو الجيب بكل سهولة، للاستمتاع بتجارب الألعاب أثناء التنقل.

وتوفر شاشة بريداتور XB273K V5 دقة عالية 4K 3840 x 2160) ) مع معدل تحديث 160 هرتز وزمن استجابة بكسل يصل إلى 0.5 ميللي ثانية، ما يضمن تجارب ألعاب سلسة ورسوميات مذهلة.

الابتكارات التقنية

تشكل Acer SpatialLabs Eyes كاميرا ثلاثية الأبعاد متعددة المزايا وسهلة الاستخدام، وملائمة للاستخدام التجاري والخاص. وتوفر الكاميرا دقة 8 ميجابكسل لكل عين، ومرآة لصور السيلفي، وتصميم مضاد للماء، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد وبدء بث مباشر والانضمام إلى الاجتماعات بتقنية ثلاثية الأبعاد.

ويضمن جهاز توجيه الشبكات المتداخلة (mesh router) Acer Wave 7 المتوافق مع معيار Wi-Fi 7 إنشاء تواصل شبكي عالي السرعة وآمن وموثوق بما يتناسب مع الحياة العصرية. ويشكل الجهاز الحل الأسرع والأكثر سلاسة للاستفادة من تجارب البث والألعاب وتصفح الويب دون انقطاع في أي مكان ضمن المنزل أو مكان العمل.

تفضلوا بزيارة جناح آيسر في معرض جيتكس جلوبال، القاعة 3، الجناح رقم: H3-C20، وذلك من 14 وحتى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.com

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