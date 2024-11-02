محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "حققت مجموعة ألفا ظبي حتى تاريخه من عام 2024 إنجازات ملفتة وقفزات كبيرة إلى الأمام كشركة رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية رئيسية، متوجةً أداءها المالي في الربع الثالث من العام بوصل صافي الأرباح العادية إلى 11.1 مليار درهم."

المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "شكلت النتائج الإيجابية للشركة في الربع الثالث من العام علامة فارقة في مسيرة ألفا ظبي الحافلة، حيث حققت معدلات نمو ملفتة تبشر بعام مالي مميز. وسنمضي قدماً في إظهار فعالية استثماراتنا الاستراتيجية عبر مختلف قطاعات أعمالنا المتنوعة والتي تتميز بوتيرة نمو عالية وتركز على المستقبل. ويعكس أداؤنا الفصلي القوي طموحنا وقدرتنا على التكيف مع ظروف السوق، ويعطي مؤشراً واضحاً على تحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الإيجابية في المستقبل. والآن، ونحن على وشك إسدال الستار على عام حافل بالنجاحات، نؤكد حرصنا على تعزيز أعمالنا الأساسية والمضي قدماً في اتخاذ قرارات استراتيجية ستثري محفظة أعمالنا المتنوعة وتحقق المزيد من النمو والنجاح والتطور لشركتنا."

تسجيل صافي أرباح للمجموعة بقيمة 11.1 مليار درهم من بداية العام حتى 30 سبتمبر 2024، في مؤشر واضح على الزخم المستمر في تنفيذ استراتيجية ألفا ظبي عبر قطاعات عملها الرئيسية مع التزام ثابت بتحقيق فوائد قيًمة للمساهمين

أداء مالي مميز في الربع الثالث من العام يجسد النمو المتسارع في جميع مجالات الأعمال الرئيسية مع ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية من بداية العام حتى 30 سبتمبر 2024 إلى 7.5 مليار درهم بزيادة قدرها 83% على أساس سنوي

نمو الإيرادات عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية مسجلة 44.2 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 36% على أساس سنوي حيث أسهم القطاع الصناعي بـ 18.5 مليار درهم والعقاري بـ 13.2 مليار درهم والبناء بـ 7.6 مليار درهم والخدمات وغيرها بـ 4.9 مليار درهم

نموٌ جاء مدعوماً بعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت منذ العام 2022 وانعكست إيجاباً بزيادة العمليات التشغيلية خلال تلك الفترة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «AlphaDhabi»، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً للمجموعة بعد تسجيلها صافي أرباح بقيمة 11.1 مليار درهم. ويُعزى الانخفاض بنسبة 4% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي إلى تعديل لمرة واحدة يتعلق بشركة "بيور هيلث".

وبلغ صافي الربح التشغيلي 7.5 مليار درهم، بنسبة نمو ملفتة بلغت 83% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار زخم الأنشطة والأعمال التي شرعت المجموعة بتنفيذها عبر قطاعات الرئيسية.

تعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الراسخ بتحقيق فوائد إضافية قيّمة للمساهمين والاستحواذات الاستراتيجية والاستثمارات المجدية التي تمت منذ عام 2022.

وقد توجت ألفا ظبي نموها بإجمالي إيرادات بلغ 44.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، الإيرادات عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك القطاع الصناعي الذي أسهم بـ 18.5 مليار درهم، والعقاري بـ 13.2 مليار درهم، والبناء بـ 7.6 مليار درهم، والخدمات وغيرها بـ 4.9 مليار درهم.

وعززت المجموعة ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 170.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 23.9 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 93 مليار درهم، مما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع كافة الظروف.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "حققت مجموعة ألفا ظبي في عام 2024 إنجازات ملفتة وقفزات كبيرة إلى الأمام كشركة رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية رئيسية، وتوجت أداءها المالي المميز في الربع الثالث من العام بتسجيل صافي الأرباح العادية بقيمة 11.1 مليار درهم، في مؤشر واضح على زخم النمو المستمر، والذي جاء مدفوعاً بقرارات استراتيجية اتخذناها في السنوات الأخيرة مثل الاستثمارات ذات العائد العالي والاستحواذات المجدية، حيث أثمرت هذه القرارات عن نتائج إيجابية وحققت التأثير المنشود. ونتطلع فيما تبقى من العام لمواصلة زخمنا الحالي وتحقيق أقصى استفادة من مجالات النمو الجديدة والحالية."

من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "شكلت النتائج الإيجابية للشركة في الربع الثالث من العام علامة فارقة في مسيرة ألفا ظبي الحافلة، حيث حققت معدلات نمو ملفتة تبشر بعام مالي مميز. وسنمضي قدماً في إظهار فعالية استثماراتنا الاستراتيجية عبر مختلف قطاعات أعمالنا المتنوعة والتي تتميز بمستويات عالية من النمو وبتركيزها على المستقبل. ويعكس أداؤنا الفصلي القوي طموحنا وقدرتنا على التكيف مع ظروف السوق، ويعطي مؤشراً واضحاً على تحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الإيجابية في المستقبل. والآن، ونحن على وشك إسدال الستار على عام حافل بالنجاحات، نؤكد حرصنا على تعزيز أعمالنا الأساسية والاستمرار في اتخاذ قرارات استراتيجية تثري محفظة اعمالنا المتنوعة وتحقق المزيد من النمو والنجاح والتطور لشركتنا."

أسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بتحقيق نمو مطرد للشركة، نموٌ تجلى بالأداء القوي في جميع قطاعات أعمالها، والتي أسهمت بمجملها في هذا الأداء المالي العالي.

مؤشرات الأداء الرئيسية في الربع الثالث من عام 2024

ارتفاع صافي أرباح الدار العقارية 52% في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مسجلاً 4.6 مليار درهم مع تحقيق مبيعات المجموعة 24 مليار درهم

أعلنت "الدار العقارية" عن نتائج أرباحها المالية للربع الثالث، وكذلك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2024، حيث سجلت مبيعاتها 5.6 مليار درهم، بالمقارنة مع 3.5 مليار درهم العام الماضي. وبلغ صافي الدخل 1.1 مليار درهم مقارنة بـ 0.8 مليار درهم قبل عام. وحققت مبيعات الأشهر التسعة الأولى 16.5 مليار درهم مقارنة بـ 9.8 مليار درهم قبل عام، في حين بلغ صافي الدخل 4 مليارات درهم مقارنة بـ 2.7 مليار درهم قبل عام.

«مجموعة إن إم دي سي» تحصل على التصنيف الممتاز "AA" من مؤشر "MSCI" العالمي

حصلت "مجموعة إن إم دي سي" على تصنيف "AA " في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" العالمي، لتندرج بذلك ضمن فئة "الريادة". واستند هذا الارتفاع في التصنيف إلى الأداء المميز لـ "مجموعة إن إم دي سي" وممارساتها في ترسيخ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع عملياتها التشغيلية.

بيع 49% من ألفا ظبي القابضة كونستركشن إلى "القابضة"

نجحت شركة ألفا ظبي القابضة في إتمام صفقة بيع 49% من "ألفا ظبي القابضة كونستركشن" التابعة لها لصالح شركة "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وستحتفظ ألفا ظبي القابضة بحصة 51% في الشركة، لتواصل التزامها بدعم قطاع البناء في شراكة استراتيجية مع "القابضة" (ADQ). وتجمع الشراكة الجديدة بين الخبرات والقدرات التي تتمتع بها " ألفا ظبي القابضة كونستركشن" و"القابضة" (ADQ)، مما يعزز مكانة الأولى كشركة رائدة في القطاع ومحرك لعجلة النمو في الإمارة.

إن إم دي سي إنيرجي: موثوقية عالية وإمكانات هائلة

بدأ التداول بأسهم "إن إم دي سي إنيرجي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمملوكة بغالبيتها لـ «مجموعة إن إم دي سي» والتابعة لها، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر 2024، عقب إغلاق الطرح العام الأولي على أسهم الشركة بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة. وتم طرح 1.15 مليار من أسهم "إن إم دي سي إنيرجي"، أي ما يعادل 23% من إجمالي رأس مال الشركة، للمستثمرين المؤهلين بسعر 2.8 درهم إماراتي للسهم الواحد، بينما بلغت التخصيصات النهائية نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% لشريحة المستثمرين المحترفين.

إينيرسول «Enersol» : عالم من الفرص

أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة، في أغسطس 2024، أن مشروعهما المشترك "إينيرسول آر إس سي المحدودة" وقع اتفاقية للاستحواذ على 100% من أسهم "إي في القابضة" (EV Holdings) مقابل 165 مليون درهم، في ثالث صفقة استحواذ تبرمها "إينيرسول"، مما رفع إجمالي التزاماتها المالية لنحو 2 مليار درهم منذ إطلاقها.

تعد "EV" شركة عالمية لتوفير خدمات التشخيص والتحليلات المرئية في قطاعي النفط والغاز.

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، كما تغطي محفظة استثمارت الشركة ما يزيد عن 45 دولة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com . كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ِAlpha Dhabi) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وإنستاغرام، ولينكدإن.

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