أبوظبي - أصدرت أستيكو تقريرها العقاري للربع الأخير من عام 2024 ليسلط الضوء على تحقيق السوق نموًا مستدامًا في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بفضل ما يستند عليه من ركائز اقتصادية متينة ومبادرات حكومية استباقية ونجاح الاحتفاظ بثقة المستثمرين. يتناول التقرير أيضًا الاتجاهات المؤثرة في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والعين، موفرًا رؤى مهمة حول نشاط السوق وكيفية إرساء التوازن بين العرض والطلب بالإضافة إلى التغيرات في حركة الأسعار.

سوق أبوظبي الإداري والسكني

وفقًا لما ورد في أحدث تقرير صادر عن شركة أستيكو، شهدت مدينة أبوظبي تسليم حوالي 5600 وحدة سكنية خلال عام 2024، تزامنًا مع استكمال عدد من المشروعات الرئيسية في مناطق مثل جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة الجبيل وشاطئ الراحة. وقد شملت هذه المشروعات البارزة إطلاق عدد من الوحدات السكنية الفاخرة التي تحمل علامات تجارية مرموقة، منها "دبليو رزيدنسز" في جزيرة الماريه ، و"إيلي صعب ووترفرونت" في جزيرة الريم، و"ماندارين أورينتال ريزيدنس" في جزيرة السعديات، فضلًا عن إطلاق مشروع قناة ياس من جانب هيئة أبوظبي للإسكان، والذي يضم 1146 وحدة سكنية مخصصة للمواطنين الإماراتيين.

شهد سوق الإيجارات السكنية نموًا مستدامًا، حيث ارتفعت معدلات إيجار الشقق الفاخرة والمتميزة بمعدل سنوي يتراوح بين 6% و10%، مع تركيز ملحوظ في مناطق مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وشاطئ الراحة. وبالمثل، استمر سوق الفلل في الاحتفاظ بأداءٍ قويٍ، حيث سجلت الفلل الفاخرة في جزيرة السعديات زيادات كبيرة بالإيجارات بلغت نسبتها حتى 15%. أما قطاع الوحدات الإدارية، فقد شهد مستوى مرتفع من الطلب، خاصة للمساحات المكتبية من الدرجة الأولى المتميزة، حيث ارتفعت الإيجارات بمعدلات سنوية تتراوح بين 10% و12% نتيجة قلة المعروض في ظل النمو الملحوظ في حجم الأعمال.

إضافة لما سبق، شهد قطاع المبيعات أيضًا نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات نحو 10,200 عملية، واستحوذت العقارات قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من السوق، ممثلة 56% من إجمالي المبيعات. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفعت أسعار الشقق بمعدل سنوي يُقدَّر بنحو 12%، مع تسجيل المشروعات الفاخرة نموًا يصل إلى 16%. بالمقابل، ارتفعت أسعار الفلل بمتوسط 5%، بينما حققت مجتمعات الفلل الفاخرة مكاسب سنوية قدرت بنحو 12%.

سوق دبي الإداري والسكني

شهدت دبي خلال عام 2024 تزايد وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة إلى جانب النشاط القوي في سوق المعاملات العقارية، حيث ارتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية بصورة كبيرة مع تسليم أكثر من 33,000 وحدة، ومن المتوقع تسليم 65,000 وحدة جديدة بحلول عام 2025. على صعيد الفلل، حافظت المشروعات الجديدة على استقرارها عند 21,000 وحدة، بينما شهد قطاع الشقق زيادة بنسبة تقارب 50% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي المشروعات الجديدة إلى نحو 140,000 وحدة.

أما عن سوق الإيجارات، فقد سجلت أسعار إيجار الشقق والفلل نموًا ربع سنويًا تراوح بين 2% و3%، مع تباينات مرتبطة بالموقع والمجتمع السكني.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد حقق سوق المبيعات العقارية في دبي مستويات قياسية من حيث حجم المعاملات، حيث استأثرت العقارات قيد الإنشاء بنحو 70% من إجمالي المبيعات. ومن بين أبرز التوجهات التي شهدها السوق تقديم بعض المطورين، لا سيما العلامات التجارية الفاخرة، خطط سداد تنافسية بأنظمة تصل إلى 80/20 أو 75/25. ومع نهاية العام، توسعت خيارات الحوافز الممنوحة من جانب المطورين، مثل تخفيض الدفعات الأولية، وتمديد خطط السداد، وتوفير خصومات على رسوم الخدمات.

استمرت إيجارات وأسعار بيع المساحات المكتبية في الارتفاع، مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات من الدرجة الأولى التي فاقت العرض المتاح

سوق العين والإمارات الشمالية

شهدت الإمارات الشمالية زيادة ملحوظة نتيجة انتقال المستأجرين من دبي إليها، مدفوعة بعوامل تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، وتحسين أنماط الحياة، والبنية التحتية المتطورة. وعليه، سجلت أسعار الإيجارات ارتفاعًا تراوح بين 4% و8% في بداية عام 2024، قبل أن تستقر عند معدل نمو سنوي بلغ 3%. كما أظهر سوق المبيعات نشاطًا قويًا، حيث ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في رأس الخيمة بنسبة 78%، يليها الشارقة بنسبة 48% وعجمان بنسبة 21%. يعود هذا النمو إلى إطلاق ما يقرب من 20 ألف مشروع جديد، وخاصة في قطاع الوحدات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية، مما عزز جاذبية المنطقة باعتبارها وجهة استثمارية مميزة.

أما سوق العقارات في مدينة العين، فقد حقق نموًا بمعدل ثابت خلال عام 2024، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بصورة ملحوظة في جميع فئات الأصول السكنية. شهدت إيجارات الشقق نموًا سنويًا بنسبة تصل إلى 10%، بينما ارتفعت إيجارات الفلل بوتيرة أكثر اعتدالًا بلغت 4%.

من ناحية أخرى، حافظ سوق العقارات الإدارية في العين على استقراره ، إذ تراوح نمو القيِّم الإيجارية بين 1% و5% ضمن المناطق التجارية الرئيسية. كما شهدت عمليات التأجير ضمن قطاع البيع بالتجزئة تحركًا إيجابيًا، حيث سجلت مراكز التسوق المجتمعية إيرادات أعلى، وحققت إيجارات مراكز التسوق الكبرى زيادات طفيفة. أما إيجارات المساحات التجارية على الشوارع، فقد ارتفعت بمعدل سنوي بلغ نحو 3%.

لا تزال الوحدات السكنية الجديدة المقدمة في مدينة العين محدودةً، حيث تتركز المشروعات القادمة على الوحدات صغيرة الحجم لتلبية احتياجات الطلب المحلي. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري دعمًا ملحوظًا بفضل مشروعين رئيسيين للتجزئة، هما توسعة الجيمي مول، واستكمال مركز تسوق "المعترض لايف ستايل". من المتوقع أن يضيف هذان المشروعان مساحة تجارية قدرها 100 ألف متر مربع من إجمالي المساحة الطابقية بحلول عام 2025.

نبذة عن أستيكو

تعدّ "أستيكو" إحدى شركات الخدمات العقارية الإقليمية والعالمية الرائدة والحائزة على الجوائز. ومنذ تأسيسها في عام 1985، اكتسبت الشركة مكانة مرموقة تقديراً لحرصها المتواصل على تقديم أرقى الخدمات الاحترافية التي توفر للعملاء قيمة متميزة وفقاً لأعلى مستويات الموثوقية والشفافية. وتتمتع "أستيكو" بشهرة واسعة نظراً لدورها في العديد من المشاريع البارزة التي شكلت جزءاً رئيسياً من المعالم الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنيتها التحتية.

وتجمع "أستيكو" بين المعارف المحلية والخبرات العالمية، وتشتهر باستخدامها لأحدث الابتكارات والمعدات التقنية والتزامها بالشفافية والاستراتيجيات عالية الكفاءة والخبرات البشرية.

وعبر فريقها المتمرس في قطاع العقارات وحضوره الإقليمي لتلبية احتياجات عملاء الشركة، تفخر "أستيكو" بتمثيل عدد كبير من كبار الملاك والمطورين والمستثمرين في المنطقة.

وتقدم "أستيكو" لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات والحلول بدءاً من المبيعات والتأجير، وإدارة العقارات، وصولاً إلى استشارات البناء والتقييمات العقارية. وتواصل الشركة تطبيق الحلول المبتكرة واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز قيمة العقارات التي تديرها في كل مرحلة من مراحل عمر العقار، وتوفير القيمة الملموسة لعملائها وإثراء تجاربهم.

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