عروض للتقسيط على مشروعات الشركة بالعين السخنة ورأس الحكمة.. وخصم 40% على الدفع النقدي

"مدار" تقدم لمحة لزوار "سيتي سكيب" عن أحدث مشاريعها السكنية بغرب القاهرة في زايد الجديدة

الرئيس التنفيذى لـ"مدار": نعتزم التوسع بالسوق خلال 2025.. ونستهدف ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه.. والسوق العقاري في مصر جاذب جداً، وبعيد تماماً عن فكرة الفقاعة العقارية وحجم الطلب مستمر في ازدياد

القاهرة: في خطوة جديدة لتعزيز مكانتها في السوق العقاري المصري، تشارك شركة "مدار" للتطوير العقاري في فعاليات معرض "سيتي سكيب" مصر 2024، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، مقدمة عروض استثنائية وأنظمة سداد حصرية على أبرز مشاريعها السكنية والتجارية.

وفي كل عام، تحرص الشركة دائما على التواجد في "سيتي سكيب" أكبر معرض عقاري في البلاد، بهدف الترويج لمشاريعها في ظل التواجد الملحوظ في المعرض، الذي يستقطب نحو 40 ألف زائر، وخلال فترة إقامة المعرض العام الحالي تقدم "مدار" عروض على وحدات بدون مقدم بمشروعها "أزهى" العين السخنة، مع فترة سداد على أقساط تمتد لمدة 8 سنوات، كما تقدم وحدات بالمشروع بمقدم 10% وفترة سداد على أقساط لمدة 9 سنوات، وخصم 40% على الدفع النقدي، كذلك تمتد عروض "مدار" إلى مشروعها "أزهى" رأس الحكمة، حيث تشمل العروض وحدات بدون مقدم وبفترة سداد على أقساط لمدة 9 سنوات، ووحدات أخرى بمقدم 10% بفترة سداد على أقساط لمدة 10 سنوات، وخصم 40% على الدفع النقدي.

وصرح أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة "مدار" للتطوير العقاري، بأن الشركة خلال فعاليات "سيتي سكيب" تقدم لمحة لجمهور المعرض عن أحدث مشاريعها السكنية بغرب القاهرة في زايد الجديدة، وهو مشروع (سكني- سياحي- إداري) متكامل، على مساحة 250 فدان، وهو ما يأتي في إطار استهداف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال عام 2025، وتحقيق مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه خلاله.

وأضاف أن السوق العقاري في مصر جاذب جداً، وبعيد تماماً عن فكرة الفقاعة العقارية، بل أن حجم الطلب مستمر وفي ازدياد، مشيرا إلى أن السوق تحتاج لنحو 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، وما يتم انشائه سنوياً لا يتجاوز 200 ألف وحدة .مؤكدا أن السوق يمتلك العديد من الفرص للاستثمار سواء فى العاصمة الإدارية وشرق القاهرة، أو غرب القاهرة، ولكن تعد الفرصة الأكثر جاذبية بالساحل الشمالي، وتحديدا منطقة رأس الحكمة والمناطق القريبة منها، خاصة أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيحول المنطقة إلى منطقة جذب طوال العام، كما أن النجاح الذي حققه مهرجان العلمين هذا العام سيعزز هذا الأمر .

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "مدار" إلى أن الشركة سبقت في مشروع "أزهى" العين السخنة الجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، وسيتم التسليم سنة مبكراً عن المواعيد المحددة، حيث تسير وتيرة العمل بشكل سريع، لافتا إلى تسليم 1600 وحدة كاملة التشطيب، وتم استكمال ما يعادل حوالي 70% من المشروع، مضيفا: "بالنسبة لمشروعنا بالساحل الشمالي أيضًا معدلات التنفيذ سريعة، ومن المتوقع تسليم الوحدات مبكراً عن الموعد المحدد".

وأكد "أهاب" أن "الشركة تعمل على التوسع في السوق المصري من خلال مشروعاتها بالعين السخنة والساحل الشمالي، ومشروعها الجديد بالشيخ زايد، ونستهدف من خلالها تحقيق مبيعات العام الحالي 12 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، حققنا منهم حتى منتصف العام حوالي 6 ملايين"، مشيرا إلى أن الشركة تضع في اعتبارها فكرة التوسع الخارجي من خلال الشراكات، ولكن في الوقت الراهن لا توجد مشروعات محددة.

نبذة عن شركة مدار:

تأسست شركة مدار عام 2015، وتدمج بين تجارب حياة المنتجعات والضيافة في المشروعات السكنية التي تقيمها. وبعد نجاح مشروعها الرائد "أزهى" العين السخنة، أطلقت الشركة "أزهى" رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل تاريخ الشركة الحافل بالإنجازات. وبدعم من شركتها الشقيقة صن رايز لإدارة المنتجعات والفنادق العائمة، إحدى أفضل شركات الضيافة في مصر، تتمكن شركة مدار من تقديم خدمات ضيافة متكاملة وهو ما يميزها عن معظم شركات التطوير العقاري. تطور الشركة وجهات ومنتجعات تركز على تلبية احتياجات العملاء وراحتهم وتعزيز الروابط وإقامة المجتمعات العمرانية.

-انتهى-

#بياناتشركات